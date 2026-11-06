Lietuvoje vis labiau populiarėja augintinių kremavimas: atskleidė, kiek tai kainuoja ir kaip viskas vyksta

Žmonės taip atsisveikina ne tik su šunimis bei katėmis, o ir su jūros kiaulytėmis, papūgėlėmis ar net vėžliais.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Augintinių krematoriumas Tauragės rajone
Augintinių krematoriumo Tauragės rajone darbuotojas Julius įstato artimųjų parašytą atsisveikinimo laišką katinui Muniui tarp letenėlių ir lydimas šilčiausių minčių bei liūdesio, murklys iškeliauja į amžinos medžioklės plotus.
„Augintinis yra jiems ne tik gyvūnas. Jis yra mylimas mūsų šeimos narys. Mūsų tikslas yra, kad atsisveikinimas būtų pagarbus, ramus, orus ir pripildytas meilės“, – pasakojo augintinių krematoriumo direktorė Toma Žebelienė.
Į šį krematoriumą savo augintinį žmonės gali atvežti patys. O jei liūdesys per didelis – darbuotojai keturkojų šeimos narių kūnus paima iš veterinarijos klinikų ar namų.
„Augintinio kremacija vyksta 850 laipsnių temperatūroje. Šioje temperatūroje suyra gyvūno audiniai. Lieka kaulai, kurie vėliau yra ataušinami, smulkinami kremuliatoriumi ir supilami į augintinio savininko pasirinktą urną“, – pasakojo augintinių krematoriumo direktorė T. Žebelienė.
Kiek kainuoja augintinio kremavimas?
O urnų yra visokiausių. Porcelianinių, medinių, stilinių bei metalinių.
„Žmonės galvoja apie stiklo dirbinius, kur su tam tikra technologija jų augintinių pelenai yra įpučiami į stiklo dirbinį.“
Tačiau įmantresnė urna ar dirbinys yra vieninteliai daiktai kainuojantys papildomai. Standartinė urna įskaičiuojama į bendrą visos paslaugos kainą.
„O pati kaina priklauso nuo augintinio svorio. Ji gali svyruoti nuo 100 iki 200 su virš eurų“, – pasakojo augintinių krematoriumo direktorė T. Žebelienė.
Anot verslininkės, kol kas kainos tokios ir liks. Nors augančios išlaidos ima smaugti.
„Kuro kainų sąskaitos mums padidėjo dvigubai. Bet kremacijos kainų mes nekėlėme ir jos yra tokios, kokios buvo metų pradžioje“, – tikino augintinių krematoriumo direktorė T. Žebelienė.
Norinčių kremuoti augintinius daugėja
Krematoriumo vadovė sako, kad norinčių savo augintinius kremuoti žmonių kasmet vis daugėja. Mat ir gyvūnų lietuviai įsigyja vis daugiau. Tad nors įstaiga dirbo pilnu pajėgumu, susidarydavo eilės. Todėl jie atvėrė naują krematoriumą Kaišiadorių rajone.
„Šioje paslaugoje yra labai sezoniškumas. Šaltuoju metų laiku mes visada turime daugiau kremacijų nei vasarą, pavasarį“, – sakė augintinių krematoriumo direktorė T. Žebelienė.
Dažniausiai kremuojami yra katinai bei šunys.
„Rečiau pasitaikančių, tai yra vėžliukai, papūgėlės, strazdas“, – vardijo augintinių krematoriumo direktorė T. Žebelienė.
Na, o čia – prisiminimų medis. Atsisveikinę su mažuoju šeimos nariu žmonės gali štai taip pasidalinti mintimis apie jį. Kažkas parašė: „Bėk, Pūki, vaivorykštės taku link debesėlio“.
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