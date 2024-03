Lietuvoje siaučia klastingi virusai: štai, kaip apsisaugoti

Infekcijos nebėra rimta problema, tačiau svarbu pritaikyti tinkamą gydymą, kad nesusirgtume ir užkirstume kelią jų plitimui.

Hepatitas B

Pasak S. Čaplinsko, dėl hepatito B nerimauti reikėtų mažiausiai, jis nebėra tokia rimta problema. Virusologas taip pasakojo dėl to, nes nuo šios infekcijos yra skiepai.

„Hepatitas B yra jau nebe tokai rimta problema. Nuo jo yra skiepas, paprasčiausiai reikia skiepytis“, – pabrėžė jis.

Tačiau dėl skiepų profesorius atkreipia dėmesį į kitą problemą. Anot jo, trūksta šios galimybės išviešinimo:

„Nėščiųjų tyrimas dėl hepatito B vykdomas, bet informacijos pateikimo žmonėms, išviešinimo tam, kad būtų galima pakeisti kūdikių skiepijimo kalendorių, neužtenka.

Tam, ko gero, trūksta politinės valios, nes tėveliai kelia tokį klausimą, kad pirmomis dienomis skiepyti naujagimį nėra naudinga, jeigu mamytė nėra infekuota.“

Hepatitas C

Šiuo metu nuo C yra testai, kurie padeda diagnozuoti virusą anksčiau, nei jis spėja įsivešėti organizme.

„Kalbant apie hepatitą C, tai turime gerų pasiekimų dėl to, kad įtrauktas diagnostikos algoritmas ir šeimos gydytojai gali pasiūlyti hepatito C testą savo pacientams.

Užtat mes turime du kartus daugiau diagnozuotų lėtinio hepatito C atvejų negu buvo anksčiau“, – džiugiomis naujienomis apie hepatito C nustatymą pasidalijo virusologas.

Tačiau profesorius pridėjo, jog nors hepatitas C yra išgydoma, tačiau iškart atsipalaiduoti nereikėtų: „Nors hepatitas C yra išgydoma infekcija, bet ja galima užsikrėsti vėl.“

ŽIV

Kalbant apie ŽIV infekciją, S. Čaplinskas paaiškino, kad ji nors ir nėra išgydoma, tačiau ją galima gerai suvaldyti. Visgi, yra kitų problemų, kurios trukdo sukontroliuoti infekciją.

„Faktiškai, jau kuo toliau, tuo mažiau šitos infekcijos tampa aktualios. Tačiau čia svarbus vienas „jeigu“.

[Infekcija gerai gydoma] jeigu skiriamas tinkamas dėmesys diagnostikai, ir, kas gerai Lietuvoje, jog kiekvienas ŽIV infekcijos atvejis gali būti gydomas iškart, nepriklausomai nuo draudimo statuso, nuo užsikrėtimo kelio, ligos stadijos.

Čia gerai, bet reikia, kad žmogus ateitų gydytis. Čia yra didžiausia problema ta, kad vis tik dauguma užsikrėtusių, kurie žino savo ŽIV statusą, bet yra narkotikų vartotojai, jie paprasčiausiai nesikreipia ir nesigydo“, – paaiškino jis.

Negana to, profesorius pridėjo, kad priklausomybių gydymas taip pat liko nepakitęs nuo sovietinių laikų: „Ir, kas blogai, kad stacionarus narkomanijos gydymas taip ir liko sovietinių laikų laikotarpio lygmenyje. Neužtenka vien tik gražiai atremontuoti priklausomybių ligų patalpas.

Turi būti išplėstos, iš vienos pusės, žalos mažinimo programos, iš kitos pusės, priklausomybės gydymas. Lygiai taip pat jeigu ŽIV ligą gydys vien tik keli infektologai didžiuosiuose Lietuvos miestuose, jei nebus įtrauktas visas infektologų tinklas, tai gydymo prieinamumas bus prastas.“

