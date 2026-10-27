Lietuvoje masiškai populiarėja tokios žvakės: atsakė, ar verta pirkti

Vis dėlto elektroninių žvakių tarnavimo trukmė priklauso nuo gaminio kokybės, naudojimo sąlygų ir baterijų būklės. Lietus, šaltis ir drėgmė gali pakenkti elektroninėms dalims, todėl ne visos žvakės tinka laikyti lauke ilgesnį laiką.
Renkantis svarbu įvertinti ne tik kainą
Todėl prieš perkant verta pasidomėti, ar žvakė pritaikyta naudoti lauke ir ar ją bus galima naudoti ne vieną sezoną. Tačiau svarbu nepamiršti ir kitos šių gaminių pusės: pasibaigus jų naudojimo laikui, elektroninės žvakės tampa elektronikos atliekomis, kuriomis būtina pasirūpinti tinkamai.
Elektroninių kapų žvakių pasirinkimas šiandien gana platus, skiriasi jų dydis, veikimo trukmė, maitinimo būdas, atsparumas drėgmei ir galimybė pakeisti baterijas. Perkant verta įvertinti, kur žvakė bus naudojama ir kiek laiko planuojama ją laikyti kapinėse.
Jei gaminys bus paliekamas lauke visą sezoną, svarbu, kad jo konstrukcija būtų pritaikyta besikeičiančioms oro sąlygoms, o elektroninės dalys būtų tinkamai apsaugotos nuo drėgmės. Ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį į baterijų keitimo galimybę.
Kai kuriuose modeliuose baterija yra integruota ir jai išsekus visas gaminys tampa nebetinkamas naudoti, o kituose ją galima pakeisti ir žvakę naudoti toliau. Tai aktualu ne tik dėl išlaidų, bet ir dėl to, kiek elektronikos atliekų susidaro.
Prieš perkant naują žvakę taip pat verta pagalvoti, ar namuose nėra jau turimos, kurią būtų galima panaudoti dar vieną sezoną. Jei elektroninė žvakė veikia, tačiau šiuo metu jos nebereikia, verta ją pasilikti ir panaudoti kitą kartą. O kai žvakė nebeveikia, svarbu jos nemesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.
Elektronikos gaminiuose ir jų maitinimo šaltiniuose gali būti medžiagų, kurias galima susigrąžinti ir panaudoti dar kartą, todėl tinkamas jų surinkimas yra svarbi viso gaminio gyvavimo ciklo dalis.
Elektronikos ir baterijų atliekoms – skirtingi konteineriai
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) vadovas Linas Ivanauskas pastebi, kad artėjant Vėlinėms gyventojai vis dažniau renkasi elektronines kapų žvakes, tačiau kartu svarbu nepamiršti, kad jos, kaip ir kiti elektronikos gaminiai, turi būti tinkamai tvarkomos pasibaigus jų naudojimo laikui. Pasak jo, didėjant tokių gaminių populiarumui, svarbu nepamiršti atsakingai pasirūpinti jais, kai šie sugenda ar tampa nebetinkami naudoti.
„Jei elektronikos prietaisas sugedo nepataisomai arba atsakingai įvertinus jo atnaujinti nebeapsimoka, toks daiktas laikomas elektronikos atlieka ir turi būti šalinamas tinkamai“, – primena L. Ivanauskas.
EPA vadovo teigimu, smulkiosioms elektronikos atliekoms skirti konteineriai yra įrengti prekybos centruose, bibliotekose ir kitose viešose vietose, kad gyventojai galėtų patogiai ir atsakingai jas priduoti. Prie šių atliekų priskiriami įvairūs skaitmeniniai įrenginiai, smulkūs buities prietaisai, elektroniniai žaislai bei šviečiančios dekoracijos, vis dažniau naudojamos švenčių metu.
„Labai svarbu, kad prieš išmetant smulkiosios elektronikos atliekas būtų išimtos baterijos. Panaudotoms baterijoms ir akumuliatoriams yra skirtos atskiros, specialios talpos, nes šios atliekos perdirbamos kitu būdu.
Pažeistos ar ištekėjusios baterijos gali užteršti elektronikos atliekas ir sumažinti jų perdirbimo efektyvumą. Perdirbant šias atliekas siekiama išgauti kuo daugiau vertingų, ribotų Žemės išteklių, todėl atsakingas rūšiavimas, tai sąmoningo žmogaus elgsena, kuriam rūpi mūsų planetos ateitis“, – pabrėžia L. Ivanauskas.
EPA vadovas primena, kad specialiuosius konteinerius smulkiosios elektronikos, baterijų, akumuliatorių ir dujošvyčių lempų atliekoms galima rasti daugelyje šalies prekybos centrų, bibliotekose, įvairiose kitose kultūros ir švietimo, administracinėse įstaigose.
Tuo metu stambiagabarites elektronikos atliekas EPA komanda iš namų išneša ir išveža. Tereikia paskambinti tel. +370 695 55111 arba registruotis svetainėje.
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