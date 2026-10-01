Lietuvius ragina nedelsiant priklijuoti tai prie langų: paaiškino priežastį

Paukščiams stiklas dažnai yra nematomas – jie mato dangaus ar aplinkos atspindį ir gali nesuprasti, kad priešais yra kliūtis. Deja, tokie susidūrimai neretai baigiasi sunkiais sužalojimais ar net paukščių žūtimi.
Ragina ant langų klijuoti šiuos lipdukus
Specialistai primena, kaip galima sumažinti tokių nelaimių riziką ir ką reikėtų daryti radus į stiklą atsitrenkusį paukštį.
„LSMU LGGC šiuo metu sulaukia daug skambučių dėl į stiklinius pastatus atsitrenkusių paukščių.
Šiuo metu suintensyvėja rudeninė paukščių migracija, todėl tokių nelaimių pasitaiko ypač daug.
Stiklas paukščiams yra nematomas, jie mato dangaus ar aplinkos atspindį ir gali į jį atsitrenkti. Deja, susidūrimai su stiklu neretai baigiasi paukščių žūtimi.
Daugiausia skambučių sulaukiame dėl zylučių pulkų, tačiau pasitaiko ir pavienių paukščių, pavyzdžiui, margųjų genių ar paprastųjų tulžių.
Kaip galite padėti?
- Dienos metu laikykite užtrauktas užuolaidas ar žaliuzes;
- Ant langų klijuokite langams skirtus lipdukus. Svarbu juos klijuoti nedideliais tarpais, kad būtų padengta didesnė stiklo dalis;
- Aplink langus kabinkite blizgančius ir judančius papuošimus, kurie padeda paukščiams pastebėti stiklą.
Ką daryti radus į stiklą atsitrenkusį paukštį?
- Skambinkite skubiosios pagalbos telefonu numeriu: 112 arba LSMU LGGC konsultaciniu telefono numeriu: (0-605) 72837;
- Specialistui leidus, atsargiai, su pirštinėmis ar audeklu, įdėkite paukštį į kartoninę dėžutę;
- Dėžutę laikykite ramioje, saugioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir lietaus. Kartais paukščiui reikia tik ramybės ir poilsio. Atsigavimas gali užtrukti net kelias valandas;
- Nebandykite paukščio girdyti“, – rašoma įraše.
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