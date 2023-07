Lietuvis nusipirko kebabą: pamačius, kas slepiasi lavašo viduje, daugeliui ilgam dings apetitas

Bet tam, kad perteikčiau tai, ką patyrėme su Katiniene, vien parašyti skanu ar neskanu neužteks. Noriu, kad viską kartu su mumis išgyventų ir skaitytojas, kuris skaitys šį tekstą.

Kurį laiką buvau pamiršęs kebabinių temą ir jei ne atsitiktinis stabtelėjimas Kėdainiuose šalia kebabinės, vargu ar greitu metu būčiau apie kebabines kažką rašęs, nes Lietuvoje su geromis kebabinėmis striuka kaip ir su gerais orais.

Bet kokio velnio aš tada užsimaniau kebabo??? Tad „Miste grill“ ir jų kebabai.

Riebaus Katino apžvalga užkandinėje „Miste grill“ (13 nuotr.) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ kebabas lavaše (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ kebabas lavaše (nuotr. Riebaus Katino) +9 „Miste grill“ kebabas lavaše (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ kebabas lėkštėje (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino) „Miste grill“ aplinka (nuotr. Riebaus Katino)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Riebaus Katino apžvalga užkandinėje „Miste grill“

Įdomumai kebabinėje prasidėjo apsilankymo pradžioje darant užsakymą. Pasiteiravau pardavėjos su kuo turi kebabų, ir sulaukiau atsakymo, po kurio iš nuostabos turėjau griūti negyvas – „su mėsa“.

REKLAMA

REKLAMA

Meniu pasirinkimas

Nenorėjau gaišti laiko darbuotojos mokymui tema apie tai, kokių mėsų būna, tad užsakiau pora didelių porcijų kebabų – vieną lėkštėje su gruzdintomis bulvytėmis, o kitą – lavaše.

REKLAMA

Žinoma, kad kažko įspūdingo nereikia tikėtis, kai kebabas kainuoja vos 4 eurus, bet tai, ką pamatėme su Katiniene pradėję valgyti, nebuvo verta ir tų kelių eurų.

Pradėsiu nuo baisiausio – kebabo lėkštėje. Tą, kas tas rusvas juosteles vadina mėsa, reiktų viduryje miesto prirakinti prie stulpo ir gerai nuplakti dilgėlėmis. Nes aš tą smulkintą darinį mėsa vadinti negalėčiau, nebent tualetiniu popieriumi mirkytu miltuose ir gardintu prieskoniais, o vėliau pakeptu.

REKLAMA

REKLAMA

Gal dėl to pardavėja ir sako, kad kebabai su mėsa, nes jei pasiteirausi kebabo su kiauliena, tau atrėžę nuo to pačio „rulo“ atiduos sakydami, kad „čia su kiauliena“. Panašiai bus galima nuo to pačio „rulo“ peiliu rėkti mėsą klientui užsakius kebabą su jautiena, ar aviena, ar net vištiena, nes iš to, ką kelis kąsnius skanavau, sunku nusakyti, koks gyvulys to turinio gamyboje sudalyvavo.

Kebabas iš šimtametės kiaulės ar „daugiaveršės“ karvės turėtų visų pirma kažkokį savitą skonį, kuris leistų bent suprasti kokio gyvulio tai kebabas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rašiau, kad keiksiuosi, ar reikšiu mintis tiesmukiškai be pagražinimų. Tad pažvelkite į pomidorų padažą „užtriestą“ ant „mėsos“. Kitaip to proceso negaliu vadinti. Kam aptaškyti visą patiekalą, kai gali to padažo įdėti į lėkštės kraštą.

O taip daroma greičiausiai tam, kad būtų galima paslėpti „mėsą“, kurios pripjaustė jau prieš valandą ar dvi. Nes tie, kas kiek išmano kaip atrodo tik nupjaustyta mėsa, pritars man, jog mėsa pradeda raitytis tik po ilgesnio laiko pastovėjusi pripjaustyta.

REKLAMA

Toks jausmas, kad kebabus užsakiau išvažiuodamas iš Vilniaus ir vos priėmę užsakymą tos mėsos ir priraikė, o kelias valandas laukdama, kol atvyksime, mėsa iš gėdos, dėl savo apgailėtinų skoninių savybių, raitydamasi keitė formą.

Manau panašiai iš anksto buvo iškeptos ir bulvytės, kurios valgymo metu buvo jau sumedėjusios ir labiau tiko kiaulėms šerti, nei žmonėms valgyti. Baisu net pagalvoti, kokios bulvytės būtų buvusios, jei būtų valgę ne vietoje.

REKLAMA

Katinienės valgytas kebabas lavaše savyje turėjo ne tik tą darinį, čia vadinamą mėsa, bet dar kažkokį pigų majonezo padažą, kurio į lavašą buvo priversta koks geras puslitris ir nuo kurio lavašas vos nekliuksėjo.

Įplyšęs lavašas – ženklas to, kad jo nemoka gerai susukti, nes jei būtų darbuotoja jį susukusi taisyklingai – stangriai, tokia bėda vargu ar būtų atsitikusi.

Ačiū už kebabus, jie labai skanūs, taip greičiausiai turėjo padėkoti mums šiukšliadėžė į kurią po kelių kąsnių iškeliavo abu kebabai. Ji abu kebabus prarijo net nekramčius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apibendrinimas

Reziumuoju. Tokių kebabinių egzistavimas patvirtina frazę – „skonis draugų neturi“. Ir su šiuo teiginiu sutinku 100 %, nes tie, kas kartą paragavę kebabą šioje kebabinėje, į ją vėl sugrįžta, neturi ne tik kad skonio suvokimo, bet greičiausiai neturi ir draugų, kurie juos paprotintų apie tai, kas yra geras maistas.

Liūdna ir graudu, kad Lietuvoje dar daug žmonių, kurie maisto kokybei neskiria didelio dėmesio ir gyvena pagal principą: maistas ne prioritetas, svarbu nejausti alkio.

REKLAMA

Vertindamas „Miste grill“ kebabinę 1/5 linkiu jiems pradėti gaminti kebabus iš mėsos suvertos ant iešmo arba pakeisti „mandrą“ pavadinimą į tą, kuris vertas jūsų gaminamų kebabų. Tiktų net toks – „Užsuk paėst“.

Nes tiek skonis, tiek kebabų patiekimas tinkamas tik kiaulėms šerti.

„Coca-Cola“ tokiais atvejais geriausias pagalbininkas stojančiam skrandžiui atgaivinti.

P. S. Smalsumo apimtas pabandžiau rasti panašaus gaminio aprašymą. Tad siūlau ir jums paskaityti kelias įdomesnes iškarpas to, ką radau.

REKLAMA

SUDEDAMOSIOS DALYS: kiauliena (83,3%), vanduo, džiūvesėliai (kvietiniai miltai, geriamasis vanduo, juoduota druska, mielės), prieskoniai (maltodekstrinai, druska, salierai, skonio stipriklis E621, garstyčios, aromatas, natūralus prieskonių ekstraktas, sojos baltymai, stabilizatoriai E451, E452, bambuko skaidulos, žirnių miltai, gliukozė, bulvių krakmolas, tirštiklis E415).

JUSLINIAI RODIKLIAI: Išvaizda ir konsistencija: vienalytis, su aiškiai matomais mėsos gabaliukais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Skonis ir kvapas: iškeptam produktui skonis ir kvapas būdingas keptai mėsai.

Spalva: nuo šviesiai rausvos iki tamsiai rausvos spalvos.

TINKAMUMO VARTOTI TERMINAS: 270 dienų, nuo pagaminimo dienos.

Pateikė savo poziciją

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su „Miste Grill“ administracija ir pasiteiravus komentaro paaiškėjo, kad su apžvalga užkandinė yra susipažinusi.

„Perskaitėme, bet kiek pasiklausinėjau darbuotojų, sakė neužsakytų tokių straipsnių nebūna. Jis (past. – Riebus Katinas) atėjo, paprašė su kečiupu, ne taip kaip mes darome. Specialiai sakė dėti ant viršaus kečiupą, jei apie detales kalbame. Čia kaip aiškino man darbuotojos.

REKLAMA

Aišku, aš nežinau nei kaip darbuotojos darė, nei kaip jis, bet kaip jos aiškino, kad siūlė įdėti atskirai į indelį, bet paprašė, kad ant viršaus ir tada automatiškai ta nuotrauka išėjo negraži.

Nesuku galvos, man nei blogiau, nei ką nuo to. Toks ir komentaras, labai stipriai nesigilinau į tą situaciją“, – sakė naujienų portalui tv3.lt „Miste Grill“ vadovas Mindaugas Stepšys.

Be to, vadovas pridūrė, kad apžvalgoje nurodyta sudėtis neatitinka realybės:

„Sudėtis buvo įdėta ne ta, o mūsų mėsa yra vežama iš Vokietijos gamyklos ir yra jautiena, kalakutiena. Tad kokybė yra geresnė nei daugelio Lietuvos kebabinių, kurioms mėsa tiekia Lietuvos tiekėjai.“

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas