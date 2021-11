Lietuviams masiškai prisireikė auklių vaikams: už mėnesį pakloti gali tekti ir 900 eurų

Sloga, kosulys, temperatūra ar kitos užpuolusios vaiką ligos yra pagrindiniai sunkumai su kuriais susiduria dirbantys darželinukų tėvai. Tačiau į pagalbą tėvams atskuba auklės, kurios kruopščiai yra atrenkamos auklių agentūrų.

„Kadangi jau dirbame 28-erius metus, tai mūsų auklės yra tos pačios, jos rotuoja. Grįžta iš vienos šeimos, tada eina į kitą. Mes jas labai puikiai pažįstame, puikiai žinome ir tiesiog daug ramiau yra pasiūlyti klientui, kai jau puikiai žinai tą žmogų, kaip jis dirba“, – teigia UAB „Auklė“ agentūros savininkė Neringa Ramanauskienė.

Visgi, pasaulyje įsisiautusi pandemija sukėlė nemažą sumaištį tarp auklės paslaugas teikiančių darbuotojų, tačiau ir tarp pačių tėvų.

„Labai džiaugiausi, kad per tiek metų dirbdami sukaupėme puikių žmonių resursų, nes ieškantys savarankiškai susidūrė su rimtomis problemomis. Birželį jau kilo pirmosios panikos bangos – tėvai išsigando, kad patys normalaus darbuotojo nebesusiras, ėmė šokinėti auklių atlyginimai. Mes tuo metu, kai situacija tapo įtempta, padėdavome klientams ne tik susirasti gerą auklę, bet ir su ja susikalbėti, kad pasirinktų būtent jų šeimą“, – pasakoja apie susidariusią situaciją Ieva Augustinienė, agentūros „Mama ir auklė“ vadovė, knygos „Kaip pasirinkti auklę“ autorė.

Plūstelėjo klientų antplūdis

Anot I. Augustinienės, „Mama ir auklė“ agentūra dabar išgyvena atslūgimo laikotarpį, mat neseniai patyrė didžiausią auklių paieškos sezoną per devyniolika metų, kuriuos gyvuoja moters įkurta auklių agentūra:

„Balandžio mėnesį plūstelėję klientai – pavargusios, norinčios normaliai dirbti ir grįžti į įprastą gyvenimą šeimos, auklių norėjo skubiai, taip pat nemažai auklėmis susirūpino iš anksto. Ypač didelis darbo tempas išsilaikė iki pat rugsėjo pabaigos.“

N. Ramanauskienė taip pat neslepia, kad jaučia padidėjusį auklių poreikis šiuo metu. Pasak jos, tėvai auklių ieško ne tik ligos atveju, tačiau ir kasdienai, mat vis dažniau šeimos savo vaikučius išleidžia į darželį vyresnio amžiaus:

„Kažkaip anksčiau vaikus išleisdavo į darželį jau dviejų metukų, dabar kažkaip nori palaukti iki trijų, tad auklės paklausa yra tikrai išaugusi pakankamai, netgi labai stipriai.“

I. Augustinienė tvirtina, kad vienu metu teko išsigąsti, mat po trigubo sezono išseko auklių duomenų bazė.

„Ypač išseko tada, kai tas aukles, kurias šeimos „paleido“, vėl „susigrąžino atgal“, nusprendė dar neišleisti vaikų į darželius. Tačiau dabar situacija pas mus jau normali, atrankos ir susitikimai vyksta sklandžiai, žmonės vis dažniau ima keliauti ir prašyti „auklės – kregždutės“, kuri keliauja su šeima kartu.

Labai aktyvus auklių darželinukams ieškojimas rodo, kad „darbas su vaiku namuose“ jau nebeatrodo priimtinas, nes arba iš tiesų dirbi, arba prižiūri vaiką. Jau dirbame ir naujųjų metų sezonui – auklės pasirenkamos, kurios dirbs nuo sausio – kovo mėnesių. Tiesą sakant, žinau mūsų agentūros auklių, kurios bus laisvos nuo ateinančios vasaros ir rudens“, – teigia „Mama ir auklė“ auklių agentūros įkūrėja.

Be to, iššūkiu buvo tapęs ir skiepytų auklių reikalavimas, tačiau Ieva Augustinienė pastebi tolerancijos tendencijas. „Visus metus daug kalbamės apie skiepytas ir neskiepytas darbuotojas ir skiepytos auklės turi didesnį šeimų pasirinkimą ir geresnes sąlygas. Jei auklė, kad ir neskiepyta, elgiasi atsakingai, šeimos jos nebeatmeta, kaip anksčiau. „Tai jos pasirinkimas ir jos rizika“ vis dažniau išgirstu iš klientų“, – sako moteris.

Auklių prisireikia nuo pirmų vaikelio gyvenimo dienų

„Auklė“ agentūros direktorė N. Ramanauskienė juokauja, kad auklių šeimoms reikia nuo pat gimimo, ypač, jeigu šeimoje auga truputėlį vyresni vaikai ir kūdikis nėra pirmasis vaikas.

„Labai sunku nustatyti kokio amžiaus vaikams prisireikia auklės. Kadangi vaikai lanko darželį ir dažnai serga, juos sugrąžina į namus, tai ir trijų metukų, ir dviejų, ir keturių, labai įvairaus amžiaus iš tikrųjų, netgi mokinukams jų reikia“, – teigia Neringa.

Visgi, Ieva Augustinienė išskiria dvi pagrindines amžiaus grupes:

„0-2 metukų vaikui samdoma auklė, kai tėvams reikia į darbą, mokslą ar sportą, o darželinukams – „darželinuko auklė“, kuri prižiūri, kai jis suserga arba tėvai turi veiklos tuo metu, kai darželis nedirba.“

Prižiūrėdamos mokinukus auklės daugiau dėmesio skiria bendrai priežiūrai: išlydėjimui į mokyklą, maisto ruošimui, pasitikimui, pamaitinimui, pagalbai ruošiant namų darbus. Tačiau, kai vaikai yra dar visai mažiukai, Neringa tvirtina:

„Jau labai seniai atskyrėme, kad tuomet turi būti namų tvarkytoja ir auklė atskirai, nes auklė tikrai netvarkys iš pagrindų namų, nešveis tualetų, kaip aš sakau, vonios, o jau dėmesį skirs vaikams. Tai tikrai supratingi tėvai, kurie sako, kad mes jau turime tvarkytoją, mums tik švaros palaikymas iš auklytės pusės norimas, o daugiau visas dėmesys vaikams.“

Tačiau tuo auklės ir yra naudingos, mat gelbsti visais atvejais, kai tėvams yra kas nors „nepatogu“. Dažnai šeimos vertina auklių lojalumą, „Mama ir auklė“ įkūrėja Ieva Augustinienė pasakoja, kad viena auklė atgal į agentūrą grįžo išdirbusi vienoje šeimoje 14 metų.

„Dažniausiai pastovi auklė reikalinga metus – du, kol vaikas ims lankyti darželį, o tada kviečiama kitokio profilio pagalbininkė – „darželinuko auklė“. Kai kurias aukles vadiname „auklėmis – gandrais“. Tai žmonės, kuriems atėjus prižiūrėti vaiką šeima ima lauktis dar vieno, kartais ir dar kito. Tada sugrįžtančios auklės tenka ilgokai palaukti“, – teigia moteris.

Individualiems poreikiams, individualūs auklių įkainiai

Anot I. Augustinienės, brangiausios auklės yra tos, kurios vairuoja, dirba su naujagimiais arba turi atitikti ypatingus tėvų reikalavimus.

„Į mus kreipiasi šeimos, kurioms reikia pažymos apie auklių kainas ištuokos byloje. Tam, kad pasakyčiau tikėtiną auklės kainą, svarbiausia informacija, kurią prašau pateikti: vaikučio/-ių amžius ir lytis, vaikų kiekis, specifiniai poreikiai (ligos, negalia ir pan.), tėvų reikalavimai auklei (ar reikia specialaus išsilavinimo, vairavimo patirties, kalbų mokėjimo), darbo grafikas (kuo mažiau prognozuojamas, tuo brangesnė gali būti auklė), miestas, susisiekimas.

Auklių atlyginimai skiriasi daugiau nei dvigubai net ir tame pačiame mieste, dėl to man parašyti žinutę „domina, kaina?“ – nepakanka“, – tvirtina „Mama ir auklė“ agentūros įkūrėja.

Neringa taip pat pritaria, kad auklės darbo užmokestis yra labai individualus. Tačiau jeigu auklė dirba pilną darbo dieną, pavyzdžiui, nuo 8 iki 18 valandos, tuomet atlygis tampa sutartinis.

„Paprastai auklės dirba apie 10 valandų tai tikrai, tad tai yra pakankamai nelengvas darbas, valandos ilgos, pietų pertraukos kaip ir nėra, nebent miego metu auklė gali prisėsti ir šiek tiek pailsėti. Tai alga gali svyruoti kažkur nuo 700 iki 900 šimtų eurų per mėnesį“, – sako Neringa Ramanauskienė.

Tačiau pati moteris tvirtina, kad neretai būna atvejų, jog pati pasiūlo auklėms ir klientams pirmąjį mėnesį tartis 100 ar 50 eurų mažesnę algą, kad įsitikintų, jog poreikiai atitinka ir tenkina abi puses“

„Jeigu viskas tinka ir vienai, ir kitai pusei, tai tada jau vėl derinasi ta alga ir pačiai auklei būna smagu, kad klientai pakėlė jai algą.“

Svarbiausia meilė vaikams, atsakomybė ir patirtis

Dažniausiai į auklių agentūrą „Mama ir auklė“ kreipiasi pilnamečiai ir turintys realios vaikų priežiūros patirties asmenys.

„Netinka, jei „auklei“ aštuoniolika, o prižiūrėtam broliui – dešimt, tačiau tikra patirtis su mažais giminaičių vaikais ir supratimas apie vaiko poreikius yra tai, nuo ko galima pradėti. Vyrai su realia mažų vaikų priežiūros patirtimi taip pat laukiami“, – aiškina auklių įdarbinimo kriterijų Ieva Augustinienė.

Pasak moters, dažniausiai apie agentūrą klientai sužino išgirdę kitų rekomendacijas, tad šiame darbe yra svarbiausia pasitikėjimas. I. Augustinienė pataria pasitikėti pažįstamų auklių rekomendacijomis atidžiai:

„Aš patariu pabendrauti su gerų pažįstamų rekomenduojama aukle, galbūt tai puikus variantas, bet būti atsargiems, jei rekomenduotojo iš tiesų nepažįstate. Labai populiarus „gero darbo darymas“, kai draugės, ar net tos pačios auklės, rekomenduoja viena kitą.“

Visgi, be pasitikėjimo ir atsakomybės, viena svarbiausių savybių dirbant auklės darbą yra meilė vaikams. „Auklė“ agentūros savininkė Neringa Augustinienė tikina, kad prireikė ilgų metų, kol pagaliau išsprendė tinkamų kandidačių klausimą:

„Per laiką mes labai išsišifravom visus šiuos reikalus. Pagrindinė savybė yra būti atsakingai, mylėti vaikus, kaip sakau, pakeisti mamą tuo metu, kai jos nėra. Ne visos auklės būna tinkamos dirbti su vaikais, būna, kad pasiūlome jai namų tvarkytojos pareigas, nes ne visos turi tų motiniškų reikalingų savybių.“

Visgi, abi auklių agentūros įkūrėjos džiaugiasi, kad dirbdamos metai iš metų jaučia tiek klientų, tiek auklių lojalumą.

„Mūsų komanda pakankamai stipri. Iš tikrųjų dirba tos pačios moterys, mes per skelbimų naujų žmonių neieškome, nes tikrai turime šaunų ratą. Auklių bagažiuką pasipildom kartais per klientų rekomendacijas, kurie žino, kad draugų auklė tarkime lieka be darbo, o ji šauni ir patikima, tai visuomet sakau, kad atsiųstų ją mums“, – pasakoja Neringa.

Ieva Augustinienė taip pat tikina, kad rasti visai Lietuvai auklių negali:

„Mūsų paslaugos kainuoja ir perkamos tų, kurie supranta jų vertę. Tik tada jie vertina griežtą atranką, rinkos žinojimą ir pagalbą randant auklę, kuri galės norimą laikotarpį tęsti tėvų darbą su vaikais ir kreipiasi į mus. Randame aukles dirbti ir Lietuvoje, ir užsienyje.“