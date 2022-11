Lietuvė senus krepšinio lankus paverčia šviestuvais: rezultatas pribloškia

Daugiau nei 20 metų Vokietijoje gyvenanti lietuvė Inga Zubaitė-Schommer pasakoja, nors su šeima ateitį kuria ne gimtinėje, tačiau yra be galo prisirišusi prie Lietuvos. Augusi Tytuvėnų miestelyje, moteris teigia, kad kiekvieną vasarą su vaikais mielai grįžta į gimtinę, kurioje pasikrauna geros energijos, atranda vėl iš naujo ramybę.

„Nors daug kur keliaujame su šeima, kiekvienais metais praleisti mažiausiai tris savaites Lietuvoje man yra būtina. O be to, Lietuvą vadiname namais, kadangi esu be galo prisirišusi prie savo miestelio“, – priduria ji.

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ingos Zubaitės-Schommer kurtų krepšinio lankų, tapusių šviestuvais, procesas

Idėja, gimusi prieš ketverius metus

Prieš ketverius metus Vokietijoje interjero dizainerė kartu su fotografe iš Lietuvos organizavo parodą, kurioje prie paveikslų derino tam tikras interjero detales. Viena jų tuo metu kaip tik ir buvo senas krepšinio lankas, virtęs puošniu šviestuvu.

Po šios parodos pašnekovė po mažu pradėjo kurti mintis apie parodą, kurioje tokių daiktų būtų kur kas daugiau. Kalbėdama apie savo kūrybos braižą Inga atvirauja, kad nėra tipinė interjero dizainerė. Darbuose jai yra svarbu atkurti emocijas, apie kurias byloja vintažiniai daiktai:

„Man patinka perkurti individualius daiktus, detales, kurios būtų vienetinės, todėl dirbama stengiuosi atkurti senus interjero daiktus ir prikelti juos antram gyvenimui. Krepšinio lankus pasirinkau neatsitiktinai, kadangi jie savo gyvenimą baigia ne bet kur kitur, o metalo surinkimo taškuose.

Kaip tik parodos metu man kilo mintis, kad padaryti lankų parodą būtų galima siejant kartu su Lietuvos krepšinio šimtmečiu, tačiau, kad tai įvyktų, reikėjo surinkti nemažą žmonių komandą.“

Jau visai netrukus, lapkričio 24 dieną, 17 valandą, Raudondvario dvaro parodų salėje bus pristatyta Ingos paroda, kurioje sužibs daugybė šviestuvų, kurie bus pagaminti iš senų krepšinio lankų bei skirti paminėti svarbią datą žmonėms, šalies, kurioje krepšinis juokais yra įvardijama antrąją religija, gyventojams.

Teigiama, kad parodos atidaryme apsilankys ir žymūs krepšinio pasaulio atstovai bei kiti kviestiniai svečiai.

I. Zubaitė-Schommer pasakoja, kad ji visuomet žavėjosi tais, kuriuos taip pat traukia panašios mintys, idėjos. Ieškodama komandos narių, ji kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės merą Valerijų Makūną bei jo patarėją Loretą Navakauskienę.

„Jie padeda įgyvendinti šį projektą kartu su Raudondvario dvaro direktore Snieguole Navickiene. Žinoma, pagalbos sulaukiu ir iš kitų žmonių, kurie taip pat mažais arba dideliais darbais prisideda prie parodos įgyvendinimo“, – priduria Inga.

Subūrusi komandą, kuri visus šiuos metus gyveno šiuo projektu, interjero dizainerė pasakoja, kad vystant projektą teko susidurti ir su tam tikrais sunkumais, pavyzdžiui, rasti 100 senų krepšinio lankų. Didžiąją dalį lankų, apie 70 vienetų, ji gavo iš Vokietijos gyventojų, tačiau taip pat prisidėjo ir lietuviai.

„Nors Lietuvoje sulaukėme mažiau krepšinio lankų, tačiau vis tiek džiaugiuosi, kad žmonės buvo geranoriški, prisidėjo prie idėjos ir juos padovanojo. Žinoma, klausimas, ar išvis Lietuvoje jų dar yra daug likę, kadangi matyt dauguma jų jau yra priduoti į metalo laužus“, – nusišypso svarstydama pašnekovė.

Kalbėdama apie lankų rinkimo akciją, Inga priduria, kad surinkti 100 lankų jai padėjo didžiulis krepšinio gerbėjas iš Vokietijos Christianas Schuster.

Surinkti pinigai bus perduoti Ukrainos vaikams paremti

Vokietijoje gyvenanti interjero dizainerė taip pat teigia, kad keletą krepšinio lankų teko pirkti. Nors iš pradžių ji planavo parodoje pristatyti visus 100 šviestuvų, tačiau dėl erdvės išplanavimo, kol kas nėra žinomas tikslus skaičius, kiek ir kokių jų bus galima pamatyti:

„Iš pradžių mintis buvo juos visus sustatyti parke, tačiau teko šios idėjos atsisakyti, nes šviestuvai gavosi pakankamai brangūs, reikėtų apsaugoti kristalus, gintarus. Kol kas nežinome, kiek tiksliai šviestuvų bus sustatyti, nes norisi, kad bendras vaizdas būtų neperkrautas, žmonės turėtų kur praeiti. Norisi parodyti, kad antram gyvenimui prikeltas daiktas gražiai išsipildo bendrame interjere.“

Parodos metu lankytojai galės įsigyti Ingos kurtus šviestuvus. Be to, paroda turi ir kilnų tikslą – didžioji dalis pinigų bus paaukota Ukrainos vaikams:

„Prasidėjęs karas mane labai palietė ir sukrėtė, kadangi esu pati dviejų vaikų mama. Norisi visus vaikučius, kurie dėl karo susiduria su sunkumais apglėbti ir suteikti šviesos. Dirbama su šviesomis ir veidrodžiais žinau, kad jie leidžia patirti ramybę, nusiraminti. Norisi, kad ta šviesa pasiektų vaikučius.“

Pasiteiravus, kokiomis kainomis lankytojai galės įsigyti šviestuvus, Inga teigia, kad jų kaina bus skirtinga. Kadangi moteris sulaukė rėmimo iš šiauliečio Astijaus Jasaičio gintaro dirbinių įmonės „Napoleonas“, keli šviestuvai bus papuošti gausybe gintarų, dėl kurių, daikto kaina bus kiek didesnė nei kitų.

„Pats šviestuvo metalinis stovas vien yra ganėtinai brangus, nes pastaraisiais metais subrango metalo žaliavos kainos. Buvau numačiusi, kad šviestuvas su stovu kainuos 1000 eurų, tačiau dėl gintarų, manau, kad teks pora šimtų jo vertę pabranginti.

Taip pat pagaminau šviestuvus ir kurie bus įperkami įprastam žmogui, nes suprantu, kad šiuo metu sunkus laikas yra daugumai žmonių. Pagaminau šviestuvą be stovo, kuris būtų gręžiamas į sieną. Parodoje toks šviestuvas, žinoma, bus pritvirtintas prie medžio, nes norisi, kad viskas būtų viename lygyje, bendros tematikos. Tokio šviestuvo kaina sieks 400 eurų“, – paaiškina moteris.