Lauros sužadėtinis mirė prieš pat vestuves: tai, ką ji padarė vėliau, paveikė visą giminę

Nors svajonės apie bendrą gyvenimą buvo sužlugdytos, Laura nusprendė nesustoti ir vietoje to leidosi į solo medaus mėnesį po Jungtinę Karalystę, kurį dokumentuoja socialiniame tinkle „TikTok“.

Netikėtas sprendimas

Laura Murphy buvo sugniuždyta, kai būsimasis vyras Devonas O'Grady gegužės mėnesį staiga mirė dėl širdies veiklos sutrikimų. Pora iš Niufaundlendo (Kanada) turėjo susituokti šią vasarą. Laura po skaudžios netekties buvo paskendusi sielvarte.

Laura, sulaukusi palaikymo, bet susidūrusi su sunkumais, nusprendė tęsti jųdviejų suplanuotą medaus mėnesį po Europą ir nuo to laiko „TikTok“ tinkle dokumentuoja savo savarankiškas keliones po Londoną ir Nicą. Prie teisininkės Lauros Prancūzijoje net prisijungė jos pamergė.

„TikTokers“ suskubo girti Laurą už jos sprendimą, kurį ji priėmė po to, kai, pasak jos, jautėsi kalta dėl to, kad negyveno žinodama, jog Devonas to norėtų. Nuo tada ji per vieną naktį tapo sensacija ir dabar turi beveik 47 000 sekėjų.

Netikėta sužadėtinio mirtis

Nepaisant to, kad ją sužavėjo lankytinos vietos ir kultūra, Laura prisipažino, kad buvo ir daug ašarų, o kai kuriais vakarais verkdavo lovoje, skelbiama mirror.co.uk.

„Man labai neįprasta keliauti vienai, o dar labiau neįprasta tai dokumentuoti pasauliui“, – sakė ji.

Laura su sužadėtiniu Devonu susipažino darbe, kai įstrigo pastato laiptinėje, o jis jai atskubėjo į pagalbą, ir taip užsimezgė draugystė, peraugusi į romaną. Devonas mirė priešais Lauros biurą esančiame kabinete.

Ji sakė, kad dabar ją sužadina greitosios pagalbos sirenų garsas. Tačiau po to, kai Laura pasidalijo savo sielvarto kelione su pasauliu, daugybė jos sekėjų pasidalijo savo patirtimi ir padėjo jai pasijusti nebe tokiai vienišai.