Laidotuvėse giedanti Indrė skausmą mato iš arti: 1 dalyko bijo visi lietuviai

Daugeliui smalsu praverti šios mįslingos profesijos šydą ir iš arčiau susipažinti su ypatingu darbu. Dėl to pagrindiniais lietuvių pageidavimais laidotuvių metu, laidotuvių giedotojo paslaugų kainomis ir reikšme pasidalijo „Laidotuvių giedotojai Vilniuje“ savininkė Indrė.

Gieda iš kartos į kartą

Paklausta apie tai, kada susidomėjo galimybe giedoti per laidotuves, Indrė atskleidė, jog prieš kelis metus. Nors kai kuriems galėtų pasirodyti neįprasta, tačiau Indrė pasakojo, kad šį užsiėmimą ji mato labiau kaip savo hobį, o ne darbą.

„Giedojimas per laidotuves nėra pagrindinis mano darbas. Aš jį labiau laikau savo hobiu ir užsiimu tuo laisvalaikiu. Giedojimas per laidotuves nėra intensyvus darbas, dėl to drąsiai galiu sakyti, kad tai nėra pagrindinis mano pajamų šaltinis“, – pasakojo ji.

Pašnekovė pridėjo, kad kadangi šis darbas nėra virtęs jos kasdienybe – ji gali ir geba juo pasimėgauti. Taip pat pasakodama apie savo pašaukimą giedoti, Indrė pridėjo, kad vos pradėjusi užsiimti šia veikla ji sužinojo, kad jos prosenelė taip pat anksčiau giedodavo atsisveikinimuose.

„Iš tiesų, labai nustebau, nes kai pradėjau giedoti, giminaičiai man papasakojo, kad prosenelė giedodavo šarvojimuose. Tai būdavo įprasta veikla giedantiems bažnyčios chore, jie prisidėdavo prie apeigų. Tad nežinau, ar tai genai, ar dar kažkas, tačiau man nėra sudėtinga giedoti atsisveikinimų metu“, – paaiškino pašnekovė.

Giedojimo reikšmė laidotuvėse

Nors šiais laikais ne visi užsisako giedojimo laidotuvių metu paslaugą, visgi Indrė pasakojo, kad ši laidotuvių dalis turi ypatingą reikšmę.

Pasak jos, gyva muzika ir giesmės suteikia tam tikrą emocinį foną ir nuotaiką laidotuvėse. Anot jos, kadangi velionio artimieji susirenka į šarvojimo salę, niekas netriukšmauja, joje vyrauja tyla, tuomet į atsisveikinimą atėję žmonės susitelkia į skambančią muziką.

„Man atrodo, kad giedojimas sudaro didelę dalį, nes, pavyzdžiui, kuomet atlikinėju savo programą, žmonės sėdi ir jos klausosi. Niekuo kitu jie neužsiima – būtų nepagarba garsiai kalbėtis, užsiimti tokiais pašaliniais veiksmais, kaip telefono maigymas.

Tad įprastai jaučiasi žmonių dėmesys: jie reaguoja, išklauso ir visos giesmės joms yra artimos, jie išjaučia žodžius“, – kalbėjo Indrė.

Pasak jos, šios giesmės padeda sunkią akimirką velionio artimiesiems nusiraminti ir suteikia tam tikrą emocinį ramstį.

„Velionių artimiesiems giedojimas tikrai gali labai padėti, aš tai jaučiu iš savo klientų. Įprastai per laidotuves vyrauja slogios nuotaikos, visi susirinkę būna smarkiai nuliūdę ir tas dalykas, kad jie gauna tam tikrą emocinį palaikymą iš giedojimo, manau, kad yra labai svarbu“, – atkreipė dėmesį ji.

Lietuviai bijo vieno dalyko

Laikui bėgant per laidotuves įsivyrauja vis naujos tendencijos. Tam pritarė ir Indrė, sakydama, kad šiais laikais tikrai ne visi nori giedotojų paslaugų.

Anot jos, kai kurie žmonės vis dar turi tam tikrų stigmų, susijusių su giedojimu per laidotuves. Kai kurie mano, kad giedojimas gali būti nemalonus.

„Daugelis žmonių bijo liūdno, neprofesionalaus tono ir atlikimo. Taip pat kai kurie turi kitokį įsivaizdavimą apie laidotuves“, – atkreipė dėmesį ji.

Moteris pridėjo, kad taip pat šiuo metu laidotuvėse neretai pasirodo naujovių. Pasak jos, neretai per tokias ceremonijas velionio artimiesiems pakanka foninės muzikos Dėl to Indrė mato pokyčius laidotuvėse ir atkreipė dėmesį į šiuo metu vis labiau populiarėjančią tendenciją:

„Dabar vyrauja mada skaidrėse rodyti velionio nuotraukas iš skirtingų gyvenimo etapų, kuomet groja foninė muzika. Žmonės stengiasi stipriai neliūdėti, atsisveikinimo metu vis išeina paužkandžiauti ar atsigerti kavos.“

Lietuvių pageidavimai

Prakalbus apie tai, ko dažniausiai iš laidotuvių giedotojos prašo velionių artimieji, Indrė pasakojo, kad ypatingų užsakymų sulaukia retai.

Anot jos, dažniausiai artimieji prašo iš giedotojų profesionalaus tono ir giesmių atlikimo. Jiems svarbu, kad ceremonijų metu būtų giedama tai, kas priimtina visuomenėje.

Visgi, laidotuvių giedotojos pastebėjimu, neretai artimieji prašo giedoti tam tikras maldas, kurios rezonuoja su velioniu ar jo gyvenimu.

„Kai kurie pageidauja maldų. Jie nori, kad giedočiau tam tikras katalikiškas maldas, kurios tiktų atsisveikinimui. Visgi, man yra tekę gauti pageidavimą giedoti senoviškas lietuvių liaudies dainas iš kantičkų. Tai buvo išskirtinis užsakymas“, – pasakojo ji.

Anot Indrės, kai kurie klientai prašo groti tik gyvą muziką ir negiedoti, tačiau pati Indrė įprastai per laidotuves gieda ir akompanuoja sau grodama kanklėmis.

„Mano giedojimas per laidotuves yra speficinis. Aš nenoriu emociškai panardinti žmogaus į liūdesį, o noriu jam padėti, suteikti vilties pasimatyti amžinajame pasaulyje“, – sakė ji.

Paslaugos kaina

Dar vienas pokalbio metu su Indre paliestas aspektas – giedojimo paslaugų per atsisveikinimą kaina. Anot Indrės, įprastai kreipiantis pas skirtingus laidotuvių giedotojus jos yra skirtingos, tačiau dažniausiai suma būna triženklė.

„Kaina galėtų svyruoti apie apytikriai 100 eurų už valandą“, – atskleidė pašnekovė.

Jos teigimu, nors daugeliui giedojimas per laidotuves galėtų atrodyti kaip pelninga profesija, iš tikrųjų taip nėra. Indrės teigimu, laidotuvių giedotojai šį darbą dirba tikrai ne kasdien, tad dažniausiai tai tebūna papildomas pajamų uždarbio šaltinis.

„Įprastai aš giedu per atsisveikinimus kartą per mėnesį. Žinoma, kartais dažniau, kartais rečiau. Taip pat tam tikrą mokestį ima ir šarvojimo namų savininkai ar įmonės, kuriems priklauso šie namai“, – paaiškino ji.

Taip pat moteris atkreipė dėmesį į tai, kad, pavyzdžiui, įvairiose linksmose šventėse grojantys muzikantai uždirba kur aks daugiau.

Anot jos, vestuvių muzikantai gali už savo pasirodymą gauti ir ne vieną tūkstantį eurų, tačiau kadangi giedojimas per laidotuves yra specifinė sritis – už ją mokama kur kas mažiau. Be to, šis darbas yra nelengvas, tad giedoti daugiau nei valandą yra sudėtinga:

„Ilgiausiai man yra tekę groti ir dainuoti dvi valandas iš eilės, tad, kaip muzikantui, tai jau būna fiziškai sunku. Giedojimas ir grojimas yra visai nepanašus į tą darbą, kurį dirbame biuruose.“