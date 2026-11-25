Klastočių srautas nemažėja: tarp dažniausių – kvepalai ir kosmetika
Kosmetika ir parfumerija išlieka viena populiariausių kategorijų tarp padirbtų prekių, kurias kasmet sulaiko Lietuvos pareigūnai. Nors dažniausiai klastojami drabužiai ar avalynė, grožio prekės sudaro vis reikšmingesnę nelegalios prekybos dalį – ypač išaugus pirkimui internetu ir socialiniuose tinkluose.
Kosmetikos gaminių klastočių aktualumą rodo ir naujausi Muitinės duomenys. Dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 2026 m. nuo sausio 1 d. iki lapkričio mėn. Lietuvos muitinė sulaikė 210 779 prekių vienetus, iš jų 23 253 buvo kosmetikos gaminiai. Palyginti, 2025 m. iš 198 654 sulaikytų prekių vienetų kosmetikos gaminiai sudarė 15 693. Šie duomenys rodo, kad kosmetikos klastotės išlieka aktualia problema.
Sulaikomų prekių apžvalga rodo, kad klastojami praktiškai visi populiariausi ir gerai žinomi prekių ženklai, tarp jų „CHANEL“, „DIOR“, „GUCCI“, „LANCOME“ ir kiti.
Kodėl klastočių paklausa nemažėja? Vieni perka sąmoningai, kitus įtikina sukčių gudrumas
Nors apie padirbinių rizikas kalbama vis garsiau, paklausa nesitraukia: kol vieni pirkėjai tiesiog ieško būdų sutaupyti, kiti tampa vis tobulesnių sukčių schemų aukomis.
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) tyrimai rodo, kad didelė dalis jaunų žmonių klastotes renkasi sąmoningai. 2022 m. apklausoje 37 proc. 15–24 metų europiečių nurodė per pastaruosius metus sąmoningai įsigiję bent vieną padirbinį, o 12 proc. – padirbtų higienos, kosmetikos ar parfumerijos gaminių. 2023 m. tyrime sąmoningai klastotes pirkę teigė 26 proc. jaunų respondentų, o net pusė jų manė, kad toks pasirinkimas yra priimtinas, jei originalus gaminys per brangus.
Tačiau kita pirkėjų dalis užkimba ant vis tobulesnio sukčių kabliuko. Klastotojai šiandien išnaudoja pirkėjų psichologiją – sukuria skubos jausmą („liko paskutiniai vienetai“, „išpardavimas tik šiandien“), kopijuoja ne tik pačią pakuotę, bet ir oficialių parduotuvių dizainą, pirkėjų atsiliepimus ar net suklastoja pirkimo kvitus.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pažymi, kad tokie padirbti gaminiai dažnai įsigyjami socialiniuose tinkluose ar skelbimų portaluose, kur pasitaiko nesąžiningų pardavėjų, kurie po pirkimo blokuoja vartotojus, uždaro paskyras ar pakeičia jų pavadinimus.
Tūkstančiai sekėjų ir graži svetainė dar nieko negarantuoja
Elektroninė prekyba pakeitė ir klastočių platinimo būdus: vietoje vienos didelės siuntos padirbti gaminiai išskaidomi į daugybę smulkių siuntų ir pirkėjus pasiekia per internetines prekyvietes, socialinius tinklus ar atskiras el. parduotuves. Tai gerokai apsunkina pažeidimų nustatymą.
Kosmetikos ir parfumerijos atveju pirkėjui situaciją apsunkina tai, kad vien iš nuotraukos ar tvarkingai atrodančios pakuotės autentiškumo nustatyti dažniausiai neįmanoma. Profesionaliai atrodanti interneto svetainė, pažįstamas logotipas, gausus sekėjų skaičius ar nuomonės formuotojo rekomendacija taip pat savaime nepatvirtina nei pardavėjo, nei prekės patikimumo.
Kokia tikroji pigesnio pirkinio kaina?
Klastotė nebūtinai sukels sveikatos sutrikimų, tačiau jos gamybos ir tiekimo grandinės nekontroliuoja originalaus produkto gamintojas. Todėl lieka neaiški produkto sudėtis, žaliavų kilmė, gamybos ar laikymo sąlygos. Tai ypač aktualu kosmetikai ir kvepalams, nes šie produktai tepami ar purškiami tiesiai ant odos, plaukų.
Be to, įsigijus prekę iš neaiškaus pardavėjo gali būti itin sudėtinga ją grąžinti, susigrąžinti pinigus ar apginti savo, kaip vartotojo, teises.
VVTAT atkreipia dėmesį, kad neaiškios kilmės ar suklastoti kosmetikos ir parfumerijos gaminiai gali kelti pavojų vartotojų sveikatai, nes nėra užtikrinama, kad jų sudėtis, gamybos sąlygos ir ženklinimas atitiktų taikomus saugos reikalavimus. Tokiuose gaminiuose gali būti draudžiamų cheminių medžiagų, per didelės leidžiamų ingredientų koncentracijos ar nedeklaruotų alergenų, galinčių sukelti odos sudirginimą, alergines reakcijas ar kitą nepageidaujamą poveikį sveikatai. Nesant tinkamo ženklinimo, vartotojui gali būti nepateikiama svarbi informacija apie gaminio sudėtį, atsakingą asmenį, naudojimo sąlygas ir būtinus įspėjimus.
Ką patikrinti prieš spaudžiant „Pirkti“?
Svarbu prisiminti, kad ne kiekvienas pigiau parduodamas produktas yra klastotė – nuolaidos ar išpardavimai nėra pažeidimo įrodymas. Įtarimą turėtų kelti kelių aplinkybių visuma: neįprastai maža kaina, neaiškus pardavėjas, trūkstama informacija apie produktą ar abejotina pakuotė.
Prieš atsiskaitant specialistai rekomenduoja atlikti kelis žingsnius:
- Patikrinkite pardavėją. Svetainėje ar prekyvietėje privalo būti aiškiai nurodyti pardavėjo rekvizitai, kontaktiniai duomenys ir informacija, kas atsakingas už užsakymą.
- Įvertinkite produkto aprašymą. Atkreipkite dėmesį, ar nurodytas tikslus pavadinimas, kiekis, sudėtis, naudojimo ir įspėjamoji informacija.
- Palyginkite su originalu. Gamintojo svetainėje patikrinkite, kaip atrodo originali pakuotė, kokių talpų gaminiai parduodami ir ar pardavėjas yra tarp oficialių platintojų.
- Išsaugokite pirkimo įrodymus. Užsakymo patvirtinimas, skelbimas, susirašinėjimas su pardavėju ir mokėjimo kvitai pravers, jei vėliau kiltų abejonių ir tektų ginti savo teises.
Jeigu jau įsigyto produkto kilmė kelia rimtų abejonių, jo nereikėtų naudoti – vertėtų išsaugoti gaminį, pakuotę bei visus pirkimo duomenis ir kreiptis į pardavėją ar prekybos platformą.
Jeigu vartotojas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, pirmiausia jis turėtų raštu kreiptis į pardavėją ir pateikti konkretų reikalavimą. Pardavėjas privalo per 14 dienų pateikti išsamų ir motyvuotą rašytinį atsakymą. Jeigu pardavėjas atsisako tenkinti vartotojo reikalavimą arba per nustatytą terminą neatsako, vartotojas gali kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.
Kilus įtarimų, kad įsigytas gaminys yra klastotė, dėl jo autentiškumo rekomenduojama pasikonsultuoti su atitinkamo prekių ženklo gamintoju arba jo atstovu Lietuvoje. Galimai neteisėtos prekybos padirbtais gaminiais atvejus tiria policija, todėl turint informacijos apie tokią veiklą reikėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas.
Į šią problemą šį lapkritį ir gruodį dėmesį atkreipia Lietuvos intelektinės nuosavybės tarnybos (LINTA) tęstinė informacinė kampanija „Renkuosi kas tikra“, šiemet skirta būtent kosmetikos ir parfumerijos klastotėms. Jos pagrindinė žinutė – „Atrodo kaip originalas. Kokybės negarantuoja.“
„Klastotė gali idealiai atkartoti buteliuko formą ar etiketę, bet ji niekada nenukopijuos originalaus gamintojo atsakomybės ir kokybės standartų. Kai kalbame apie kosmetiką ar kvepalus, tai nėra vien kūrėjų teisių pažeidimas – tai tiesioginė rizika pačiam pirkėjui“, – pabrėžia LINTA direktorė Vita Kiriliauskaitė.
Ar atskirtumėte originalą nuo klastotės? Pasitikrinkite savo žinias kampanijos „Renkuosi kas tikra“ viktorinoje: https://intelektine.lt/renkuosi-kas-tikra-2026/.
Daugiau informacijos apie intelektinės nuosavybės apsaugą, nemokamas konsultacijas ir mokymus galima rasti interneto svetainėje intelektine.lt.
Straipsnyje remtasi EUIPO tyrimų duomenimis:
Intellectual Property and Youth Scoreboard (2022 m.) European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness, and Behaviour (2023 m.).
Straipsnį parengė: Lietuvos intelektinės nuosavybės tarnyba (LINTA).
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