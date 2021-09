Kurpienė atskleidė, kam vertėtų vengti avokado: įsidėmėkite

Avokadas išsiskiria folio rūgšties kiekiu, turi 20 proc. organizmui reikalingos paros normos. Be to, kad turi vitaminų C, B5, B6, E, avokadas padeda pasisavinti A, D, E ir K vitaminus.

Avokadai taip pat turi sukaupę daug skaidulų ir baltymų. Jie suteikia sotumo jausmą, tad tinka lieknėjantiems, tačiau padauginti nereikėtų – 100 g avokado turi 160 kcal.

Išskiriamos ir kitos šio vaisiaus naudos:

Avokaduose esantys antioksidantai luteinas, zeaksantinas bei betakarotenai teigiamai veikia regėjimą. Organizme skatina malonumo hormono dopamino išsiskyrimą, ypatingai, jei valgome lėtai.

Mažina artrito simptomus. Avokaduose, sojoje randami saponinai susiję su artrito simptomų palengvinimu. Rekomenduojami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Valgant avokadus, 77 proc. kalorijų gaunama iš riebalų, kurių didžioji dalis – naudingos riebalų rūgštys. Jos padeda mažinti širdies kraujagyslių ligų riziką bei uždegimus.

Gerai žarnyno būklei. Avokadai turi daug skaidulų – 7 g/100 g. Didžioji dalis jų – tirpios, o tai yra gerų bakterijų maistas. Cholesterolio bei kraujospūdžio mažinimui. Kalio avokadai turi daugiau nei bananai.

Kam derėtų vengti avokado?

Kad ir koks vertingas būtų avokadas, jis tinka ne visiems. Avokadai turi daug histamine, tad didelių porcijų reikėtų vengti reikėtų sergantiems dilgėline, atopiniu dermatitu, turintiems sunkumų dėl histamino skaidymo.

Jei kamuoja rėmens problemos, avokadą valgykite irgi saikingai. Jis gali atpalaiduoti apatinį stemplės sfinkterį - raumenį, kuris veikia kaip barjeras tarp stemplės ir skrandžio. Kai šis raumuo atsipalaiduoja, skrandžio rūgštis gali iš skrandžio patekti į stemplę ir sukelti rėmenį. Riebus maistas skatina hormono cholecistokinino (CCK) išsiskyrimą. Šis hormonas taip pat gali atpalaiduoti apatinį stemplės sfinkterį ir sukelti refliuksą.

Rinkitės tik sunokusius vaisius

Avokadas turi būti gerai prinokęs: gruoblėta odele, minkštas, lengvai nuimama uodegėle. Tačiau jei po odele jaučiasi tuštuma – jis bus jau pernokęs.

Jei nusipirkote neprinokusį – popierinėje dėžutėje ar maišelyje sudėkite kartu su bananais ar obuoliais. Jie skleidžia nokimo dujas ir avokadas greitai sunoks.

Prinokusio vaisiaus minkštime esančias riebalų rūgštis nuo oksidacijos galima apsaugoti suvilgius jį citrinos sultimis. Norint ilgiau išlaikyti avokadą, perpjovę aptepkite alyvuogių aliejumi. Jei tik perpjovėte per pusę ir matote, kad vaisius dar neprinokęs, sudėkite atgal ir suvirtinkite gumele.

Jei prapjovėte avokadą ir pamatėte, jog prie kaulo yra juodų dėmių – vaisius apgędęs, jo valgyti negalima.

Kaip ir su kuo valgyti avokadą

Avokadas dėl savo universalumo tinka kaip padažas, užkandis ar net pagrindinis patiekalas.

Ji galite naudoti vietoje majonezo ar grietinės, paskaninti makaronus ar salotas. Keptas su priedais avokadas gali būti puikus užkandis ar pagrindinis patiekalas. Jei supjaustysite kubeliais, vos vos pabarstysite druska, sudėsite į ledaines – bus skanus užkandis visai šeimai.

Avokadai dera su pipirais ir druska, citrinų sultimis, kajeno pipirais, balzaminiu actu, mielių dribsniais ar kietuoju sūriu.

Receptai su avokadais:

