Kur pasivaikščioti Vilniuje? 5 atnaujintos vietos, kurias verta atrasti

Po rugsėjo pabaigoje vykusio „Toyota Ėjimo“, subūrusio vilniečius pasivaikščioti po sostinę, noras daugiau judėti ir atrasti sostinės gražiausius kampelius tik sustiprėjo. Štai penkios vietos skirtinguose Vilniaus rajonuose, kuriose verta praleisti valandą ar net visą šeštadienio popietę.
Jeruzalės tvenkinio parkas – nauji takai ir terasa ant vandens
Viena naujausių sostinės žaliųjų erdvių yra 2026 metų birželį oficialiai atidarytas atnaujintas Jeruzalės tvenkinio parkas. Čia įrengta 3,5 kilometro apšviestų pasivaikščiojimo takų, pažintinis takas, terasa ant vandens, vaikų žaidimų ir sporto erdvės. Nors infrastruktūra pasikeitė, išsaugotas natūralus miškingos teritorijos charakteris.
Tai vieta, kurioje galima tiesiog ramiu žingsniu apeiti tvenkinį, stabtelėti prie vandens ar pasivaikščioti tarp rudeniškomis spalvomis nusidažiusių medžių. Ypač dabar, kai šiltas ruduo pamažu keičia parko vaizdą.
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