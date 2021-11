Kuo greičiau atsisakykite šių produktų: jie gali kenkti jūsų smegenims

Štai ką reikia žinoti apie nuo demencijos apsaugoti galinčią mitybą, rašoma express.co.uk.

„Alzheimer's Society“ duomenimis, demencija serga kas šeštas 80 metų perkopęs žmogus. Tačiau pastaruoju metu atliekama vis daugiau tyrimų apie demencijos priežastis ir atrandama naujų rizikos faktorių, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. „Alzheimer's Society“ skelbia, kad demencijos pradžią atidėjus bent penkeriems metams, nuo šios ligos mirtų perpus mažiau žmonių – taigi, per metus vien Didžiojoje Britanijoje būtų išgelbėta 30 000 gyvybių.

Sveika mityba ir reguliarus sportas gali padėti sumažinti Alzheimerio ligos riziką

Sveika mityba ir reguliarus sportas gali padėti sumažinti Alzheimerio ligos riziką ir sulėtinti smegenų degeneracijos pradžią. Sveikas maistas yra vienas iš svarbiausių dalykų, jei norite sumažinti Alzheimerio riziką, bet kokia mityba šiuo atveju tai turėtų būti? Kokį kasdien daugelio vartojamą maistą reikėtų padėti į šalį?

Norintiems mažinti Alzheimerio ligos, pačios dažniausios demencijos formos, riziką rekomenduojama „MIND“ dieta. Ši dieta sukurta derinant Viduržemio jūros mitybos, kurioje gausu daržovių ir pilno grūdo produktų bei mažai perdirbto maisto, bei „DASH“ (mitybos priemonės nuo hipertenzijos) dietos, kuri padeda riboti druskos kiekį, elementus.

Pagrindinis „MIND“ dietos principas yra vengti perdirbto maisto ir vartoti daugiau daržovių bei baltymų, kuriuose yra daug maistinių medžiagų, bei tuo pačiu metu mažinti druskos ir sočiųjų riebalų suvartojimą.

Vienas iš pirmųjų žingsnių yra vartoti mažiau druskos

Vienas iš pirmųjų žingsnių yra vartoti mažiau druskos – jos kiekis neturėtų viršyti arbatinio šaukštelio per dieną. Maksimalus druskos kiekis per dieną yra vos šeši gramai – tai ne daugiau nei vienas arbatinis šaukštelis. Tačiau daugelyje perdirbtų maisto produktų druskos yra nepalyginamai daugiau, todėl jei tokio maisto valgote daug, patys to nepastebėdami suvartojate gerokai daugiau, nei šešis gramus druskos per dieną.

Vidutiniškai Didžiojoje Britanijoje žmonės suvartoja po 8,4 gramus druskos per dieną – taigi, rekomenduojamą dienos normą jie viršija maždaug trečdaliu. Vietoj druskos savo patiekalus gardinkite prieskoniais, žolelėmis ir kitais pagardais, pavyzdžiui, citrinų sultimis.

Kanadoje atliktas tyrimas parodė, kad mažai sportuojantys ir labai daug druskos suvartojantys vyresnio amžiaus žmonės dažniau praranda smegenų funkcijas. Kitas amerikiečių tyrimas atskleidė, kad aukštas druskos suvartojimas pelėms sukėlė atminties sutrikimus.

Komentare apie šį tyrimą „Alzheimer's Research UK“ sakė: „Nors žmogaus smegenys atitinka vos 2% kūno svorio, joms reikia maždaug 15% kraujo. Kraujotakos pokyčiai gali turėti įvairiausių pasekmių – kai kurios jų yra siejamos su demencija susirgusių žmonių smegenimis.“

Dr. Sara Imarisio, „Alzheimer‘s Research UK“ tyrimų vadovė, pridėjo: „Nors šis tyrimas atliktas su pelėmis, jis parodo, kaip svarbu pašalinti druskos perteklių iš savo mitybos bei atkreipti dėmesį į galimus naujus gydymo būdus atminties sutrikimų turintiems ar demencija sergantiems žmonėms. Gerai subalansuota mityba, nerūkymas, saikingas alkoholio vartojimas, protinis ir fizinis aktyvumas bei kraujospūdžio ir cholesterolio kontrolė gali padėti senstant išlaikyti sveikas smegenis.“

Kokių kitų maisto produktų reikėtų vengti norintiems nesusirgti demencija?