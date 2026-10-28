KUL direktorius prabilo apie finansines problemas – valstybė turi prisiimti atsakomybę

Pasak jo, viena pagrindinių problemų – dar iki KUL veiklos pradžios nustatyti aukšti darbuotojų atlyginimų koeficientai, dėl kurių didinant medikų atlyginimus ligoninei tenka padengti didesnę išlaidų dalį nei kitoms gydymo įstaigoms.
„Tai viena pagrindinių priežasčių, sąlygojusi ir sąlygojančią neigiamą KUL finansinį rezultatą“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašo A. Šimaitis.
Jis taip pat nurodo, kad 2022 m. spalį ir lapkritį, prieš pradedant veikti naujajai ligoninei, buvo pakeista tuometinės KUL darbo apmokėjimo tvarka, darbuotojų atlyginimus padidinusi mažiausiai 30 proc. A. Šimaičio teigimu, KUL gydytojų mažiausias atlyginimo koeficientas siekia 4,6, slaugytojų – 2,9, nors valstybės finansavimas atlyginimams didinti apskaičiuojamas remiantis mažesniais nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytais koeficientais.
Kita finansinių sunkumų priežastimi jis įvardija nepakankamai finansuotą ligoninių sujungimo reformą, kurios įgyvendinimas, jo vertinimu, kainavo mažiausiai 40 mln. eurų.
Siekdama stabilizuoti turimą finansinę padėtį, KUL vadovybė pasiūlė vieneriems metams įšaldyti esamą darbo apmokėjimo tvarką ir nebedidinti atlyginimų, kol bus pasiekta nauja kolektyvinė šakos sutartis 2028 metams. Anot A. Šimaičio, derybos su darbuotojais ir profesine sąjunga šiuo metu yra tęsiamos.
„Suprantamas ir teisėtas kiekvieno darbuotojo lūkestis. Valstybė sukūrė tokias prielaidas, leidžiančias turėti didelius koeficientus, įrašytus į sutartį. Kodėl aš turiu jų atsisakyti? Pats sunkiausias klausimas. Ir tinkamo atsakymo į šį klausimą nėra“, – teigia KUL direktorius.
A. Šimaitis pabrėžia, kad ligoninės vadovybė prisiima atsakomybę už dabartinius valdymo sprendimus, tačiau negali viena panaikinti ankstesnių sprendimų finansinių pasekmių. Pasak jo, 2023 m. ligoninės finansinis deficitas siekė 12,3 mln. eurų, o vėliau jį pavyko sumažinti iki 5,7 mln. eurų. Šiuo metu darbo užmokesčio fondas sudaro apie 80 proc. visų ligoninės išlaidų.
Jis taip pat ragina valstybę padėti rasti sprendimą, kuris leistų atkurti finansinį stabilumą ir kartu gerbtų darbuotojų teisėtus lūkesčius.
„Tačiau ar lieka valstybės atsakomybė už jos pačios inicijuotos reformos pasekmes?“ – retoriškai klausia A. Šimaitis.
Perspėjo ir dėl galimo algų vėlavimo
Kaip skelbė ELTA, KUL darbuotojų profesinės sąjungos išreiškė nepritarimą ligoninės vadovybės siūlymui keisti atlyginimų skaičiavimo sistemą. Pagal jį, darbo sutartyse nustatyti pagrindinio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientai būtų mažinami, o susidaręs skirtumas kompensuojamas fiksuota kintamąja dalimi.
Profesinių sąjungų vertinimu, nors 2027 metais bendras pagrindinis darbo užmokestis turėtų išlikti toks pats, vėliau jo augimas galėtų sulėtėti, nes būtų skaičiuojamas nuo mažesnės pastoviosios dalies.
KUL darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Dainius Burdulis anksčiau Eltai teigė, kad nepritarimas siūlomam modeliui nereiškia finansinių problemų neigimo ar nenoro prisidėti prie jų sprendimo. Vis dėlto profesinės sąjungos reikalauja aiškių ilgalaikių atlyginimų augimo garantijų ir išsamių duomenų, kurie leistų įvertinti siūlomų pakeitimų būtinumą.
Ligoninės vadovybė savo ruožtu įspėjo, kad nekeičiant dabartinės tvarkos iki 2027 metų pabaigos finansinis deficitas papildomai išaugtų 11–15 mln. eurų. Taip pat perspėta, kad dėl sudėtingos finansinės padėties nuo 2027 metų vasario gali pradėti vėluoti atlyginimų mokėjimas.
Praėjusią savaitę vykusiame neeiliniame KUL dalininkų susirinkime Sveikatos apsaugos ministerija ir Klaipėdos universitetas ligoninės vadovybei davė dvi savaites pateikti išsamius duomenis apie įsiskolinimus, finansų planavimą ir išlaidas bei parengti finansinės padėties stabilizavimo planą.
KUL 2026 metų pirmąjį pusmetį patyrė 4,9 mln. eurų veiklos nuostolį. Įstaiga nuostolingai dirba ketverius metus iš eilės, o tiekėjų skolos ir trumpalaikiai įsipareigojimai kelia iššūkių užtikrinant paslaugų teikimą.
Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenimis, ligoninės pajamos ir teikiamų paslaugų apimtys auga, tačiau sąnaudos didėja dar sparčiau.
Ligoninėje 2025 metais dirbo 3 020 darbuotojų, metinės įstaigos pajamos siekė beveik 162 mln. eurų. KUL uostamiestyje veikia nuo 2023 metų.
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