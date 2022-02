Kraujo krešulys pasiglemžė 50-metės gyvybę: šeima įspėja, kokių simptomų saugotis

Moteris, kuri savo gyvenimą paskyrė padėti kitiems, mirė nuo kraujo krešulio, kurį ji supainiojo su nerimo sukeltais simptomais. Suzanne Stoakes nenuilstamai dirbo globos namuose Velse, kur praleisdavo ilgas 13 valandų pamainas.

50-metė moteris, grįžusi į namus sunkiai kvėpuodavo, tačiau manė, kad ją kankina nerimas atsiradęs dėl pernelyg didelio nuovargio. Jos šeima teigia, kad Suzanne pasikalbėjo su gydytoju po to, kai paskambino NHS, tačiau vos praėjus kelioms valandoms ji nustojo kvėpuoti.

Per vėlai atpažinta liga

Jos sūnus Ashlee Roberts sakė, kad gegužės 8 dieną sulaukė mamos skambučio, kuriame ji pasakė, kad „jaučiasi nelabai gerai“. Jis minėjo: „Jai buvo sunku atgauti kvapą ir ji sakė, kad jaučia nerimą. Jai nieko neskaudėjo ir atrodė, kad ji gerai kvėpuoja. Tą vakarą ji nuėjo miegoti, o ryte paskambino mano jaunesnioji sesuo ir pasakė, kad reikia, jog nuvažiuočiau ir patikrinčiau mamą, nes ji jaučiasi blogai.

Ji gulėjo lovoje ir vėl sakė, kad sunkiai atgauna kvapą. Mes paskambinome tiesiai į NHS ir ji kurį laiką kalbėjosi su gydytoju telefonu. Jis pasakė, kad tai gali būti nerimas ir kad jie skirs jai vaistų, kad jis nurimtų.

Ashlee taip pat paaiškino, kad jo mama neturėjo jokių kitų nusiskundimų. Tuo metu Suzanne pasakė savo vaikams, kad ji jaučiasi mieguista, todėl nueis prigulti. Tačiau vos po pusvalandžio Ashlee sulaukė skambučio, kad jo mama nustojo kvėpuoti.

„Atvažiavau per 10 minučių ir greitosios medicinos pagalbos medikai darė, ką galėjo. Jie man pasakė, kad mano brolis Kieran pats darė gaivinimą ir kad tuo reikia labai didžiuotis. Tada jie pranešė, kad ji mirė, tačiau nežinojo, būtent nuo ko. Tik atlikus pomirtinį tyrimą paaiškėjo, kad mamai buvo giliųjų venų trombozė, dėl kurios tą naktį jos plaučiuose ir susidarė kraujo krešulys.“

Suzanne, dirbusi Alma Lodge globos namuose Taibache, mirė likus vos mėnesiui iki savo 51-ojo gimtadienio. Dėl jos mirties iki šiol gedi vaikai, kurie tikino, kad iki tol mama buvo sveika ir aktyvi.

Ashlee sakė: „Ji buvo fiziškai aktyvi, niekada gyvenime nevairavo, todėl visada visur vaikščiojo ir buvo stipri. Ji visada mėgo rūpintis kitais žmonėmis ir visada iškėlė žmones prieš save. Ji vesdavo savo prižiūrimus pacientus į ligonines, kai jiems prireikdavo gydymo ir sėdėdavo su jais. Ji buvo nesavanaudiška.

Ji kiekvieną dieną eidavo valandą į darbą pėsčiomis ir dirbdavo 13 valandų pamainas.“

Kas yra kraujo krešulys?

„LloydsPharmacy“ vaistininkė Anshu Kaura paaiškino, kad giliųjų venų trombozė yra kraujo krešulys, kuris paprastai susidaro kojoje.

Kalbėdama su „The Sun“ ji sakė: „Didesnė tikimybė susirgti, jei esate vyresnis nei 60 metų, turite antsvorio, rūkote, vartojate kontraceptines tabletes, sergate vėžiu, širdies nepakankamumu arba venų varikoze.

Be to, kas išdėstyta anksčiau, yra keletas laikinų scenarijų, dėl kurių gali kilti didesnė giliųjų venų varikozės rizika. Tai gali nutikti jei per ilgai gulite lovoje, skrendate ilgus skrydžius, esate nėščia arba jūsų organizmas yra dehidratavęs.“

Pasak vaistininkės, yra įvairių šios ligos simptomų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, pulsuojantis mėšlungis vienos kojos skausmas, kuris paprastai atsiranda blauzdoje arba šlaunyje, patinimas, raudona arba patamsėjusi oda aplink skausmingą vietą, patinusios venos, kurios yra kietos arba skauda, rašoma thesun.co.uk.

Jei manote, kad sergate giliųjų venų varikoze, turėtumėte kuo greičiau pasikalbėti su gydytoju.