Kraujo krešulius išduoda 4 ženklai: užkirskite kelią mirčiai laiku

Giliųjų venų trombozė dažniau pasireiškia vyresniems nei 60 metų žmonėms, tiems, kurie turi antsvorio ir rūko bei kuriems yra išsivysčiusi venų varikozė. Tačiau pavojus gresia visiems.

Kraujo krešulių požymiai

Nacionalinio kraujo krešulių aljanso ekspertai atkreipė dėmesį į šios būklės požymius ir simptomus. Pavyzdžiui, kojų ar rankų oda gali parausti arba pakeisti spalvą. Kitas galimas kraujo krešulio požymis yra tada, kai oda palietus yra šilta, rašo express.co.uk.

Oda taip pat gali atrodyti ištempta, nes pažeistoje galūnėje atsiranda patinimas. Be to, oda gali tapti jautri, atsirasti skausmas ar jautrumas be akivaizdžios priežasties, pavyzdžiui, sužalojimo.

REKLAMA

REKLAMA

Giliųjų venų trombozę išduoda keturi rankų ir kojų odos pokyčiai:

1. Patinimas;

2. Šilta oda;

3. Paraudusi ar spalvą pakeitusi oda;

4. Skausmas ar jautrumas;

„Jei turite kurį nors iš šių simptomų, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją, nes gydymo gali prireikti nedelsiant“, – patarė ekspertai.

Nedelsiant reikalingas gydymas

Taip pat NHS perspėja, kad giliųjų venų trombozės simptomai turėtų būti gydomi nedelsiant. Taigi, pastebėjus kraujo krešulių požymius, Nacionalinė sveikatos tarnyba rekomenduoja kreiptis į „skubų bendrosios praktikos gydytoją“ arba skambinti pagalbos numeriu.

Jei giliųjų venų trombozės požymiai pasireiškia kartu su krūtinės skausmu ar dusuliu, nedelsiant skambinkite skubiosios pagalbos numeriu. Jei įtariama giliųjų venų trombozė, per 24 valandas būsite nukreipti į ligoninę. Ten atlikti tyrimai parodys, ar kraujas vena teka normaliai, ar ne.

Gydymas gali apimti antikoaguliantų (kraują skystinančių) vaistų, vadinamų heparinu, injekciją. Gali būti siūlomi kiti kraują skystinantys vaistai, tokie kaip varfarinas ir rivaroksabanas.

REKLAMA

REKLAMA

Sumažinkite trombų susidarymo riziką

Po gydymo ligoninėje būsite paraginti reguliariai vaikščioti ir pažeistą koją (jei tai taikoma) poilsio metu laikyti pakeltoje padėtyje.

Norėdami sumažinti giliųjų venų trombozės riziką, turite išlaikyti sveiką kūno svorį. Reguliarus aktyvumas taip pat padės, nes užsiimant fizine veikla skatinama kraujotaka.

Be to, turėsite gerti daug skysčių, kad išliktumėte hidratuoti. Taip pat patartina ilgai nesėdėti vietoje. Tai gali būti sudėtinga dirbant iš namų, tačiau dėl jūsų sveikatos NHS rekomenduoja keltis ir judėti maždaug kas valandą.

Taip pat geriausia nesėdėti sukryžiuotomis kojomis, nes tai gali apriboti kraujotaką. Siekiant išvengti kraujo krešulių susidarymo, taip pat svarbu nerūkyti.