Kraują stingdanti nelaimė Kauno rajone: pusnyse medikai rado be gyvybės ženklų gulintį vyrą

Kauno rajono Greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas Mantas pasidalino savo darbo akimirkomis. Jis su smpss Inga, gydytoja Galina ir kitu paramediku Mantu išgelbėjo žmogaus gyvybę. Istorija socialiniuose tinkluose pasidalino Kauno rajono GMPS.

Kauno rajono GMPS darbuotojai skubėjo gaivinti vyrą (3 nuotr.) Greitoji medicinos pagalba (nuotr. Kauno rajono GMPS) Paciento perdavimas vyksta griežtai suderinus tarpusavio veiksmus (nuotr. Kauno rajono GMPS) Kauno rajono GMPS darbuotojai (nuotr. Kauno rajono GMPS)

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kauno rajono GMPS darbuotojai skubėjo gaivinti vyrą

Kiekvieną dieną lydi netikėtumai

Paramedikas pasidalino savo patirtimi ir atviravo, kad kiekviena pamaina būna kupina netikėtumų, neaišku net tai, kokie orai laukia.

„Kiekvieną kartą pradedant pamainą, niekada nežinai, ko galima tikėtis, niekada nenuspėsi, kas laukia kitame kvietime ar netgi kokie orai bus.

Snieguotoji gruodžio 11-oji – diena buvo darbinga, turėjome daug kvietimų, oras nelepino, stipriai pustė visą parą, keliai sunkiai pravažiuojami, matomumas prastas. Vakare gavę keliasdešimt minučių ramybės, neužilgo išgirdome signalą per raciją – skubus kvietimas“, – pasakojo paramedikas.

Laiko laukti ar dvejoti nebuvo – reikėjo skubėti gaivinti žmogų. Nesvarbu, sniegas ar lietus, svarbiausia laiku nuvykti į kvietimą, kai žmogaus gyvybė kabo ant plauko:

„Skubame, kaip galime greitai, į automobilį, matome, kad laukia gaivinimas. Žinau, kad mums dabar yra svarbi kiekviena sekundė. Greitai nubraukus nuo lango viena ranka didelę pusnį sniego, įjungiame švyturėlius ir pirmyn.

Suvokiu, kad prireiks visų mano įgūdžių vairuojant. Lauke pūga, kelias slidus, matomumas prastas, automobilį mėto į šonus. Gerai vairuoti neužtenka, galvoje dar pradeda suktis gaivinimo algoritmas.

Su kolege Inga greitai aptariame veiksmų planą. Įtampa vairuojant – didžiulė. Atvykę į kvietimą, be žodžių imame visą įrangą ir per pusnis bėgame į vietą – randame lauke gulintį vyriškį be jokių gyvybės ženklų.

Žinome, kad atvyksta pagalba, tad nedelsiant pradedame gaivinimą lauke, įjungiame monitorių, tiekiame deguonį, punktuojame veną – viską darome akimirksniu. Sniegas per keletą minučių baltai padengė ne tik mūsų galvas, bet ir įrangą.“

Išgelbėta dar viena gyvybė

Atvykus kolegoms, gaivinimas sėkmingai tęsiamas patalpoje, galiausiai vyras nugabentas į skubios pagalbos skyrių. Koordinuotas komandos darbas ir greita reakcija – tai paramedikų kasdienybės dalis, padedanti išgelbėti ne vieną gyvybę.

„Į pagalbą po poros minučių atskubėję kolegos gydytoja Galina ir paramedikas Mantas padeda vyriškį pernešti į šiltą patalpą, ten tęsiame gaivinimą. Po daugiau nei 20 minučių gaivinimo monitoriuje išvystame sinusinį ritmą, pradedame jausti pulsą.

Greitai viską „pakuojamės“ ir skubame į skubios pagalbos skyrių. Jaučiasi įtampa ir nuovargis, tačiau apie tai galvoti nėra kada, dabar svarbiausia kuo skubiau ir saugiai nuvykti į skubios pagalbos skyrių.

Perdavę pacientą kolegoms Kauno klinikose, kiek atslūgus įtampai, su komanda greitai aptariame visą buvusią situaciją. Tvarkomės automobilį ir vėl esame pasiruošę priimti bet kokius laukiančius iššūkius.

Gera keliauti tokiu profesiniu keliu, su profesionaliais ir draugiškais kolegomis, su kuriais kartu ir mokomės, ir gelbstim, džiaugiamės savo sėkmėmis ir mokomės, jei nepasiseka“, – savo pasakojimą užbaigė paramedikas.