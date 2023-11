Košmaras operacinėje: vyrui pašalino ne tą organą

Vyras, kuris teigia, kad gydytojai operacijos metu jam pašalino ne tą organą, nors turėjo būti atlikta apendikso šalinimo operacija, sako: „Tai buvo tiesiog velniški metai“. Jis vis dar atsigavinėja po patirties, kurios metu vos nemirė.

72 metų George‘as Piano padavė į teismą Vašingtono universiteto Šiaurės vakarų medicinos centro gydytojus dėl netinkamo darbo, nes po procedūros, kuri turėjo būti nesudėtinga, jis atsibudo itin prastos būklės, o po dviejų dienų atlikus išsamesnius tyrimus paaiškėjo, kad gydytojai pašalino dalį jo storosios žarnos.

Pašalintas ne tas organas

G. Piano pateikė 13 puslapių ieškinį, kuriame išsamiai aprašė savo išgyvenimus, kurie, pasak jo, prasidėjo 2022 m. gruodį, kai jis atvyko į skubios pagalbos skyrių skųsdamasis pilvo skausmais ir jam buvo diagnozuotas apendicitas.

Gydytojai teigė, kad jam reikia pašalinti apendiksą – tai įprasta procedūra, per metus atliekama daugiau nei 280 tūkst. žmonių. Operacija turėjo padėti vyrui atsikratyti siaubingų pilvo skausmų. Tačiau jis po operacijos atsibudo dar blogesnės būklės nei prieš tai, rašo mirror.co.uk.

„Kai atsibudau ir atsipeikėjau nuo vaistų, man labai skaudėjo. Skausmas buvo kur kas stipresnis nei tada, kai tik atvykau į ligoninę“, – prisimena jis.

Ieškinyje teigiama, kad gydytojai „negalėjo rasti jo apendikso“, o po dviejų dienų atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas parodė, kad apendiksas vis dar vietoje, tačiau trūksta dalies storosios žarnos.

„Aš nebesu tas pats žmogus, kuris buvau, kai visa tai prasidėjo. Aš kentėjau nuo pralaidaus žarnyno sindromo, kuris sukėlė sepsį ir infekciją. Ir aš nuo to beveik miriau“, – sakė G. Piano interviu vietos CBS kanalui KIRO-TV.

Be to, operacijos metu gydytojai pradūrė jo gaubtinę žarną, „todėl jos turinys išsiliejo į pilvo ertmę“, todėl jo savijauta dar labiau suprastėjo. Kad sutvarkytų gaubtinę žarną, jam teko iškęsti dar vieną operaciją. Po to jam buvo atliktos dar keturios operacijos.

Ieškinyje nurodoma, kad vyras ligoninėje praleido 53 dienas, per kurias jam reikėjo ileostomos. Operacijų ir sveikimo laikotarpiu jis neteko apie 20 kg svorio ir kelis mėnesius jo pilve buvo „biliardo kamuoliuko dydžio žaizda“.