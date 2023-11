Košmaras ledo ritulio rungtynėse: žaidėjo gerklę mirtinai perrėžė pačiūžų ašmenys

Ledo ritulio žvaigždės Adamo Johnsono sužadėtinei atpažinti jo kūną teko po to, kai per keistą nelaimingą atsitikimą per „Challenge Cup“ rungtynes jo gerklę mirtinai perrėžė pačiūžų ašmenys.

„Notingemo Panthers“ žvaigždė ant ledo susidūrė su varžovų komandos „Sheffield Steelers“ ledo ritulininku, kurio pačiūžų ašmenys užkabino A. Johnsono kaklą stebint 8 000 sirgalių.

Buvo bandoma išgelbėti jo gyvybę, rungtynės buvo nutrauktos, o ledo ritulio žvaigždė nugabenta į ligoninę, tačiau 29-erių metų vyro sužalojimai buvo tokie sunkūs, kad jis neišgyveno, rašo mirror.co.uk.

Penktadienį trumpame teismo posėdyje Šefildo Medicinos ir teisės centre buvo liudyta, kad A. Johnsono sužadėtinė Ryan Wolfe ligoninėje atpažino jo kūną.

Ragina įvesti privalomą kaklo apsaugą visiems profesionaliems žaidėjams

Pasak vyresniosios koronerės Tanykos Rawden, pirminio tyrimo metu nustatyta, kad spalio 28 d., žaisdamas ledo ritulį rungtynėse tarp „Sheffield Steelers“ ir „Nottingham Panthers“, A. Johnsonas buvo sunkiai sužeistas.

Greitosios pagalbos automobiliu jis buvo nugabentas į Šefildo ligoninę, kur vėliau tą pačią dieną nuo patirtų sužalojimų mirė. Jį atpažino sužadėtinė Ryan Wolfe.

„Mano tyrimas dėl šio džentelmeno mirties nėra baigtas. Naudodamasi proga norėčiau pareikšti nuoširdžiausią užuojautą šiuo sunkiu metu jo šeimai, draugams ir visiems, kurie jį pažinojo.“

Dėl A. Johnsono mirties pasigirdo raginimų įvesti privalomą kaklo apsaugą visiems profesionaliems žaidėjams, kad ateityje nepasikartotų panašių tragedijų.

Pietų Jorkšyro policijos pareigūnai šiuo metu nagrinėja incidento filmuotą medžiagą.

A. Johnsono sužadėtinė Ryan „Instagram“ tinkle pasidalijo įrašu, skirtu Adamo atminimui. „Mano mielas, mielas angele, man tavęs amžinai trūks ir visada tave mylėsiu“, – rašė ji.

Adamo teta Kari Johnson socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo dviem nuotraukomis su ledo ritulio žvaigžde. „Šiandien praradau pusę savo širdies. Myliu tave“, – rašė ji.

„Nottingham Panthers“ su giliu liūdesiu praneša, kad Adamas Johnsonas mirė po nelaimės, įvykusios per rungtynes Šefilde, – sakoma „Nottingham Panthers“ pareiškime. – Reiškiame užuojautą Adamo šeimai, jo sužadėtinei ir visiems jo draugams šiuo itin sunkiu metu. Visiems klubo darbuotojams, įskaitant žaidėjus, personalą, vadovybę ir savininkus, skauda širdį dėl žinios apie Adamo mirtį.“

„Taip pat mintimis esame su abiejų klubų gerbėjais ir darbuotojais, ypač tais, kurie dalyvavo ar stebėjo rungtynes. „Nottingham Panthers“ norėtų padėkoti visiems, kurie tą vakarą skubėjo palaikyti Adamą pačią sunkiausią akimirką. Adamas buvo ne tik puikus ledo ritulininkas, bet ir nuostabus komandos draugas bei neįtikėtinas žmogus, kuriam prieš akis buvo visas gyvenimas. Klubui jo labai trūks ir jis niekada nebus pamirštas.

Prašome gerbti Adamo šeimos ir draugų bei visų klubo narių privatumą šiuo sunkiu metu, kai visi stengiamės susitaikyti su savo sielvartu. Ilsėkis ramybėje, Adamai.“