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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Kokie faktoriai paskatina lūpų pūslelinės atsiradimą?

REKLAMA / 2026-10-01 08:00 / šaltinis: tv3.lt
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Lūpų pūslelinė (Herpes labialis) paprastai atsiranda ne dėl naujo užsikrėtimo virusu, tačiau dėl organizme esančio latentinio 1 tipo Herpes simplex viruso (HSV-1) suaktyvėjimo. Žinoma, kad po pirminės infekcijos virusas visą asmens gyvenimą sugeba išlikti trišakio nervo mazge. Jis vėl suaktyvinamas tuomet, kai organizmą veikia tam tikri vidiniai arba išoriniai veiksniai, reaktyvuojantys „miegantį“ virusą. Taigi kokie faktoriai paskatina lūpų pūslelinės atsiradimą?

Kokie faktoriai paskatina lūpų pūslelinės atsiradimą? (nuotr. Adobe Stock)

Lūpų pūslelinė (Herpes labialis) paprastai atsiranda ne dėl naujo užsikrėtimo virusu, tačiau dėl organizme esančio latentinio 1 tipo Herpes simplex viruso (HSV-1) suaktyvėjimo. Žinoma, kad po pirminės infekcijos virusas visą asmens gyvenimą sugeba išlikti trišakio nervo mazge. Jis vėl suaktyvinamas tuomet, kai organizmą veikia tam tikri vidiniai arba išoriniai veiksniai, reaktyvuojantys „miegantį“ virusą. Taigi kokie faktoriai paskatina lūpų pūslelinės atsiradimą?

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Trys dažniausios lūpų pūslelinės priežastys – stresas, ultravioletiniai saulės spinduliai ir peršalimas

Lūpų pūslelinės virusą itin dažnai reaktyvuoja didesnė nervinė įtampa – žiūrėk, jaudinaisi dėl darbo pokalbio, medicininių atsakymų ar egzaminų, ir vėl degina bei niežti lūpą, o vėliau netrunka pasirodyti ir taip nelauktos pūslelės.

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Kitas svarbus veiksnys – ultravioletiniai saulės spinduliai. Duomenys rodo, kad labai didelė virusu užsikrėtusių ir vis atkryčius patiriančių asmenų dar vienos herpes viruso reaktyvacijos sulaukia būtent dėl ilgesnio buvimo saulėje.

Lūpų pūslelinės pasikartojimai neretai įvyksta peršalus ar susirgus bet kokia kita virusine (rečiau – bakterine) infekcija, pavyzdžiui, gripu, COVID-19 ir t.t.

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Tačiau yra ir kitų, galbūt Jums netikėtų atkryčių priežasčių – pakalbėkime apie tai plačiau.

Nuovargis, miego trūkumas

Galima drąsiai teigti, kad vos kelios prastesnio miego naktys gali reikšmingai sumažinti natūralų organizmo atsparumą įvairioms infekcijoms, tarp jų – ir lūpų pūslelinės atkryčiams. Pastebėta, kad dažniau nuovargio ir miego trūkumo sukeltus infekcijų pasikartojimus patiria naktinį darbą dirbantys, daug keliaujantys ir laiko juostas dažnai keičiantys bei didelį fizinį ir protinį krūvį turintys asmenys. 

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Intensyvus fizinis krūvis, kaip minėta, taip pat turi svarbios įtakos ir reikšmingai sumažina organizmo atsparumą. Tai itin aktualu profesionaliems sportininkams, kurių fizinis aktyvumas – labai intensyvus ir ilgalaikis. 

Veido ir lūpų traumos

Viruso reaktyvaciją gali sukelti tokie veido bei lūpų pažeidimai kaip nudegimai, lūpų suskeldėjimas, įvairios kosmetinės ir lazerinės procedūros, netgi – dantų gydymas. Lūpų pūslelinė gali atsirasti ir po permanentinio makiažo sesijų. Tiems, kuriems po estetinių procedūrų beveik visada išsivysto lūpų pūslelinė, gydytojai antivirusinių vaistų gali skirti profilaktiškai, bet tik tuomet, jei galima nauda viršija galimą riziką. 

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Įvairūs hormonų pokyčiai

Kai kurioms moterims lūpų pūslelinės pasikartojimai priklauso nuo hormoninio fono, tarkime, Herpes simplex labai dažnai reaktyvuojamas prieš menstruacijas ar nėštumo metu bei kitų hormoninių svyravimų atveju. Žinoma, kad hormonai turi itin didelės įtakos imuninės sistemos funkcionavimui ir tai labiausiai tikėtina priežastis, kaip kalbama apie hormonų fono įtaką organizmo imunitetui. 

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Nepakankama mityba

Nesubalansuota, nepakankama, skurdi mityba taip pat gali turėti reikšmingos įtakos. Jei stokojama baltymų, stipriai ribojamos kalorijos, nepakankamai gaunama vitaminų ir mineralų bei laikomasi griežtų dietų, imuninės sistemos darbas nėra toks efektyvus, o viruso reaktyvacijos tikimybė – daug didesnė. 

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Svarbu pabrėžti ir tai, kad ne visi asmenys, kurie yra HSV-1 nešiotojai, serga taip pat dažnai ir tokiu pačiu intensyvumu. Daug lemia genetiniai veiksniai, imuninės sistemos ypatybės ir netgi tai, kaip dažnai pūsleline sirgta anksčiau. Kai kurie asmenys niekada nepatiria lūpų pūslelinės simptomų, nors ir žinoma, kad jie yra užsikrėtę virusu. 

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Pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas – vis dar didelis iššūkis ir pacientams, ir gydytojams

XXI amžiuje pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas vis dar išlieka labai dideliu iššūkiu. Lūpų pūslelinę sukeliantis virusas pasižymi itin dideliu paplitimu, be to, nėra sukurta vakcinos, kad būtų galima išvengti šios nemalonios ligos pasikartojimų. Nors pasikartojantys lūpų pūslelinės epizodai dažniausiai trunka trumpiau nei pats pirmas epizodas, pacientams jie sukelia labai daug nepatogumų, netgi sekina. Skaičiuojama, kad nuo įvairaus dažnio lūpų pūslelinės pasikartojimo kenčia net apie 20–40 % pasaulio gyventojų, tad ši problema tikrai labai aktuali.

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Yra gerų žinių

Lūpų pūslelinės gydymui plačiai naudojamas acikloviras. Acikloviras – tai antivirusinė medžiaga, kuri aktyviai veikia 1 ir 2 tipo Herpes simplex virusus (HSV) - selektyviai juos slopina.

Acikloviro 50 mg lipnioji žando gleivinės tabletė – naujiena Lietuvoje. Tai nereceptinis vaistinis preparatas, išsiskiriantis tuo, kad vienam pasikartojančios lūpų pūslelinės epizodo gydymui pakanka vos vienos tabletės. Ją reikia prilipdyti epizodo metu tik vieną kartą ant viršutinių dantenų - iš karto, kai tik pasireiškia pirmieji lūpų pūslelinės prodromo simptomai ar požymiai: dilgčiojimas, deginimo pojūtis, niežėjimas, tempimo jausmas, padidėjęs jautrumas, lengvas skausmas ir maudimas, nestiprus paraudimas bei šilumos ar karščio pojūtis. Šis vaistas skirtas gydyti suaugusiesiems pacientams, kurių imuninis atsakas yra nesutrikęs ir dažnai kartojasi anksčiau gydytojo diagnozuotos lūpų pūslelinės (Herpes labialis) epizodai. Jis stabdo viruso dauginimąsi ir padeda išvengti matomų pūslelių. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.

Gairės:
nėštumas
lūpų puslelinė

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Gairės:
nėštumas
lūpų puslelinė
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