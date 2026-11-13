Klaipėdos universiteto ligoninės dalininkai svarstys finansinės padėties gerinimo planą

Ligoninė praėjusią savaitę dalininkams pateikė patikslintą finansinės situacijos gerinimo planą. Vis dėl to, kol siūlymai su jais neaptarti, ligoninė BNS nurodė besilaikanti nuostatos, kad viešai aptarti pateiktas priemones būtų nekorektiška.
Įstaigos vadovas Audrius Šimaitis anksčiau teigė, kad įstaiga siūlo 2027 metais įšaldyti darbuotojų atlyginimus ir tikisi valstybės pagalbos padengiant dalį ligoninių reformos išlaidų.
Klaipėdos universiteto ligoninės dalininkai aptars įstaigos finansinę padėtį
KUL įsteigta 2023 metų pradžioje sujungus Klaipėdos jūrininkų, Klaipėdos universitetinę ir Palangos reabilitacijos ligonines. Anot ligoninės vadovo Audriaus Šimaičio, ši reforma įstaigai kainavo apie 40 mln. eurų, o išlaidos nebuvo kompensuotos valstybės.
Šiuo metu ligoninės skola tiekėjams siekia 15,7 mln. eurų, o darbuotojų atlyginimams skiriama daugiau kaip 80 proc. įstaigos pajamų.
Siūloma 2027 metais nekeisti darbuotojų darbo sutartyse nustatytų darbo užmokesčio koeficientų, o atlyginimus apskaičiuoti pagal 2026 metų šakos kolektyvinės sutarties nuostatas.
Dėl atlyginimų didinimo 2028-aisiais būtų rengiamos naujos derybos. Pasak A. Šimaičio, daug kas priklausys nuo naujos kolektyvinės sutarties. Derybas dėl jos Sveikatos apsaugos ministerija su nacionalinėmis profesinėmis sąjungomis turėtų pradėti 2027 metų pradžioje.
A. Šimaičio teigimu, 2027 metais ligonių kasų įkainiams vidutiniškai padidėjus apie 5 proc., KUL galėtų gauti apie 8 mln. eurų papildomų pajamų, o suteikusi daugiau paslaugų – dar apie 3 mln. eurų.
Pasak jo, įšaldžius darbuotojų atlyginimus, šių papildomų pajamų pakaktų kitus metus baigti be finansinio deficito.
Suteikti daugiau paslaugų ligoninė tikisi, kadangi nuo 2027 metų įsigalios Sveikatos draudimo įstatymo pataisos, kuriomis prioritetas skirstant Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms.
Pagal naują tvarką, su privačiomis gydymo įstaigomis Valstybinė ligonių kasa sutartis sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos.
Tuo metu sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad jei KUL pačiai nepavyks išspręsti problemų, neatmetama jai suteikti ir paramą iš valstybės.
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