Kilus naujam skandalui dėl princo Harry – netikėtas jo draugo žingsnis

Artimas jo draugas teigia, kad princas Harry „jaučiasi taip, tarsi jam būtų nupjautas vienas pirštas“ po konflikto dėl labdaros organizacijos „Sentebale“.

40-metis Sasekso kunigaikštis, kaip pranešama, yra „sukrėstas“ dėl „Sentebale“ valdybos pirmininkės dr. Sophie Chandauka jam mestų kaltinimų.

Iš draugo – žinutė, kaip jaučiasi princas Harry

Advokatė teigė, kad Harry atsiuntė jai tiesioginę „nemalonią“ žinutę po to, kai ji atsisakė viešai ginto jo žmoną Meghan Markle, rašo mirror.co.uk.

Būtent dėl taip susiklosčiusios įvykių sekos princas esą pasitraukė iš „Sentebale“ labdaros organizacijos, kurią jis įstiegė siekdamas tęsti savo mirusios motinos, princesės Dianos, darbus ir pagerbti jos palikimą.

Šis skandalas išsirutuliojo per pastarąją savaitę, per kurią dr. S. Chandauka paskelbė pareiškimą, kuris, kaip manoma, buvo nukreiptas prieš Sasekso kunigaikštį. Jame verslininkė iš Zimbabvės kalbėjo apie žmones, kurie „žaidžia aukos korta ir naudojasi ta pačia spauda, kurią jie niekina, kad pakenktų žmonėms, turintiems drąsos užginčyti jų elgesį“.

Pranešama, kad po tokių žodžių dviejų vaikų tėvui Harry „labai skaudėjo širdį ir jis buvo priblokštas“.

Alexas Rayneris, senas jo draugas nuo Etono mokyklos laikų, kuris 2012 m. kartu su juo vyko į Šiaurės ašigalį, savaitgalį susisiekė su karališkosios šeimos nariais. Jis sakė: „Jis jaučiasi taip, tarsi jam būtų nupjautas vienas pirštas.“

Nors dr. S. Chandauka savo pareiškime tiesiogiai neįvardijo princo Harry, rodos, tai buvo stiprus smūgis jam. Dr. S. Chandauka taip pat neįvardijo Sasekso kunigaikštienės Meghan Markle pavardės, tačiau buvo atkreiptas dėmesys į jos vaidmenį skandale. Vis dėlto kritika, nukreipta ir į Harry, ir į Meghan, suskaldė gerbėjus į dvi stovyklas.

Pareiškimai buvo tokie žiaurūs, kad paliko 40-metį Harry „įskaudintą ir sužeistą“, teigė A. Rayneris. Kalbėdamas su „Daily Mail“ jis pridūrė: „H labai džiaugiasi, kad galiu už jį kalbėti apie tai, kaip jis jaučiasi dėl šios siaubingos situacijos.

Jam tiesiog be galo skauda širdį ir jis yra priblokštas, kad labdaros organizacija, kurią jis įkūrė būdamas paauglys, tapo vienos iš valdybos narių įkaite. Tai prilygsta užgrobimui.

Jis labai nusiminęs, įskaudintas ir sužeistas dėl to, kas apie jį kalbama. Manau, kad dar per anksti spręsti, ar dabar jis tiesiog pasitrauks, ar galbūt bandys ją susigrąžinti. Jis įsteigė „Sentebale” su mokyklos draugu, kai jo mamos mirtis buvo šviežias prisiminimas. Šiuo metu jis tiesiog ištiktas visiško šoko dėl to, kas kalbama, ir dėl metamų kaltinimų.“

Praėjusiais metais „Sentebale“ polo varžybose Meghan su dr. S. Chandauka turėjo nemalonų pokalbį. Dabar plačiai paplitusioje medžiagoje matyti, kaip Meghan nukreipia nukreipia labdaros organizacijos vadovę į kitą scenos vietą, o šis momentas, karališkųjų ekspertų nuomone, „paskatino“ Harry sprendimą pasitraukti iš organizacijos. Tačiau porai artimi šaltiniai teigia, kad bet kokie gandai apie kilusią įtampą, kilusią po apsikeitimo nuomonėmis polo varžybose, yra „labai klaidinantys“ ir „nepagrįsti“.