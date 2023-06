Kelionės dviračiu po Europą: kokios šalys tam draugiškiausios?

REKLAMA

Kelionėje judėdami dviračiu ne tik galėsite lengviau planuoti savo maršrutą, aktyviai ir turiningai leisite laiką, bet ir prisidėsite prie gamtos tausojimo. Birželio 3-iąją, minint Tarptautinę dviračių dieną, didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturas“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė dalijasi patarimais apie penkias dviratininkams draugiškas Europos šalis.

Dviračių kultūros pavyzdys – Nyderlandai

Olandija visame pasaulyje garsėja ne tik tulpių festivaliais, bet ir dviračių gausa. „Nyderlandų dviračių takų tinklas, įkurtos specialios dviračių stovėjimo aikštelės ir šviesoforai, kuriuose pirmenybė teikiama dviratininkams, ir kita infrastruktūra yra pavyzdys ir siekiamybė kitiems miestams. Dviračių kultūra, kaip žinia, ypač pasižymi Amsterdamas, kurį paminėjus prieš akis dažniausiai ir iškyla būtent dviratininkų vaizdai. Tačiau nuomos punktus, kuriuose galima išsinuomoti dviratį dienai ar ilgesniam laikui, bei požiūrį, jog dviratininkai yra lygiateisiai eismo dalyviai rasite bene daugelyje Nyderlandų miestų. Kainos paprastai prieinamos, dviračiai – geros būklės, o jų takų tinklas driekiasi tiek per miestus, tiek per kaimo vietoves. Galite rinktis bet kurį iš daugybės vaizdingų maršrutų, pavyzdžiui, garsųjį „Olandijos pakrantės kelią“, vedantį Šiaurės jūros pakrante, arba „Gėlių kelią“, vingiuojanti per spalvingus tulpių laukus“, – pasakoja „Novaturo“ komunikacijos vadovė.

Be to, pasak M. Bielinytės, Nyderlanduose galima pasinaudoti ir gidų paslaugomis: „Šioje šalyje yra daug įmonių, siūlančių dviračių turus su gidu, o ekskursijos gali būti pritaikytos pagal jūsų pomėgius, aplankant tiek populiarias turistines vietas, tiek nepažintas vietoves. O atrasti Nyderlandus padės ne tik geros kokybės dviračių takai, bet ir pažintinės „Novaturo“ ekskursijos, leisiančios pajusti tikrąjį šalies ritmą. Pavyzdžiui, birželio bei rugsėjo mėnesiais keliautojams viena išvyka siūlome pamatyti net 3 šalis – Olandiją, Liuksemburgą ir Belgiją.“

Dviračiu pasieksite Danijos ir Švedijos salas

Ne paslaptis, kad Danijos sostinės gatvėse kartais tenka pamatyti daugiau dviračių nei automobilių. Tai skatina ir „Žaliosios bangos“ šviesoforų sistema, suteikianti dviratininkams galimybę saugiai ir greitai važiuoti per miestą. „Verta pasidomėti „Nacionaliniu dviračių maršrutu“ – tai net 11 tolimųjų maršrutų tinklas, apimantis visą šalį ir vedantis per vaizdingus kraštovaizdžius bei istorinius miestus. Danijoje taip pat yra daug nedidelių salų, kurias lengva pasiekti dviračiu. Pavyzdžiui, galite keltu iš Kopenhagos persikelti į Meno salą ir dviračiu važiuoti „Meno salos panoramos“ maršrutu, kuris veda nuostabiais laukiniais paplūdimiais. Be to, kai kuriose Danijos regionuose puikios galimybės važinėti kalnų dviračiais, ypač Jutlandijos miškuose, o kalvotame ir miškingame Bjerrelidės kraštovaizdyje tarp Horsenso ir Juelsmindės rasite vieną geriausių Danijos kalnų dviračių takų. Daugiau nei 15 kilometrų ilgio įvairaus sudėtingumo trasos – puikus pasirinkimas tiek pradedantiesiems, tiek turintiems patirties. Galite rinktis iš skirtingo sudėtingumo trasų: nuo ypač saugių pradedantiems ar keliaujantiems su vaikais, iki sudėtingų, skirtų profesionalams. Dauguma jų yra aiškiai paženklinti ir prižiūrimi“, – žiniomis dalinasi M. Bielinytė.

Pastaraisiais metais ir Švedija siekia tapti palankesne dviratininkams šalimi. „Švedijos miestuose įgyvendinama daugybė dviračių transporto skatinimo priemonių, gerinama infrastruktūra. Taigi susiplanuoti savo maršrutą dviračiais šioje šalyje tapo daug paprasčiau“, – pasakoja M. Bielinytė. Pasak ekspertės, turistams Švedijoje puikiai pritaikyta Katrineholmo-Skavstos dviračių trasa. Tai – populiarus maršrutas, vingiuojantis vaizdingomis vietovėmis per nedidelius miestelius, kuriuose patogu pasidaryti kavos pertrauką. „Be to, Švediją dviračiu galima pažinti ir keliaujant po šalies salas: patogu keltu iš Stokholmo persikelti į Vaksholmo salą ir pasivažinėti vaizdingu pakrantės keliu. Dar viena pramoga yra leistis į išvyką kalnų dviračiais, ypač šiaurėje esančiuose miškuose, kur įkurta įvairaus sudėtingumo trasų“, – pasakoja „Novaturo“ komunikacijos vadovė. Ji priduria, jog liepos bei rugpjūčio mėnesiais su siūlomomis pažintinėmis ekskursijomis per 9 kelionės dienas galima pamatyti Daniją, Švediją ir Norvegiją, patiems įsitikinant bei išbandant pasivažinėjimą vaizdingais maršrutais. O kas vis dar nėra pasiryžęs važinėjant dviračiais pažinti didžiausią Skandinavijos miestą, susipažinti su Stokholmu gali ir trumpo kruizo į Šiaurės Veneciją metu.

Dviračiu pakeliausite vyno keliu Vokietijoje, o alaus – Belgijoje

Vokietijos miestai Berlynas ir Miunchenas taip pat investavo į dviračių dalijimosi programas ir infrastruktūros plėtojimą, o šalyje suformuoti dviračių takai veda istoriniais kraštovaizdžiais. Populiariausi iš jų – „Romantiškasis kelias“ ir Dunojaus dviračių takas, einantis palei Dunojaus upę bei vaizdingą Bavarijos regioną. Be to, Vokietijoje, ypač Bavarijos Alpėse, yra puikių kalnų takų dviračių sporto mėgėjams. Reikėtų pridurti, kad ši šalis garsėja savo vyno regionais ir daugelį jų galima aplankyti dviračiu. Pavyzdžiui, „Mozelio vyno kelias“ veda per vaizdingus vynuogynus bei Mozelio upę.

Iš Belgijos miestų dviračių kultūra išsiskiria Gentas. Jis išgarsėjo dėl pastangų skatinti važiavimą dviračiais, turistams siūlant nemokamą dviračių nuomą ir miesto centre įrengiant zoną be automobilių. „Verta pasidomėti Flandrijos dviračių trasa, vedančia per žavingus miestelius ir istorines vietas, o Ardėnų dviračių trasoje pasigrožėsite nuostabiais kalnų vaizdais. Ne paslaptis, kad Belgiją garsina ir alaus degustacijos, tad daugelį žinomų šalies alaus daryklų galima apžiūrėti keliaujant dviračiu. Pavyzdžiui, Trapistų alaus ekskursijos metu galite aplankyti kai kurias garsiausias vienuolių alaus daryklas. Ypatingą Belgijos gastronominį palikimą galite pažinti ne tik dviračiu, bet ir mūsų siūlomose pažintinėse kelionėse autobusu“, – pasakoja M. Bielinytė.

Pasak „Novaturo“ komunikacijos vadovės, nepaisant to, kurią šalį pasirinksite tyrinėti dviračiu, būtina laikytis vietinių dviračių eismo taisyklių ir būti dėmesingiems kitiems dviratininkams bei pėstiesiems dviračių takuose, taip pat – pasidomėti konkrečioje vietoje galiojančiomis taisyklėmis.

Prieš leidžiantis į nuotykius užsienio šalyje, verta pasitreniruoti ir Lietuvoje. Vien Vilniuje per pastaruosius keletą metų nutiesta apie 100 kilometrų dviračių takų, kurie ne tik palengvina kelionę į darbą, bet ir padeda planuoti šeimos išvykas prie lankytinų objektų. Lietuvos sostinė vis labiau tampa dviračių miestu, pritaikytu įvairaus ilgio kelionėms.