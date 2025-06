Kėdainiečiai prie namų pastebėjo staiga sustojusį automobilį: vėliau pamatytas vaizdas šokiravo ne vieną

Asmeniui teks ne tik susirinkti neteisėtai išpiltas atliekas ir pristatyti jas į Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, bet ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

Gresia bauda

Pradėta administracinė teisena pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnį, o baudos dydis priklausys nuo to, ar pažeidėjas įvykdys pareigą sutvarkyti aplinką. Be to, jei bus nevykdomi teisėti pareigūnų nurodymai, jam gali būti skirta papildoma bauda iki 780 eurų.

Pastaraisiais metais Daukšių kaime, Kėdainių miesto seniūnijoje, esanti buvusio aerodromo teritorija sparčiai keičiasi. Seniūnijos iniciatyva iš jos šalinamos per dešimtmečius sukauptos atliekos, kertami menkaverčiai želdiniai. Joje kuriasi įmonės, kurios vykdo įvairią ūkinę veiklą bei prižiūri joms priskirtus plotus.

Ypač svarbu tai, kad vis daugiau gyventojų tampa nepakantūs šiukšlintojams ir yra suinteresuoti, kad ši teritorija būtų tvarkinga, netaptų atliekų sąvartynu ir būtų patraukli investicijoms.

Tačiau vis dar pasitaiko asmenų, kuriems nerūpi nei viešas pasmerkimas, nei galimos baudos.

Pastarasis teršimo atvejis buvo nustatytas gegužės 31 dieną, kai Kėdainių miesto seniūnijos darbuotojai vėl gavo pranešimą iš gyventojo, dirbančio šioje teritorijoje, kad šalia kelio buvo išpiltas statybinis laužas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistai patikrino gautą informaciją, kuri pasitvirtino. Paaiškėjo, kad tai padarė asmuo, savo namuose vykdęs statybos ir remonto darbus.

Nustačius ir suradus pažeidėją šis prisipažino žinojęs, kad tokio pobūdžio atliekas reikia vežti į Zabieliškio sąvartyną, tačiau vis tiek jas išpylė Daukšių kaime.

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 30 punktu, fiziniai asmenys, turintys statybos ar griovimo atliekų, privalo jas pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, o jei jų kiekis didesnis – į regioninį Zabieliškio sąvartyną. Už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą galima skirti iki 140 eurų baudą, tačiau jos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos pašalinti pažeidimą.

Teksto autorė: Goda Ivaškevičiūtė