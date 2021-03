Kaunietis kirto Stambulo konvencijos šalininkams: su ja žmonija nebūtų išgyvenusi

Kad ir kokią socialinę lytį ar vaidmenis turėtų LGBT+ žmonės, nė vienas iš jų neatsirado be biologinės moters ir biologinio vyro sueities – tikros, fizinės ar padedant šiuolaikinei medicinai. Esu girdėjęs iš pažįstamų homoseksualių asmenų (tik vienas iš jų mėgino seksualiai priekabiauti, apsiėjome be smurto), kad 96 proc. ar pan. žmonių yra homoseksualūs, tik to nežino ar bijo pripažinti.

Vis dėlto jeigu tai būtų tiesa ir bent didesnė dalis gyventojų sektų šiuo pasakymu, nereikia sakyti, ir taip menkas kai kurių šalių gimstamumas veikiausiai visai pranyktų. Žmonės gyveno ir dauginosi iki Krikščionybės atsiradimo. Dabar daugelyje kraštų taip pat gerai gyvena ir dauginasi išpažindami kitus tikėjimus ar visai netikėdami. Kalbos apie Adomą ir Ievą, kažkokią žmogišką esmę, dievišką tvarką, etc. yra tikėjimo dalykas.

Panašiai kaip tikėjimas kažkokiomis tik žodžiais (beje, kai kuriose kalbose nieko panašaus net nėra) universaliomis, prigimtinėmis žmogaus teisėmis. Antrojo Pasaulinio karo metu Didžiosios Britanijos ir kitų sąjungininkų vadai žinojo, kas vyksta hitlerinės Vokietijos koncentracijos stovyklose. Tačiau tuo netikėjo, nenorėjo ar negalėjo kuo greičiau baigti holokausto kančias, nors apie žmogaus teises jau seniausiai buvo kalbama.

Matyt, daugiau nei tikinčių skirtingomis religijomis ar universaliomis ir visuotinai apginamomis žmogaus teisėmis yra manančių, kad Charleso Darwino evoliucijos ir natūralios atrankos teorija yra labiau tikėtina. Jei laikome ją bent iš dalies teisinga, galime klausti, koks elgesys žmogui padeda geriausiai prisitaikyti konkrečioje visuomenėje ar valstybėje ir koks elgesys žmonėms padėjo ir padeda įsitvirtinti tarp kitų gyvūnų rūšių.

Žinoma, galima manyti, kad bet koks smurtas prieš bet kokį žmogų yra absoliutus blogis. O smurtauja veikiausiai tik nuskriausti ar nusiskriaudę žmonės. Tačiau nuo tokio manymo žmogaus prigimtis nepasikeis. Žmogaus vaikas ar gyvūno jauniklis nuo mažumės instinktyviai daro viską, kad išgyventų. Prireikus – smurtauja prieš brolius ar seseris, kitus gentainius, ginasi nuo plėšrūno ar užmuša auką. Aišku, žmonės tą daro rafinuočiau, kultūringiau.

Tik ar dėl to Žemėje kada nors baigėsi visi civiliniai karai valstybių viduje ar tarpvalstybiniai konfliktai? Taip, visus smurtautojus privalu nustatyti ir bausti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus. Ir kodėl tam dar reikalinga Stambulo konvencija, visiškai neaišku.

Tačiau ar socialinių lyčių įteisinimas, švietimas apie jas ir jų skatinimas skiriant tam pinigus, leistų mums, kaip visuomenei, geriau prisitaikyti? Ar tai tik leistų geriau jaustis nedidelei mūsų daliai? Ar (ir kiek) dauguma tikrai turėtų taikytis prie mažumos įsivaizdavimo, kokios lytys, kokie socialiniai vaidmenys, susiformavę per daugelį amžių, turėtų būti įteisinti užsieniečių parengtame tarptautiniame dokumente, už kurio įgyvendinimą dar turėsime susimokėti?

Skaitytojas Rimvydas