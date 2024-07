Kaune užfiksavo juodų debesų „liežuvius“: paaiškino, kas tai

Netrukus jie pradėjo suktis, tapo akivaizdu, kad formuojasi viesulas.

Užfiksavo kvapą gniaužiantį reginį

„2024.07.28. 19.20 val. Viesulo užuomazgos virš Aukštųjų Šančių“, – pranešė kaunietis.

Naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ grupėje „Kur stovi policija Kaune“ skaitytojai dalijosi informacija apie užvirtusiais medžiais užblokuotas gatves – formuojasi eismo kamščiai.

„Zuikinėj, kamštis – nuvirtęs medis per abi juostas“, – dalijosi kauniečiai.

Netrukus komentaruose kauniečiai pranešė, kad viena kelio pusė jau atlaisvinta, pilietiški žmonės patys ėmėsi tvarkyti nulūžusio medžio šakas. Skaitytojai praneša, kad netrukus atvyko ir ugniagesiai.

Stiprus vėjas varto medžius, gyventojai liko be elektros

Kaip anksčiau pranešė naujienų agentūra ELTA, Lietuvoje nuo sekmadienio vakaro siaučiant stipriam vėjui ir lyjant gausiam lietui, ugniagesiai visoje Lietuvoje apie 400 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių.

Pačių medžių tikriausiai nuvirto kelis kartus daugiau, nes su audros padariniais kovoja ir pranešimus gauna ne vien ugniagesiai, bet ir komunalinės tarnybos, patys gyventojai. Be to, per vieną iškviertimą kartais šalinamos kelios dešimtys audros nuverstų medžių.

Pavyzdžiui, Kelmės rajone, vykdami šalinti ant trijų automobilių užvirtusių medžių, kol atvyko iki įvykio vietos, ugniagesiai pašalino pakeliui į iškvietimo vietą vykstant rastų nuvirtusių dar apie 30 medžių, kad galėtų pravažiuoti.

„Gavo pranešimą, kad Kukečių seniūnijoje, Burbaičių kaime, ant trijų automobilių užvirtę medžiai. Kol iš dislokacijos vietos atvyko į šitą vietą, pašalino tiek medžių“, – Eltai pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

Nuvirtę minėti medžiai buvo šalinami kelyje Kelmė-Šiauliai. Atvykus į Žemaitės gatvę nuo trijų automobilių pašalintas didelis medis. Medžiai krito ne tik ant kelių, bet ir automobilių, pastatų.

Pranešimų apie nukentėjusius negauta, Eltą pirmadienio rytą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Iškvietimai pirmadienio rytą registruojami toliau. Daugiausia pranešimų gauta iš Alytaus apskrities, Marijampolės, Kauno, Klaipėdos, Tauragės ir Vilniaus apskričių.

Lietuvoje toliau siaučiant stipriam vėjui ir lyjant gausiam lietui, jau daugiau nei 160 tūkst. vartotojų yra palikti be elektros, praneša Energijos skirstymo operatorius (ESO).

„Naujausiais duomenimis yra virš 160 tūkst. vartotojų, kuriems yra sutrikęs elektros vartojimas. Gerokai daugiau virš 3 tūkst. taškų, kur yra pažeidimai, tai tiek oro linijos, tiek transformatorinės, aukštos įtampos linijos“, – Eltai teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė.