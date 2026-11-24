Gydytojai atkreipia dėmesį, kad ypač svarbu vengti rūkymo, palaikyti sveiką kūno svorį ir nepiktnaudžiauti alkoholiu. Taip pat svarbu žinoti pirmuosius įspėjamuosius simptomus ir suprasti, kuriems žmonėms gali prireikti atidesnės specialistų priežiūros, rašoma timesofindia.com.
3 įpročiai, galintys didinti kasos vėžio riziką
Vienas aiškiausių išvengiamų kasos vėžio rizikos veiksnių yra rūkymas. Tyrimai rodo, kad rūkantys žmonės turi maždaug dvigubai didesnę tikimybę susirgti šia liga nei niekada nerūkę asmenys.
Kitas svarbus veiksnys – per didelis kūno svoris. Nutukimas gali didinti kasos vėžio riziką, todėl gydytojai pataria stengtis palaikyti sveiką kūno svorį ir reguliariai judėti.
Rizikai įtakos gali turėti ir gausus alkoholio vartojimas. Jis siejamas su lėtiniu pankreatitu – ilgalaikiu kasos uždegimu, kuris pats savaime didina tikimybę ateityje susirgti kasos vėžiu.
Gydytojai pabrėžia, kad kalbant apie mitybą svarbu neapsiriboti vienu konkrečiu produktu. Šiuo metu aiškesni įrodymai apie rūkymo ir per didelio kūno svorio sąsajas su kasos vėžiu, o ne apie atskiro maisto produkto poveikį. Vis dėlto ilgalaikė mityba svarbi, nes ji gali turėti įtakos kūno svoriui ir bendrai sveikatai.
Kaip sumažinti kasos vėžio riziką?
Pasak gydytojų, vienas svarbiausių sprendimų, kurį gali priimti rūkantis žmogus, yra atsisakyti cigarečių. Taip pat rekomenduojama reguliariai užsiimti fizine veikla, palaikyti sveiką kūno svorį ir vengti gausaus alkoholio vartojimo.
Ne mažiau svarbi ir kasdienė mityba. Specialistai pataria dažniau rinktis daržoves, vaisius, ankštinius augalus ir viso grūdo produktus. Tuo metu saldžiųjų gėrimų bei kaloringų užkandžių vartojimo mažinimas gali padėti lengviau kontroliuoti kūno svorį.
Nors sveikas gyvenimo būdas negarantuoja, kad žmogus nesusirgs kasos vėžiu, jis gali padėti sumažinti kai kuriuos žinomus rizikos veiksnius.
Simptomai, kurių nereikėtų ignoruoti
Kasos vėžį ankstyvoje stadijoje nustatyti sudėtinga, nes liga gali ilgą laiką nesukelti ryškių požymių. Vis dėlto atsiradus tam tikriems organizmo pokyčiams svarbu nedelsti ir kreiptis į gydytoją.
Vienas svarbiausių įspėjamųjų simptomų yra gelta – pageltusi oda arba akių baltymai. Net jeigu žmogus nejaučia skausmo, šio požymio nereikėtų ignoruoti. Kartu gali pasireikšti ir kiti pokyčiai:
- patamsėjęs šlapimas;
- neįprastai šviesios išmatos;
- nepaaiškinamas kūno svorio kritimas;
- nuolatinis viršutinės pilvo dalies skausmas, galintis plisti į nugarą;
- naujai atsiradęs arba staiga pasunkėjęs cukrinis diabetas.
Gydytojai ypatingą dėmesį siūlo atkreipti į situacijas, kai vyresnio amžiaus žmogui staiga diagnozuojamas diabetas arba pablogėja jau kontroliuotas cukraus kiekis kraujyje, o kartu pradeda kristi svoris. Toks simptomų derinys turėtų būti įvertintas medikų.
Kam kasos vėžio rizika didesnė?
Kasos vėžio tikimybė didėja su amžiumi. Daugumai pacientų ši liga diagnozuojama sulaukus daugiau nei 65 metų. Tačiau amžius nėra vienintelis rizikos veiksnys.
Didesnė rizika taip pat siejama su rūkymu, nutukimu, 2 tipo cukriniu diabetu ir lėtiniu pankreatitu.
Svarbų vaidmenį atlieka ir paveldimumas. Jeigu kasos vėžiu sirgo vienas iš tėvų, brolis, sesuo ar vaikas, apie tai reikėtų informuoti savo šeimos gydytoją. Ypač svarbu atkreipti dėmesį, jeigu liga buvo diagnozuota keliems šeimos nariams arba jauname amžiuje.
Tam tikri paveldimi genetiniai pokyčiai taip pat gali padidinti kasos vėžio tikimybę. Atsižvelgdamas į šeimos ligų istoriją, gydytojas gali rekomenduoti genetinę konsultaciją arba išsamesnę specialisto priežiūrą.
Ar galima anksti nustatyti kasos vėžį?
Jeigu atsiranda gelta, nepaaiškinamai krinta svoris arba ilgą laiką skauda viršutinę pilvo dalį ar nugarą, reikėtų nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją. Konsultacijos metu svarbu paminėti ir neseniai atsiradusius cukraus kiekio kraujyje pokyčius bei šeimoje buvusius kasos vėžio atvejus.
Gydytojas gali atlikti pirminę apžiūrą, paskirti kraujo tyrimus, įskaitant kepenų funkcijos rodiklių įvertinimą, o prireikus nukreipti vaizdiniams tyrimams. Vienas jų – kompiuterinė tomografija, leidžianti išsamiau įvertinti kasą ir aplinkinius audinius.
Vis dėlto žmonėms, kurie nejaučia jokių simptomų ir neturi padidėjusios paveldimos rizikos, šiuo metu nėra rekomenduojama įprastinė kasos vėžio patikra. Įprastas pilvo organų ultragarsinis tyrimas ar CA 19-9 kraujo tyrimas nėra pakankamai patikimi ankstyvos stadijos kasos vėžiui nustatyti.
Kitaip vertinama žmonių, kuriems nustatyta didelė paveldima arba šeiminė rizika, situacija. Tokiais atvejais specialistas gali rekomenduoti reguliarią stebėseną, atliekant magnetinio rezonanso tomografiją (MRT) arba endoskopinį ultragarsinį tyrimą.
Stebėsenos pradžia priklauso nuo konkretaus paveldimo genetinio pokyčio ir šeimos ligų istorijos.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt