Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Konsultacijų centre dirbanti gydytoja dietologė Daiva Pipiraitė-Lazarevičienė sako, kad pirmiausia reikia daryti viską, kad apsinuodijimo būtų išvengta: tinkamai laikyti ir ruošti maistą, valgant jausti saiką, valgyti mažomis porcijomis, vengti sunkiai virškinamo maisto, nepiktnaudžiauti alkoholiu, nepamiršti judėti. Taip pat gydytoja dalinasi patarimais, ką daryti, jei apsinuodijimo išvengti nepavyko.

Rinkitės sveikus produktus

Įvairios salotos su majonezu, kiaušiniai, kepsniai, riebūs padažai, tortai ir daug kitų kaloringų bei ne itin sveikų patiekalų yra įprasta didžiausių metų švenčių stalo dalis. Tačiau gydytoja dietologė D. Pipiraitė-Lazarevičienė sako, kad kiekviena šeima gali susikurti naujų – sveikesnių – patiekalų tradicijas, kurios leis kalėdiniu laikotarpiu džiaugtis lengvu skrandžiu, be virškinimui palengvinti skirtų vaistų ar net apsilankymo gydymo įstaigoje.

„Pavyzdžiui, užkandžiams galima patiekti keptų daržovių, šviežių vaisių, įdarytų džiovintų vaisių. Vietoj raudonos mėsos rinktis vištieną, kalakutieną ar žuvį. Garnyrui gaminti salotas iš šviežių daržovių ir pagardinti jas aukščiausios kokybės alyvuogių aliejumi ir prieskoninėmis žolelėmis, o ne majonezu. Reikėtų vengti riebių padažų. Desertui puikiai tinka vaisiai ir nedidelis gabalėlis torto“, – pranešime spaudai vardija gydytoja.

Neprisikraukite pilnos lėkštės

Per gausios kalėdinės vaišės gali baigtis virškinamojo trakto negalavimais – rėmeniu, viduriavimu ar vidurių užkietėjimu, kasos uždegimu, apsinuodijimu maistu. D. Pipiraitė-Lazarevičienė ragina valgyti saikingai ir ne būtinai ragauti visko iš eilės ir iš karto: „Pradėkime nuo Kūčių. Paragauti visų 12 patiekalų iš karto tikrai nebūtina – mėgaukitės po kelis patiekalus per valandą, tarp valgymų darykite pertraukas, per kurias pajudėkite. Taip virškinimo sistema bus mažiau apkrauta. Prisiminkite, kad šventės prasmė – buvimas kartu ir bendravimas, o ne valgymas. Tas pats principas galioja ir kalėdiniam susibūrimui – nedidelės porcijos, pasivaikščiojimai lauke, pokalbiai, žaidimai. Įvairios veiklos padės išvengti nuolatinio užkandžiavimo ir pagerins virškinimą. Taip pat nepamirškite gerti vandens.“

Gydytoja primena, kad pagrindiniai apsinuodijimo maistu simptomai yra pykinimas, pilvo skausmas, vėmimas ir viduriavimas, karščiavimas. Šie simptomai paprastai praeina per 1–2 paras. Jei viduriuojama ar vemiama ilgiau nei dvi paras, organizmas gali dehidratuoti, sutrinka elektrolitų pusiausvyra, todėl būklė gali būti pavojinga. Tokiu atveju jau reikia kreiptis į medikus.

Tikrinkite, ar maistas šviežias

Pagamintą, bet nesuvalgytą maistą būtina saugoti tinkamoje temperatūroje, o prieš dar kartą jį patiekiant ant stalo būtina atkreipti dėmesį į šviežumą. Termiškai apdorojant maistą vidinė temperatūra turi pasiekti ne mažesnę kaip +75°C temperatūrą. Pagaminto maisto kambario temperatūroje nereikėtų laikyti ilgiau nei dvi valandas. Greitai gendančius maisto produktus, pagamintą nesuvartotą maistą būtina laikyti šaldytuve nuo 0 °C iki +6 °C temperatūroje. Šaldytuve turi būti pakankamai vietos maistui laikyti.

„Neperpildykite šaldytuvo ar šaldiklio lentynų, kad užtikrintumėte tinkamą temperatūrą. Pagamintą maistą šaldytuve laikykite kuo trumpiau, ypač žuvies, silkės patiekalus reiktų suvartokite tą pačią dieną. Per Kūčias mėgstami grybai yra sunkiai virškinamas maistas, todėl juos reikėtų valgyti itin saikingai ir tik įsitikinus, kad jie tinkami vartoti.

Taip pat prieš patiekdami vakarykštį maistą patikrinkite, ar nepakito jo išvaizda, kvapas, ar konservuotų produktų talpos dangtelis neišsipūtęs, nėra burbuliukų. Kilus bent menkiausiai abejonei – nevalgykite ir tikrai nebandykite „neutralizuoti“ alkoholiu, nes tik dar labiau pakenksite sau“, – sako D. Pipiraitė-Lazarevičienė.

Be to, gydytoja dietologė primena, kad atidiems reikėtų būti ir gaminant maistą – laikytis pagrindinių higienos taisyklių. Pavyzdžiui, termiškai neapdorotus produktus, tokius kaip šviežia mėsa ar žuvis, laikyti atskirai nuo iš karto vartoti skirtų produktų, naudoti atskirus peilius ir pjaustymo lenteles. Šaldytuve neapdorotus produktus reikia laikyti sandariuose induose.

Kasos uždegimo simptomai

Vienas didžiausių šventinio stalo pavojų – su riebiais patiekalais vartojamas alkoholis, ypač „burbuliukai“, nes toks darinys gali sukelti pankreatitą (kasos uždegimą). Ūmus pankreatitas yra vienas pagrindinių virškinimo sutrikimų, dėl kurio žmonės atsiduria gydymo įstaigoje. Gydytoja dietologė D. Pipiraitė-Lazarevičienė pabrėžia, kad šventiniu laikotarpiu tokių atvejų ypač padažnėja.

„Ūmus kasos uždegimas prasideda staiga, jam būdingi simptomai – stiprus juosiantis skausmas viršutinėje pilvo dalyje, pykinimas, nevirškinimo jausmas, vėmimas, viduriavimas, karščiavimas. Pankreatitas gydomas gydymo įstaigoje, todėl jaučiant minėtus simptomus būtina kreiptis į SPS. Apie 10–30 proc. sunkaus ūminio pankreatito atvejų, priklausomai nuo kasos pažeidimo, gali baigtis mirtimi“, – perspėja gydytoja.

Apsinuodijimas alkoholiu

„Tiek valgant, tiek geriant didžiausia rizika yra saiko neturėjimas. Tad viena taurė vyno greičiausiai žalos nepadarys, tačiau kelios dienos besaikio alkoholio vartojimo gali baigtis įvairaus spektro sveikatos sutrikimais – nuo sąmonės netekimo, gausaus vėmimo iki traumų, paspringimo esant komoje, sunkaus nekrotinio kasos uždegimo, sunkaus ir negrįžtamo smegenų ir kepenų pakenkimo ir mirties. Todėl raginu prie stalo elgtis atsakingai“, – sako gydytoja dietologė.

Per didelis suvartoto alkoholio kiekis sukelia pykinimą ir vėmimą, o apsinuodijus rimčiau – pasireiškia tokie simptomai kaip sutrikusi koordinacija, traukuliai, netolygus ir sulėtėjęs kvėpavimas, žema kūno temperatūra, pamėlusi oda, sąmonės praradimas. Tokiu atveju būtina kreiptis į Skubios pagalbos skyrių.

Kaip padėti sau apsinuodijus?

„Jei visgi apsinuodijimo išvengti nepavyko, o vėmimas ir viduriavimas yra neintensyvūs, žmogus turėtų gerti daug skysčių – šilto vandens arba virškinamo trakto sutrikimus lengvinančias arbatas (kmynų, ramunėlių ir pan.). Geriausia skysčius gurkšnoti po nedaug, bet visą dieną, o ne kartais ir dideliais kiekiais. Nerekomenduojama gerti alkoholio, cukraus ir kofeino turinčių gėrimų.

Taip pat galima vartoti medikamentus, gerinančius virškinimo sistemos darbą, stabdančius viduriavimą, slopinančius nemalonius simptomus. Jei šiek tiek pakilo temperatūra, galima išgerti paracetamolio ar ibuprofeno. Vėmimui ir pykinimui praėjus, žmogus gali užkąsti lengvai virškinamo maisto, pavyzdžiui, liesos mėsos, ryžių, virtos vištienos. Jei simptomai nepraeina per dvi paras, kaip minėjau, būtina kreiptis profesionalios pagalbos“, – vardija gydytoja.