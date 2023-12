Plačiau apie nesaikingo vaišių stalo keliamus pavojus papasakojęs Kauno klinikų Virškinimo sistemos tyrimų instituto ir Gastroenterologijos klinikos Hepatologijos sektoriaus vadovas gydytojas gastroenterologas prof. habil. dr. Limas Kupčinskas visų pirma pasidžiaugė, kad apskritai dar išlieka gyvos šeimos tradicijos.

„Kūčios, šventos Kalėdos tapusios šeimos susitikimo, susibūrimo laiku. Reikia džiaugtis, kad jos neišnyksta, šventė suburia po visą pasaulį išsibarsčiusius šeimos narius. Aišku, šių susitikimų metu daug dėmesio skiriama ir maistui – ant stalo atsiranda įvairiausių šventinių patiekalų.

Bet kai maisto būna per daug, atsiranda ir tam tikrų rizikų sveikatai. Taigi šventės, jei valgoma nesaikingai, gali suteikti daugiau problemų nei džiaugsmo dėl buvimo kartu“, – įspėjo gydytojas.

Tyko toksinės maisto infekcijos

Pasak L. Kupčinsko, nesaikingai ragaujant šventinius patiekalus ir netinkamai juos laikant galima susidurti su įvairiomis sveikatos problemomis.

„Tos rizikos yra visokiausios. Nors dabar yra šaltasis metų laikotarpis, maistas genda greičiau būdamas ne šaldytuve, o ant vaišėmis nukrauto stalo. Taip atsiranda maisto toksinių infekcijų rizika, kurias dažniausiai sukelia salmonelės ar stafilokokų grupės bakterijos.

Gali pasitaikyti ir virusinių infekcijų – dažniausiai tai yra rota ar noro virusai, plintantis šaltuoju laikotarpiu. Užsikrėsti galima ir nuo termiškai neapdoroto maisto, neplautų uogų ir vaisių. Tad šeimininkės turėtų laikytis taisyklių, nepalikti Kūčių stalui paruošto per gausaus maisto iki Naujųjų metų“, – patarė jis.

Be to, ypač per šventes lietuviai tradiciškai mėgsta ir grybų patiekalus, tačiau vartojant konservuotus jų produktus kyla rizika užsikrėsti botulizmą sukeliančiomis bakterijos. Botulizmas yra pavojinga liga, kurią sukelia nervus veikiantis toksinas, kurį gamina Clostridium botulinum bakterijos. Vis tik profesorius ramino, kad šios ligos atvejai Lietuvoje nėra labai dažni.

Per šventes – gerokai daugiau pacientų su pankreatitu

Nesaikingai skanaujant šventinio maisto rizikuojama ir paprasčiausiai persivalgyti. „Persivalgymas sukelia ir pilvo pūtimą, sunkumą duobutėje, galiausiai skatina gastroezofaginio refliukso ligą, vadinamąjį rėmenį“, – vardijo gydytojas.

Tokiais atvejais paprasčiausiai rekomenduojama išeiti pasivaikščioti gryname ore. Atsiradus refliukso reiškiniams galima išgerti ir vaistų, kurie mažina skrandžio rūgštingumą.

Tačiau nesaikingas valgymas gali sukelti daug rimtesnių komplikacijų, dėl kurių žmogus gali patekti ir į ligoninę.

„Gausaus, riebaus maisto metu vartojamas alkoholis padidina fermentų apykaitą kasos ląstelėse, tada latakuose kartu gali kauptis ir baltymai. Tai taip pat skatina ūmų pankreatitą, kuris gali būti labai sunkus, o jo išeitys – net mirtinos.

„Jau įprasta, kad šventiniu laikotarpiu į ligoninių priėmimo skyrius patenka gerokai daugiau pacientų su ūmiu kasos uždegimu – pankreatitu“, – pastebėjo L. Kupčinskas.

Pagrindinės ūmaus pankreatito priežastys, gydytojo aiškinimu, yra dvi – tulžies latakų akmenligė ir besaikis alkoholio vartojimas. Dėl šių priežasčių kyla maždaug po 40 proc. ir net daugiau pankreatito atvejų.

„Kūčių ir šv. Kalėdų šventės daugiau yra susikaupimo metas, bet tenka apgailestauti, kad kai kurie mūsų tautiečiai šių progų nepraleidžia be alkoholio. Tad nors tiek alkoholis, tiek akmens latakų akmenligė daugelyje šalių sukelia panašų procentą ūmios ligos atvejų, vis tik Lietuvoje alkoholį reikėtų laikyti kasos uždegimo pagrindine priežastimi“, – konstatavo gastroenterologas.

Pavojingiausias – riebus maistas, maišomas su alkoholiu

Pašnekovo aiškinimu, ūmus pankreatitas gali užklupti, kai riebus maistas paskatina tulžies akmenų pajudėjimą iš tulžies pūslės.

„Judėdami tulžies kanalu nedideli tulžies akmenys gali įstrigti ar pažeisti latakus ir tada paprasčiausiai sutrinkti tulžies nutekėjimas. Kadangi kasos ir tulžies latakas atsiveria dvylikapirštėje žarnoje bendromis jungtimis, gali sutrikti ir kasos sulčių nutekėjimas – atsirasti kasos edema (kitaip –tinimas) ir vystytis sunkus pankreatitas. Jei dar tuo metu pavartojame ir alkoholio, šios sunkios ligos rizika padidėja“, – kalbėjo L. Kupčinskas.

Jis įspėjo, kad net ir nesant tulžies akmenų, nesaikingo alkoholio vartojimo sukeltas pankreatitas kitą kartą gali nuvesti ir į kapus:

„Alkoholis, ypač gausaus, riebaus maisto fone, per daug aktyvuoja kasos ląsteles, padidina toksinių metabolitų susidarymą, vystosi oksidacinis stresas, galintis sukelti kasos edemą ir nekrozę, kurių pasekmės gali būti labai sunkios, o pankreatito išeitys – net mirtinos“.

Kokio sunkumo bus liga, priklauso nuo to, kuri kasos dalis yra pakenkta. Jei dėl kasos uždegimo nekrotizuoja du trečdaliai kasos, neretai vystosi sisteminės organizmo komplikacijos – inkstų, kvėpavimo nepakankamumas, prisideda infekcijos. Tada ligonio būklės prognozė labai sudėtinga.“

Šiurpina bandymas pilvo skausmus „gydyti“ alkoholiu

Gydytojas atkreipė dėmesį, kad ypač žalingas įprotis, būdingas tam tikros visuomenės grupėms, yra įsitikinimas, kad kuo susirgai, tuo turėtum ir gydytis.

„Kai pilve atsiradusius skausmus žmonės bando malšinti toliau vartodami alkoholį, tai gali padaryti dar didesnę meškos paslaugą – žmogus į ligoninę gali kreiptis pavėluotai ir tada jau jį teks gydyti intensyviosios terapijos skyriuje. Ir dalies ligonių išgelbėti nepavyksta“, – konstatavo L. Kupčinskas.

„Lengvos pankreatito formos gydomos gana nesudėtingai – reikia laikytis dietos ir pabadauti, gauti pakankamą skysčių bei elektrolitų kiekį.“

Profesorius priminė, kad būna ir kitos, labai retos pankreatitą sukeliančios priežastys. Šią ligą gali sukelti genetiniai, autoimuniniai pakitimai, padidintas trigliceridų kiekis kraujuje ar įgimti kasos latakų defektai, kai yra pasunkėjęs kasos sulčių ištekėjimas.

„Būna atvejų, kai mes nerandame ūmaus pankreatito priežasties, tai – vadinamieji idiopatinio pankreatito atvejai. Tačiau ir jį neretai provokuoja gausesnio, riebaus ar daug kalorijų turinčio maisto panaudojimas“, – pridūrė gydytojas.

Kokie pankreatito simptomai?

Pašnekovas pabrėžė, kad nuo ūmaus pankreatito neapsaugotas nė vienas – tiek jaunas, tiek vyresnio amžiaus žmogus. Vis tik moterims kiek dažniau ūmų kasos uždegimą paskatina tulžies pūslės akmenligė, vyrams gi dažnesnė priežastis – nesaikingas alkoholio vartojimas.

Pirmas pankreatitą padedantis atpažinti simptomas – skausmas pilvo vidurinėje dalyje.

„Skausmas neretai tampa juosiantis, neretai lydimas pykinimo ir vėmimo. Skausmai kartais yra labai stiprūs, dėl to ligoniai per daug nedelsdami kreipiasi į skubios pagalbos skyrius, kviečia greitąją pagalbą. Lengvos pankreatito formos gydomos gana nesudėtingai – skiriamas bado režimas, taip pat būtina gauti pakankamą skysčių bei elektrolitų kiekį intraveninių infuzijų būdu“, – pasakojo L. Kupčinskas.

Pajutus pirmuosius pilvo skausmus profesorius patarė žmogui kurį laiką pasninkauti, gerti pakankamai daug skysčių:

„Jei skausmas nepraeina, būtinai reikia kreiptis pas gydytojus ir svarbu neuždelsti. Tada priėmimo skyriuje jau atskiriama, kokia yra tikroji diagnozė, nes kartais panašius simptomus gali sukelti ir ūminis gastritas, tulžies pūslės akmenligė ar uždegimas, apendicitas, žarnyno nepraeinamumas ar kitos ligos.“

Baigdamas pokalbį gydytojas dar kartą paragino per didžiąsias metų šventes susilaikyti nuo besaikių linksmybių.

„Tai yra laikas, kada vertėtų susilaikyti nuo visokių triukšmingų linksmybių, nesaikingumo, kuris gali baigtis sveikatos problemomis. Linkiu ramiai sulaukti džiaugsmingų švenčių šeimos aplinkoje ir rimtyje“, – pridūrė L. Kupčinskas.