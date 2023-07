Karštomis naktimis miegate nuogi? Nustokite tai daryti

Miegoti nuogiems nėra neįprasta, tačiau ne visada tai yra geriausias pasirinkimas. Nepaisant to teikiamos naudos, miegojimas nuogiems turi keletą trūkumų, ypač jei naktį prakaituojate arba turite jautrią odą, rašo cnet.com.

Kai lauke karšta, miegoti nuogiems gali atrodyti kaip puikus būdas atvėsti. Tačiau ne visada tai yra tiesa – ne tik per karščius, bet ir įprastai geriau nemiegoti nuogiems.

Higiena

Kiekvieną naktį ant paklodžių, pagalvių ir čiužinio kaupiasi dulkės, riebalai, negyva oda ir prakaitas. Nors negalite užkirsti tam kelio, galite sulėtinti šį procesą, jei miegodami dėvėsite miego drabužius, o ne miegosite nuogi.

Nesvarbu, kokius miego drabužius renkatės, patalynę reikia skalbti bent kas antrą savaitę. Jei miegate nuogi, paklodes reikėtų keisti kas savaitę. Kad lovoje prisikauptų mažiau nešvarumų, prieš miegą nusiprauskite po dušu, tačiau prieš miegą būtinai išsidžiovinkite plaukus – priešingu atveju ant pagalvės gali susikaupti grybeliai ir bakterijos.

Temperatūra

Atrodytų, kad miegojimas nuogiems gali padėti atvėsti, tačiau viskas vyksta priešingai. Lengva ir orui pralaidi pižama, kurią dėvite miegodami, gali sugerti drėgmę. Miegant nuogam, jei prakaituosite, drėgmė neturės kur dingti, tik susigerti į patalynę ir čiužinį, todėl lova bus drėgna.

Alergija ir odos dirginimas

Kai miegate nuogi, tarp jūsų kūno ir patalynės nėra jokio barjero, todėl greičiau susikaupia nešvarumai, riebalai ir negyva oda. Tai ne tik nehigieniška, bet ir gali sukelti sveikatos problemų, jei esate alergiški arba turite jautrią odą.

Miegant jūsų kūnas šalina negyvas odos ląsteles, kurios pritraukia dulkių erkutes, kurios maitinasi negyva oda. Jei esate alergiški šioms erkutėms, gali pasireikšti tokie simptomai kaip užkimimas, kosulys ir čiaudulys.

Be to, priklausomai nuo medžiagos, iš kurios pagaminta patalynė, miegant nuogiems oda turi kontaktą su medžiaga ir dėl to gali atsirasti nemalonių šalutinių reiškinių, pavyzdžiui, bėrimas ar dirginimas.

Nerekomenduojama miegoti be drabužių ant tam tikrų tipų paklodžių, pavyzdžiui, pagamintų iš poliesterio ar kitų sintetinių medžiagų, jei sergate tokiomis ligomis kaip egzema ar psoriazė.