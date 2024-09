Karališkosios Bavarijos šeimos tradicijos: nuo riterių turnyrų iki vieno garsiausių pasaulyje festivalių

REKLAMA

Tarptautinė alaus diena

Bavarijoje apyniuotasis gėrimas turi seną istoriją, užsimezgusią dar viduramžiais, kai jis tapo pagrindiniu gėrimu. „Balandžio 23-ioji švenčiama kaip Bavarijos grynumo įstatymo, kurį 1516 m. priėmė Bavarijos hercogas Vilhelmas IV ir jo brolis Liudvikas X, diena. Šiame įstatyme karališkas gėrimas apibrėžtas kaip grynas gėrimas, gaminamas iš apynių, salyklo ir vandens. Tuo metu tai buvo gana didelė naujiena, tačiau gera idėja, kurią daugiausia palaikė amatininkų aludariai, siekdami pagerbti puikų produktą ir jo kūrėjus“, – pasakoja Bavarijos princas, Jo Karališkoji Didenybė Luitpold von Bayern.

Alaus sodai

Alaus sodų (vok. Biergarten) idėja atsirado Bavarijoje XIX a. ir iki šiol yra populiari pasisėdėjimų vieta, veikianti visą šiltąjį sezoną – nuo pavasario iki rudens. Švenčių metu čia organizuojami specialūs renginiai, siūloma gyva muzika, tradicinis maistas ir, žinoma, gėrimai. Tradiciškai gėrimai išpilstomi iš medinių ar metalinių statinių į Maß – litro dydžio gėrimo bokalus. „Alaus sodai yra labai specifinė Bavarijos kultūros dalis. Iš pradžių aludariai turėjo gilius požeminius rūsius, kuriuose vasarą laikydavo alų. Norėdami išlaikyti vėsumą, paviršiuje jie sodino kaštonus. Kai aludariai pradėjo prekiauti alumi šiuose soduose, kilo lavina aplinkinių užeigų skundų. Problemą išsprendė Bavarijos karaliaus Makso I išleistas įstatymas ir buvo leista prekiauti alumi. Tačiau svečiams buvo leista atsinešti savo maisto ir rengti piknikus. Dėl to „alaus sodo“ koncepcija iki šių dienų yra itin sėkminga“, – teigia Bavarijos princas. Įdomu tai, kad šiandien Miunchene yra daugiau nei 100 alaus sodų, o vienas didžiausių pasaulyje ir didžiausias alaus sodas Miunchene – „Hirschgarten“, kuriame telpa net 8 tūkst. žmonių.

Apynių derlius

„Bavarija, ypač Halertau regionas, yra didžiausia pasaulyje apynių auginimo vietovė, užimanti daugiau nei trečdalį pasaulinės rinkos. Todėl bet koks prastas derlius gali turėti pražūtingos įtakos alaus rinkai, nes aukštos kokybės aromatiniai apyniai yra gero alaus pagrindas. Halertau apyniai pradėti auginti per 30 metų karą, kad šalis taptų nepriklausoma nuo importo iš Bohemijos, kuri buvo to karo priešininkė“, – sako Luitpold von Bayern.

Apyniai čia auginami nuo VIII a., ir nors apynių laukai dirbami vis mažiau, juos dirba didesni ūkiai. Derlius paprastai nuimamas paskutinę rugpjūčio ir pirmosiomis rugsėjo savaitėmis.

Riterių turnyras

Riterių turnyras – vienas unikaliausių renginių, nukeliantis į XIV amžių. Kiekvieną liepą į Kaltenbergo pilį netoli Miuncheno suplūsta daugiau nei 120 tūkst. žmonių. Renginio dalyviai gali matyti viduramžių tradicijas, stebėti riterių kovas, šaudymo, amatų demonstracijas, nusipirkti viduramžių tematikos suvenyrų ir mėgautis dideliu maisto ir gėrimų asortimentu.

„Kadangi viduramžiais buvo verdami tamsūs apynių gėrimai, šie bus patiekiami bet kuriame turnyro bare. Tačiau per turnyrą galėsite paragauti ir kitų rūšių gėrimų. Kadangi Kaltenbergas yra visų mūsų apyniuotų gėrimų rūšių gimtinė, geriausia juos ragauti būtent čia, šalia pilies, arenos arba tiesiog vietoje, kur susirenka daugybė viduramžiškai apsirengusių žmonių“, – sako Bavarijos princas.

„Oktoberfestas“

Nors pagrindinės šventės, organizuojamos karališkam gėrimui, vyksta vasarą, „Oktoberfestas“ – populiariausias apyniuoto gėrimo festivalis ne tik Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje, kurio negalima nepaminėti, vyksta rudenį, rugsėjo 21–spalio 6 dienomis. Miunchene ši šešiolika dienų vykstanti šventė minima jau daugiau negu 200 metų ir į ją kasmet susirenka 6 mln. žmonių.

„Oktoberfest“, arba „Wiesn“, kaip mes jį vadiname Bavarijoje, ištakos yra 1810 m. karaliaus Liudviko I ir jo žmonos Teresės vestuvių šventė. Jie savo santuokos proga surengė šventę „Theresienwiese“ (vieta Miunchene, nuo tada skirta šiam įvykiui). Su tradicinėmis palapinėmis, žirgų lenktynėmis ir gėrimais šventė tęsėsi kelias dienas. Šiais laikais daug daugiau dėmesio skiriama laikui gerai praleisti, pasivėžinti amerikietiškais kalneliais ir pasimėgauti geru maistu“, – priduria Jo Didenybė.

„Oktoberfestas“ kasmet organizuojamas ir Kaune. Šiemet „Volfas Engelman Nealkoholinis“ rengiama šventė vyks jau penktąjį kartą iš eilės, rugsėjo 20 ir 21 dienomis.

„Šiemet renginio lankytojai turės galimybę pirmą kartą išvysti tradicinį, iš Bavarijos kilusį ritualą, kai šventinė gėrimo statinė atgabenama žirgo traukiama papuošta karieta. Taip Miunchene per „Oktoberfesto“ paradą prisistato ir festivalyje dalyvaujančios apyniuotų gėrimų daryklos. Be to, renginio metu, kaip ir kiekvienais metais, bus galima paragauti tradicinių bavariškų patiekalų – karkų, dešrelių, pretzelių ir kitų gardumynų, gros bavariškos melodijos. Labai kviečiame apsilankyti ir pajusti pačią tikriausią bavarišką atmosferą“, – kviečia bravoro vadovas Marius Horbačauskas.

Praeitais metais Bavarijos princas Luitpold von Bayern 170-ojo bravoro jubiliejaus proga aplankė Kauną, pasirašė partnerystės sutartį ir padovanojo alaus grynumo įstatymo sertifikatą su Vokietijos monarchų antspaudu.

„Džiaugiamės bendradarbiavimu su šia šeima ir galimybe virti karališką gėrimą pagal itin griežtą alaus grynumo standartą čia pat, Kaune, užtikrinant aukščiausią gėrimo kokybę. Šį procesą jau tikrino atvykę atstovai ir mes didžiuojamės galėdami atitikti jų reikalavimus bei tęsti šią tradiciją“, – sako M. Horbačauskas.

Kalėdinė mugė

Žiema Bavarijoje – magiškas metas. Bavarija garsėja savo Kalėdų tradicijomis ir nuostabiomis kalėdinėmis mugėmis, kuriose lankosi žmonės iš viso pasaulio. Kiekvienais metais advento savaitgalį Kaltenbergo pilis, garsėjanti kasmetiniu riterių turnyru, taip pat atveria duris lankytojams ir kviečia juos į magišką Kalėdų mugę. Ši mugė, įkvėpta brolių Grimmų pasakų, kviečia lankytojus mėgautis įvairiomis šventinėmis pramogomis: joje gausu prekystalių, nukrautų rankdarbiais, kalėdiniais papuošimais ir skanėstais, tokiais kaip skrudinti kaštonai ar karštas vynas (vok. Glühwein), pasirodymų, kuriuose dalyvauja aktoriai, persirengę pasakų personažais, taip pat pasivaikščiojimų po apšviestą pilies teritoriją, gyvos muzikos, kalėdinių dirbtuvių bei tradicinių žaidimų ir pramogų.

Kalėdinėje mugėje kasmet apsilanko ir Bavarijos princas Luitpold von Bayern. Jis ne tik sveikina mugės lankytojus, bet ir dalyvauja uždegant advento žvakes bei kitose ceremonijose.