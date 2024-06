Karalienės giminaitė negali pamiršti paskutinių jos žodžių: štai, kokie jie buvo

Jorko kunigaikštienė, daugelio vadinama Fergie, baigiamajame tinklalaidės „Tea Talks with the Dutchess and Sarah“ epizode atvėrė širdį ir pasidalijo paskutinio pokalbio su karaliene Elžbieta II, mylima buvusia anyta, detalėmis.

Nepamiršta paskutinių karalienės žodžių

„Paskutinis dalykas, kurį man pasakė karalienė, buvo: „Tiesiog būk savimi, Sarah“. Ji tai pamatė. Ją labai erzino, kai nebuvau savimi. Ir tikriausiai tada aš ir įsivėliau į visus nesusipratimus. Bet dabar aš esu savimi ir labai pasisekė, kad galiu būti savimi“, – kalbėjo Jorko kunigaikštienė.

Fergie anksčiau interviu „Good Morning America“ sakė, kad po karalienės Elžbietos mirties jautėsi „išlaisvinta“, rašo ca.style.yahoo.com.

„Nežinau, ar dėl karalienės mirties, bet man atrodo, kad dabar galiu atvirai sakyti tai, ką noriu, nesijaudindama, kad ką nors įžeisiu. Dabar esu tikra, autentiška Sarah“, – sakė ji.

Fergie anksčiau yra sakiusi, kad ją ir mirusią karalienę siejo ypatingas ryšys. 2023 m. kovą Jorko kunigaikštienė žurnalui „People“ sakė, kad karalienė, kuri mirė 2022 m. rugsėjį, sulaukusi 96 metų ir pravaldžiusi šalį 70 metų, buvo jos „visiška dievaitė“.

„Jos buvimas šalia visada nuramindavo... Tai baisu, žinote? Sėdėdavau valandų valandas ir galvodavau: „Dieve mano, kažkam audiencija pas karalienę yra gyvenimo siekis, o aš sėdžiu ir geriu arbatą su ja.

Ji taip puikiai mokėdavo nuraminti. Ji buvo pati nuostabiausia iš visų mano kada nors sutiktų žmonių. Ji tiesiog žinojo, ką daryti. Ji žino0jo, kaip priversti žmones jaustis gerai.

Ji niekada negalvojo, kad viskas tik dėl jos. Ji kalbėjo apie monarchiją, apie tai, kaip siekdavo kitus priversti jaustis gerai. Ji buvo man visiška dievaitė“, – sakė ji praėjusių metų kovo mėnesį žurnalui „People“.

Po karalienės Elžbietos II mirties Fergie pasiėmė du likusius gyvus monarchės koregius – Sandy ir Muick. Šunis karalienei padovanojo Fergie, jos buvęs vyras princas Andrew ir jų dukros, princesės Beatrice ir Eugenie.

Knygos „A Most Intriguing Lady“ autorė sakė, kad rūpintis šunimis ne visada yra lengva – ypač kai jie pastebi kieme bėgiojančią voverę.

„Jie yra nacionalinės ikonos, todėl kaskart, kai jie ima vytis voveres, mane apima panika. Tačiau jie suteikia labai daug džiaugsmo ir aš visada galvoju, kad kai jie loja ant nieko ir aplink nėra voverių, taip būna todėl, kad pro šalį eina karalienė“, – kalbėjo kunigaikštienė.

Be to, tinklalaidėje kalbėdama apie sėkmę, Fergie sakė: „Esu laimingiausias žmogus. Tikrai esu laimingiausias gyvas žmogus. Žinote, gyvenau kiekvienos merginos svajonių gyvenimą. Tapau princese. Aš čia, vis dar esu čia ir vis dar tenka sau įžnybti.“