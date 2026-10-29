Kapinių gėles parduodanti Renata atskleidė 1 naują lietuvių favoritą: „Tokios paklausos nesitikėjome“

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Šiūparių gėlių ūkio atstovę, vadovę Renatą Bernotienę, kuri atskleidė, ar dekoratyviniai kopūstai populiarėja, nurodė jų privalumus bei pasidalijo savo nuomone, ką geriau sodinti – viržius ar dekoratyvinius kopūstus.
Dekoratyviniai kopūstai – nauja kapų pažiba
Kaip pasakojo pašnekovė, ji vis dažniau pastebi, kad žmonės neretai renkasi dekoratyvinius kopūstus.
Anot jos, dar prieš kelis metus į juos buvo žvelgiama skeptiškai, žmonės klausinėdavo, kas čia per kopūstai, kam jų reikia, vis tik dabar prie jų lietuviai įprato.
„Žmonės juos vertina ne tik dėl išskirtinės išvaizdos, bet ir dėl praktiškumo. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės juos renkasi, yra atsparumas šalnoms. Pirkėjams svarbu žinoti, kad augalai nenunyks po pirmų vėsesnių naktų.
Dekoratyviniai kopūstai puikiai atlaiko nedideles šalnas, todėl ilgai išlieka puošnūs. Be to, kuo daugiau rudens šalnų jie gauna, tuo gražesnės ir ryškesnės tampa jų spalvos“, – sakė ji.
Pašnekovė pasakojo ir tai, kad žmonės dažnai baiminasi, jog orai atvės ir kopūstai nušals, tačiau 2-3 laipsnių šalnos jiems visai nebaisios.
Tam, kad augalai jau rimtai nukentėtų nuo šalčio, temperatūra turėtų nukristi iki 10 ar dar daugiau laipsnių.
„Kadangi pastaraisiais metais žiemos gana švelnios, dekoratyviniai kopūstai neretai išsilaiko net iki pavasario.
Žinoma, jei žiema pasitaiko itin šalta, jie gali neišgyventi, tačiau rudenį ir ankstyvą žiemą jie atrodo puikiai“, – sakė ji.
Savo ūkyje visus dekoratyvinius kopūstus pardavė likus 2 savaitėms iki Vėlinių
Pasidomėjus, kaip Renatos klientai priima dekoratyvinius kopūstus, ūkio vadovė neslėpė, jog šiemet jų paklausa buvo ypač didelė.
Pašnekovė aiškino, kad prieš sezoną sugalvojo įdomesnių kompozicijų, eksperimentavo, ieškojo išskirtinių sprendimų ir dekoratyvinius kopūstus panaudojo gyvų gėlių kompozicijoms, o jos žmonėms patiko.
„Tiesą sakant, dekoratyvinių kopūstų atsargų jau nebeturime. Jie išparduoti jau dvi savaites. Tokios paklausos tikrai nesitikėjome“, – pasakojo ji.
Vis tik, Renatos nuomone, dekoratyviniai kopūstai, nepaisant kapų, dar nėra plačiai atrasti. Anot jos, miestai tikrai galėtų daugiau savo vietų apželdinti jais.
„Jie tikrai gali tapti labai gražiu rudens akcentu, suteikiančiu spalvų tuo metu, kai daugelis augalų jau baigia žydėti.
Yra miestų, kurie rudens apželdinimui skiria daugiau dėmesio ir lėšų, tačiau daug kur dekoratyvinių kopūstų vis dar matome palyginti nedaug. O juk jie ne tik puošnūs, bet ir ilgai išsilaikantys, todėl tikrai verti daugiau dėmesio“, – patarė pašnekovė.
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