Kaip tinkamai naudoti jūros vandenį? Įsidėmėkite

Geriausia įsigyti jau naudojimui paruoštus purškalus ar lašus, kuriuose druskų koncentracija yra kruopščiai apskaičiuota, o jos reguliavimui naudotas nuo įvairių galimai kenksmingų priedų išvalytas (išgrynintas) vanduo. Izotoninį jūros vandenį galima naudoti kad ir kasdien – po keletą kartų per dieną ir esant poreikiui, tuo tarpu hipertoninės koncentracijos jūros vandenį rekomenduojama naudoti tol, kol sumažėja ar visiškai išnyksta ūminių viršutinių kvėpavimų takų ligų simptomai, mat pernelyg ilgai naudojamas itin didelių koncentracijų druskų tirpalai gali išsausinti nosies gleivinę. Vis dėlto puikus sutraukiamasis hipertoninių jūros vandenų poveikis gali būti kur kas „saugesnis“ pasirinkimas, nei ilgai naudojami dekongestantai (nosį atkemšantys vaistai). Kodėl?

Kaip žinia, per ilgai ir per didelėmis dozėmis vartojami dekongestantai gali pažeisti nosies gleivinę ir sukelti tokius nemalonius reiškinius kaip medikamentinė sloga. Daugybė pacientų net nežino, kad tokių vaistinių preparatų negalima vartoti daugiau nei tris kartus per parą ir ilgiau kaip septynias paras. Jei tik įmanoma, nosį atkemšančius vaistinius preparatus, reikia vartoti kai tai neabejotinai būtina, tarkime, prieš miegą ar prieš susitikimą. Kitu metu galima drąsiai naudoti hipertoninės koncentracijos jūros vandenį, kuris turi puikių sutraukiančių ir nosies paburkimą mažinančių savybių. Įrodyta, kad jūros vandens naudojimas, siekiant atkurti normalią laisvo kvėpavimo funkciją, cheminių vaistinių preparatų vartojimą gali sumažinti daugiau nei 60 procentų.

Klinikiniai ir ir poregistraciniai dekongestantų saugumo duomenys rodo, kad šių cheminių nosį atkemšančių vaistinių preparatų vartojimas, ypač jei jie vartojami daugiau nei tris kartus per parą ir ilgiau nei septynias dienas, gali sukelti daug ir nemalonių nepageidaujamų poveikių, pavyzdžiui: sisteminę alerginę ar padidėjusio jautrumo reakcijas, galvos skausmą, laikinus matymo sutrikimus, širdies palpitaciją, tachikardiją ar net aritmiją, pykinimą bei vėmimą. Ne tokie jau ir reti, netgi gana dažni su nosies funkcija susiję nepageidaujami poveikiai yra nemalonūs pojūčiai nosyje, nosies gleivinės sausumas, čiaudulys bei kraujavimas iš nosies.

Jei pacientas nesilaiko patarimų šių vaistinių preparatų nevartoti rečiau nei tris kartus per parą ir ne ilgiau kaip penkias – septynias paras, jam gali pasireikšti taip vadinamas atoveiksmio nosies paburkimas ir su juo susijęs lėtinis rinitas, dažnai vadinamas tiesiog medikamentine (vaistų sukeliama) sloga (rinitu). Tokiu atveju kamuoja ne tik varginanti ir tekanti sloga bei fizinis ir psichologinis pripratimas prie vaistinio preparato, bet ir histologiniai nosies gleivinės pokyčiai, kurie gali būti ir negrįžtami.

Tad su cheminiais dekongestantais reikėtų elgtis iš tiesų labai atsargiai – rinktis silpnesnės koncentracijos vaistinius preparatus, kurie gali būti papildyti nosies gleivinę bent kiek drėkinančiomis medžiagomis (dekspantenoliu ar hialurono rūgštimi bei drėkinančiais augaliniais ekstraktais); vartoti tokių vaistinių preparatų tik tuomet, kai tai neabejotinai būtina, pavyzdžiui, prieš susitikimą ar miegą; vietoje cheminių dekongestantų rinktis natūralesnes alternatyvas – jūros vandens purškalus, kurie gali būti papildyti eteriniais aliejais ar augaliniais ekstraktais, padedančiais dar veiksmingiau palengvinti kvėpavimą per nosį.

Quixx® yra natūrali priemonė, mažinanti nosies ir sinusų užsikimšimą. Quixx® extra sudėtyje yra Atlanto vandenyno vandens su vertingais mineralais ir mikroelementais bei eukaliptų aliejaus. Druskų koncentracija Quixx® extra sudėtyje (atitinkanti maždaug 2,6 proc. natrio chlorido) yra didesnė nei nosies gleivinėje (tai yra hipertoninis tirpalas), todėl jis sukuria osmosinį slėgį, kuris padeda sumažinti užsikimšimą. Quixx® extra parduodamas 30 ml buteliukuose. Vieno buteliuko pakanka maždaug 220 įpurškimų. Buteliuko pompoje yra įmontuota antibakterinė sistema, kuri neleidžia mikrobams patekti į buteliuką visą laiką, kol jis naudojamas. Kuo naudinga Quixx® extra medicinos priemonė?

- Sumažina nosies ir sinusų užsikimšimą peršalus ir sergant gripu;

- Stimuliuoja nosies ertmių išsivalymą;

- Suteikia stiprų gaivumo pojūtį.

Quixx® extra ieškokite vaistinėse, kitose prekybos vietose ir internetinėse parduotuvėse. Prieš naudojimą būtinai perskaitykite informacinį lapelį.