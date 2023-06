Kaip šią vasarą pagardinti pieno ir ledų kokteilius? Pasidalijo išskirtiniu receptu

REKLAMA

Nauji ingredientai ir laikui nepavaldūs principai

Šios vasaros desertų puošmena – japoniška žalioji arbata mačia, kurios greičiausiai jau daugelis spėjo paragauti. Neįprastos konsistencijos – žalių miltelių pavidalo – arbata užburia ne tik savo ryškiu skoniu, bet ir neįprastu gaminimo būdu. Ją ruošiant rekomenduojama pasitelkti keramikinį dubenėlį ir specialią bambukinę plakimo šluotelę, ir jokiu būdu nenaudoti metalinių įrankių.

Priklausomai nuo plakimo būdo bei vandens kiekio, galima paruošti skystesnę mačią (jap. usucha) arba tirštesnę mačią (jap. koicha). Norint paruošti „usucha“, didesniu vandens kiekiu užpiltą mačią arbatą bambukine šluotele reikėtų plakti energingais W raidės formos judesiais, kol susidarys oro burbuliukai ir švelnios putos. Tuo metu „koicha“ gaunama mažesniu vandens kiekiu užpiltą mačią maišant švelniais horizontaliais, vertikaliais ir apskritimo formos judesiais – taip gaunama tirštesnė tekstūra be putų.

Tam tikros taisyklės galioja ir ruošiant pieno bei ledų kokteilius. „Lidl“ ekspertai pataria atkreipti dėmesį į eiliškumą, kurio būtina laikytis norint pasigaminti patį gardžiausią šios vasaros desertą.

Pieno ir ledų kokteiliai gaminami naudojant trintuvą, todėl pirmiausia į jį turi keliauti pienas – geriausia naudoti 2–2,5 proc. riebumo pieną. Tačiau jokiu būdu nereikėtų naudoti grietinėlės – plakant ją, gali susidaryti maži sviesto gabaliukai, kurie sugadins kokteilio skonį.

Prieš dedant į trintuvą ledus, reikėtų leisti jiems suminkštėti – kitaip rizikuojama į mišinį įpilti per daug pieno. Tuomet kokteilis bus per skystas, o ir jo gamyba užtruks ilgiau. Naudoti galima pačius įvairiausius ledus, bet geriausią rezultatą pasiekti pavyks pasitelkus ledus be papildomų priedų: riešutų, saldainių ir kt.

Gaivus ir skanus ledų kokteilis su mačia arbata

Ieškantiems netradicinio skonio, „Lidl“ ekspertai siūlo išmėginti pienišką ledų kokteilį su mačia arbata. Gardus, rytietiško skonio ir žaismingai žalios spalvos gėrimas – ištroškusiems egzotiškos gaivos!

Jums reikės:

1 a. š. mačios arbatos miltelių

2 v. š. karšto (ne verdančio) vandens

1–2 v. š. agavos sirupo (galima ir mažiau)

1 stiklinės (250 ml) „Pilos“ pieno (galima naudoti ir augalinį pieną)

2–3 kaušelių vanilės skonio „Ballino“ „Imperatoriškųjų“ grietininių valgomųjų ledų

Rudojo cukraus, mačios miltelių ar kitų prieskonių puodelio ar taurės dekoravimui

Šviežių aviečių, šilauogių, kitų uogų papuošimui

Paruošimas:

Atskirame puodelyje suberkite mačios miltelius, įpilkite karšto vandens ir suplakite viską iki vientisos kreminės tekstūros. Patartina naudoti specialią bambukinę plakimo šluotelę – arbatą geriausiai išplaksite su ja.

Į arbatą įpilkite agavos sirupo ir gerai išmaišykite, kol sirupas ištirps.

Pašildykite pieną, bet jo neužvirinkite. Supilkite jį į arbatą ir vėl gerai išmaišykite.

Į trintuvą supilkite paruoštą mačios arbatą, sudėkite ledus ir gerai išplakite – turite gauti lygų, lengvai kreminės tekstūros, bet pakankamai skystą mišinį. Jei mišinys – per tirštas, įpilkite pieno.

Indo, į kurį supilsite paruoštą pieno, ledų ir mačios kokteilį, kraštus sudrėkinkite pienu arba ledais, užberkite rudojo cukraus, mačios miltelių ar kitų prieskonių. Tai padarius, supilkite gautą kokteilį, papuoškite šviežiomis avietėmis, šilauogėmis ar kitomis mėgstamomis uogomis. Skanaus!