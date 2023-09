Kaip po plastinių procedūrų reikėtų prižiūrėti veido odą kosmetikos priemonėmis?

REKLAMA

Gydytoja, kokios kūno plastinės operacijos yra populiariausios? Dėl kokių problemų pacientai dažniausiai kreipiasi į plastikos chirurgus?

Plastinė chirurgija sparčiai populiarėja. Anksčiau galbūt nebuvo prieinama visiems, tačiau šiandien nieko nestebina, kad žmonės yra pasidarę vienokias ar kitokias plastines operacijas, ypač moterys po gimdymų. Tokiu atveju aktualios krūtų pakėlimo, atstatymo implantais operacijos, taip pat pilvo plastika, išvaržų susiuvimas. Visa tai susitvarkyti tampa įprasta, kai nebeplanuojama daugiau vaikų. Net ir krūtų implantai nebestebina nieko, o anksčiau būdavo lyg kažkas išskirtinio. Taigi pagrindinės operacijos – kūno atstatymai po nėštumų, gimdymų.

Kokia veido odos operacija – dažniausia? Kokias tendencijas šiuo atveju įžvelgiate?

Kalbant apie veido operacijas, pagrindinė – viršutinių vokų plastika. Apskritai akių vokai, tiek viršutiniai, tiek apatiniai, jeigu yra odos perteklius, duoda labai pavargusio, vyresnio žmogaus vaizdą, labai sendina veido bruožus. Anksčiau užkritę akių vokai būdavo tiktai senyvo amžiaus žmonių procedūra, kai tas užkritęs vokas dengdavo dalį vyzdžio ir operacija būdavo skirta ne kad išvaizda būtų gražesnė, bet žmogus jau nebegalėdavo matyti. Dabar akių vokus operuojasi vis jaunesni žmonės, nes nori atvirų akių, nori pasidažyti, kad vaizdas būtų šviežesnis, jauniau atrodytų, nes bet koks šios srities odos suglebimas iš karto duoda nuovargį ir sendina.

Apskritai svarbu pastebėti, kad lietuvių odos bruožas – žemesnė antakių linija, taigi dauguma žmonių, ir jaunų, turi problematinius vokus. Jau jauni žmonės susiduria su vokų odos pertekliaus problema, vokai nėra atviri, sunkesni, užkritę. Apatiniai vokai – paburkę, patinę. Taigi problematiškiausia lietuvių veido odos sritis, sakyčiau, – akys, paakiai.

Ką dažniausiai rekomenduojate savo pacientams po vokų plastikos? Kokios rūšies priemonės šiuo atveju labiausiai gelbsti?

Plastikos chirurgai visada bendradarbiauja su kosmetologais ir dermatologais ir po akių, konkrečiai – vokų, plastikos visada rekomenduoja naudoti paakių priežiūros priemones, kad oda prisimaitintų, išliktų stangri ir įgautų jaunatviškumo. Kartu su paakių priežiūros priemonėmis reikia nepamiršti ir apsaugos – priemonių su SPF, taip pat – liftinguojamųjų produktų. Beje, po kaklo, veido patempimo operacijų taip pat aktualios liftinguojamosios ir maitinamosios priemonės.

O jeigu išskirtume veido plastiką apskritai? Kokios fizinės problemos dažniausiai kelia diskomfortą? Kokios priemonės naudingos skirtingais atvejais?

Užsiminiau, kad bene populiariausios – viršutinių ir apatinių vokų plastinės operacijos, veido pakėlimai, taip pat moterims dažnai ypač didelį diskomfortą kelia suglebusi oda, atsiradę vadinamieji buldogo žandai. Iš pradžių moteris kreipiasi dėl injekcijų, veidas kontūruojamas injekciniais užpildais. Kai jau nebepadeda injekcijos, pasitelkiama chirurgija. Šiuo atveju po procedūros reikėtų naudoti liftinguojamąsias, tonizuojamąsias veido odos priemones. Nepakanka padaryti operaciją ar veido odą „prižiūrėti“ vien injekcijomis, turi būti ir palaikomoji, kombinuota veido odos priežiūra, kad būtų išlaikytas atliktų procedūrų efektas. Po tokių įvairių procedūrų rekomenduojama liftinguojamoji, maitinamoji linija, kad kuo ilgiau būtų išlaikytas odos stangrumas. Plastikos chirurgai visada bendradarbiauja su kosmetologais, kad pacientui galėtų pasiūlyti optimaliausią variantą pooperaciniam rezultatui išlaikyti.

Nuo ko apskritai reikia pradėti veido odos priežiūros rutiną? Kokia ta „pradinė priemonė“, be kurios apsieiti neįmanoma?

Vienareikšmiškai – prausiklis arba valomasis prausimosi gelis. Būtent nuo jo reikėtų pradėti visą veido odos priežiūros rutiną. Jei nėra tinkamai nuprausiamas tas nešvarumų, riebalų, negyvų ląstelių sluoksnis nuo veido, tai kad ir kokią geriausią priemonę teptume, ji nepateks į odą per šį sluoksnį. Na, o tada visos kitos priemonės pritaikomos individualiai pagal odos tipą, pageidaujamą poveikį ir pan. Tiesa, iš pradžių rekomenduojama pasitarti su specializuotų priemonių kosmetologu, kad būtent jis padėtų nustatyti tiek odos tipą, tiek apskritai odos būklę, mat vieniems reikia stipresnių pigmentuotos, porėtos odos priemonių, kitiems, kurių oda glebi, labiau – liftinguojamųjų. Kiekvieno žmogaus oda – skirtinga, t. y. sausa, riebi, mišri, taigi reikia labai gerai atsirinkti ir naudoti tikslingas, konkrečiam odos tipui tinkamas priemones. Priešingu atveju net ypač brangus kremas, netinkamas jūsų odai, nepasiteisins ir norimo efekto neduos, be to, tokia priemonė gali kimšti poras, suteikti riebios, blizgios odos efektą, o neretai dėl netinkamų veikliųjų medžiagų – ir alergizuoti. Gera žinia ta, kad neretai skirtingi prekių ženklai turi asmeninį kosmetologą.

Ar po veido operacijų būtina speciali odos priežiūra? Kokios priemonės apskritai – būtinos? Į ką pacientas turi atkreipti dėmesį?

Po veido odos operacijų reikia daugiau atkuriamųjų, atstatomųjų priemonių. Po veido pakėlimo procedūrų – liftinguojamųjų preparatų, kad būtų išlaikytas pakėlimo efektas. Būtina naudoti priemones nuo pigmentacijos, mat po visų procedūrų oda būna linkusi į pigmentą, tad ją reikia labai saugoti. Vokų randai, apskritai veido randai pirmus metus po operacijos formuojasi, ir jie labai reaguoja į saulę, tad būtina naudoti priemones ir kremus, kurie turi SPF. Svarbu, kad priemonė būtų lengvos, puikiai pasiskirstančios tekstūros, su veiksmingais UVA / UVB filtrais, kurie suteiktų visapusę apsaugą nuo senėjimo, padėtų išsaugoti odos elastingumą, stangrumą ir drėgmę. Svarbu akcentuoti, kad neprižiūrima oda glemba net po operacijų. Norint išlaikyti gražų rezultatą veido odos priežiūra rūpintis būtina kiekvieną dieną. Visą randų gijimo laikotarpį, t. y. metus laiko, patikima SPF apsauga, pasikartosiu, – būtina.

Ką dažniausiai akcentuojate savo pacientams prieš ir po operacijos?

Iki operacijos rekomenduojama linija skirta patinimams, paburkimams mažinti, nuo raukšlelių, odai stangrinti ir t. t., o po operacijų visa priežiūra lieka pooperacinio rezultato palaikymui. Kalbant apie pigmentaciją, pavyzdžiui, šiuo atveju sezoniškumas negalioja ir SPF kremu, kaip ne kartą minėjau, pasirūpinti būtina. Svarbu pabrėžti, kad SPF – tai nėra tik vasarai skirtas produktas. Šaltuoju metų laiku, pavyzdžiui, žiemą, nors saulė nėra tokia aktyvi, tačiau ji itin intensyviai atsispindi nuo sniego, SPF liniją vis tiek reikėtų naudoti bet kokiu atveju, o ypač jei planuojamos, pavyzdžiui, slidinėjimo kelionės kalnuose.

Kuri veido odos vieta iškart „išduoda“ amžių, jei netinkamai prižiūrima? Kokie produktai šiuo atveju gali padėti išsaugoti odos jaunatviškumą?

Paakiai – iš tiesų problematiškiausia veido oda, nes yra pati ploniausia, taigi čia pirmiausia tampa akivaizdūs senėjimo požymiai: raukšlelės, paburkimai, patinimai, patamsėjimai, pigmentacija, įdubimai. Be to, jei nėra poodinio riebalo, nėra taip, kad po operacijų būna geresni rezultatai ir mažiau

reikia kosmetikos priemonių. Kartais net atvirkščiai: atliekant veido operacijas, papildomai į lieknesnius veidus leidžiami savi riebalai. Po veido operacijų dažniau reikia rinktis drėkinamąją, maitinamąją liniją. Be priežiūros nebus ir trokštamo rezultato: reikia primaitinti, atstatyti. Ypač rekomenduojame priemones su kamieninėmis augalų ląstelėmis. Augalų kamieninės ląstelės stimuliuoja odos kamieninių ląstelių funkcijas, skatina regeneraciją ir ląstelių atkūrimą, todėl paruošia epidermį apsisaugoti nuo žalingo aplinkos poveikio. Tokios priemonės itin veiksmingos po veido plastinių operacijų.

Kodėl kamieninės augalų ląstelės kosmetikoje – tokios veiksmingos? Kaip jos veikia odą?

Šiuo atveju išskirčiau šveicarišką „Bellefontaine Cellstemine“ liniją, kurioje naudojama itin didelė trijų augalų kamieninių ląstelių koncentracija: alpinių liūtpėdžių, arganų ir rūdėtųjų rododendrų. Augalų kamieninės ląstelės veikia sinergiškai su „Edelgen®“ kompleksu, žinomu savo jauninamuoju poveikiu. Šis kompleksas padeda nuraminti odą, pašalinti diskomforto pojūtį, sumažinti paraudimą ir stiprinti odos barjerą, išsaugo natūralų odos drėkinimo lygį ir balansą, o taip pat suteikia patikimą apsaugą net pačiai jautriausiai odai.

Inovatyvios jauninamosios priemonės su kruopščiai atrinktomis augalų kamieninėmis ląstelėmis tiesiogiai veikia odos regeneraciją, skatina kolageno ir elastino gamybą ir išsaugo odos jaunystės kapitalą. Taigi oda ne tik atnaujinama, pripildoma drėgmės, bet ir atkuriama jos apimtis, gerokai sumažinamos raukšlės ir raukšlelės.

Ar pakanka tik pasidaryti, pavyzdžiui, odos stangrinimo operaciją? Kokios veido odos priežiūros priemonės ar veikliosios medžiagos – ypač svarbios?

Nepakanka vien pasidaryti operaciją ir neprižiūrėti odos. Viskam būtinos ribos. Persistengus, veidas atrodys dirbtinai sutemptas, oda sena, tik pertempta. Viskas prasideda nuo odos priežiūros. Kad ji išliktų kuo jaunatviškesnė, reikės šiek tiek pastangų.

Šiuo atveju svarbu papildyti odos hialurono atsargas. Tiesa, hialurono žmogaus odoje yra nuo vaikystės, tačiau bėgant metams jo atsargos odoje mažėja, ir kai jo ima trūkti, oda pradeda glebti. Šiandien turime didelį priemonių – kremų, serumų, injekcinių preparatų – pasirinkimą su hialurono rūgštimi. Ką daro hialuronas? Jis tarsi pritraukia į save drėgmės. Hialurono molekulės sugeba į save pritraukti daugybę vandens molekulių, taigi hialuronas tarsi koks indas odoje, gebantis kaupti vandenį. Jeigu mes nenaudojame preparatų su hialuronu, neduodame odai to vandens, stangrumas nyksta. Būtent priemonės su hialuronu, injekcijos padeda odai prisidrėkinti, prisimaitinti, tačiau ir šiuo atveju yra riba. Žmogus galvoja, kad „štai dabar aš leisiu tuos preparatus ir tepsiu kremus kas savaitę, ir mano oda vėl bus kaip kūdikio“. Taip neatsitiks. Net ir atsakingai, tendencingai drėkinant odą ji niekada negrįš į savo, vadinkime, pirminę padėtį, mat oda dirbtinio hialurono gali pritraukti tik ribotą kiekį. Jei žmogus procedūrų pasidaro perteklinai, tas vanduo ir drėgmė pradeda kauptis ne odoje, o paodyje, taigi veido minkštieji audiniai pradeda burkti.

Kalbant apskritai, ar reikia, artėjant šaltajam metų laikui, keisti odos priežiūros rutiną? Kaip apsaugoti odą?

SPF priemonės aktualios ir žiemą, šaltuoju periodu. Mitas, kad jos aktualios tik vasaros laikotarpiu. Taip pat svarbu paminėti, kad žiemą drėkinamąsias priemones reikia keisti į maitinamąsias, „sunkesnes“. Naudojant labai lengvas drėkinamąsias priemones galima labai lengvai nušalti veidą. Kai yra minusinė oro temperatūra, užtepus, pavyzdžiui, gelines drėkinamąsias priemones, jos ne tik trauks vandenį, bet ir šaltį.