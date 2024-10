REKLAMA

Šaltuoju laikotarpiu Juodkrantė atsiveria visiškai naujai. Čia nėra vasarotojų, todėl galima ramiai mėgautis pasivaikščiojimais palei Kuršių marias, grožėtis senoviniais žvejų namais ir stebėti, kaip keičiasi gamta. Šiuo laikotarpiu Neringos gamta atsiskleidžia visu grožiu.

Miškai tampa ypač patrauklūs ilgų pasivaikščiojimų, miško maudynių, šiaurietiško ėjimo, meditacijos ar bėgiojimo mėgėjams, o dviračių žygių entuziastai čia ras puikiai įrengtus dviračių takus pasivažinėjimams. Be to, Juodkrantėje – daugybė takų, vedančių per miškus ir pakrantes, kurios rudenį ir šaltuoju metų laiku atsiskleidžia kitu kampu bei tampa paslaptingos.

„Juodkrantė unikali ir išsiskiria iš kitų Lietuvos kurortų ypač šaltuoju sezonu, kadangi čia tvyro tyla ir ramybė. Į šį Neringos miestelį žmonės atvyksta atsiriboti nuo šurmulio ir pajusti lėtą gyvenimą“, – sako čia daug laiko praleidžianti, apartamentų „Comfy Rest“ vadovė Alla Osyka. Ji priduria, kad po vasaros laikotarpio visada laukia rugsėjo, kai miestelis ištuštėja ir tampa visiška ramybės oaze.

„Rudenį, būnant Juodkrantės miestelyje, po vasaros triukšmo pagaliau galima išgirsti jūros ošimą. Vasaros metu, dėl vasarotojų triukšmo, jūros ošimas dažnai lieka neišgirstas“, – šypsosi pašnekovė.

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kaip Juodkrantė atsiskleidžia šaltuoju metų laikotarpiu: poilsio idėjos ir ramybė gamtoje

Idėjos, ką nuveikti

Šis kurortinis miestelis puiki vieta tiek šeimoms, poroms, norinčioms praleisti kokybišką laiką kartu ir atrasti naujų patirčių, tiek pavieniams asmenims ar senjorams, ieškantiems ramybės, tylos ir harmonijos su gamta. Dalijamės idėjomis, kaip galite paįvairinti savo poilsį šiame kurortiniame miestelyje.

Pasivaikščiojimai po miškus ir pajūrį. Juodkrantėje gausu įvairių takų, vedančių per pušynus, kopas ir pakrantes. Šie pasivaikščiojimai yra puikus būdas praleisti laiką su vaikais, mėgaujantis gamtos grožiu ir grynu oru. Vaikai gali rinkti kankorėžius, ieškoti paslėptų miško lobynų ar dairytis laukinių gyvūnų, kuriuos Juodkrantės miškuose galima dažnai pamatyti.

Pažintiniai takai. Čia taip pat galima leistis į pažintinius takus, pavyzdžiui, Raganų kalną, kuriame įrengtos medinės skulptūros su magiškais ir mitologiniais personažais. Taip pat verta aplankyti kitus išskirtinius maršrutus, tokius kaip pažintinį dendrologinį taką, pėsčiųjų maršrutą „Miško katedros takais“ ar netoli Juodkrantės esantį išskirtinio grožio pažintinį taką Naglių gamtiniame rezervate.

Dviračių takai: Juodkrantė siūlo puikią galimybę važinėtis dviračiais palei Kuršių marias arba miško dviračių takais. Tai ne tik puikus būdas aktyviai praleisti laiką, bet ir galimybė pažinti Kuršių nerijos gamtos grožį.

Pajūrio pramogos: Šaltuoju metų laiku Neringos paplūdimiai taip pat turi savo žavesio. Rudens pradžioje vanduo dažnai dar šiltas, o kai maudytis jūroje per šalta, šeimos gali leisti laiką pasivaikščiodamos pajūriu, rinkdamos jūros išmestus akmenėlius, gintarus ar statydamos sniego pilis, kai paplūdimį nukloja sniegas. Juodkrantės paplūdimiai yra švarūs ir tvarkingi net ir žiemą, o jų ramybė ir gaivus jūros oras puikiai tinka norintiems praleisti laiką gryname ore.

Lankytini objektai. Apžvalgos aikštelė ant Avikalnio siūlo nuostabius vaizdus į Kuršių nerijos regioną. Juodkrantės švyturys, esantis ant Raganų kalno, išsiskiria savo aukštumu – nors pats švyturys yra 20 m aukščio, stovėdamas ant Raganų kalno, kurio aukštis siekia 75 m, jis suteikia dar įspūdingesnį vaizdą. Viršuje įrengta apžvalgos aikštelė leidžia matyti Kuršių marias ir jūrą. Pilkųjų garnių ir kormoranų kolonija yra unikali gamtos stebėjimo vieta, kur galima stebėti šias įspūdingas paukščių rūšis jų natūralioje aplinkoje, todėl ji ypač patraukli ornitologams ir gamtos mylėtojams.

Apsistojimas Juodkrantėje – ką rinktis?

Juodkrantėje galite rasti įvairių apgyvendinimo galimybių, puikiai tinkančias šeimoms, poroms, pavieniams asmenims ir senjorams. Pavyzdžiui, „Comfy Rest“ – komfortiška, moderni vieta, siūlanti erdvius ir jaukius apartamentus, netoli gamtos takų.

Visiems savo svečiams „Comfy Rest“ suteikia privatumo ir komforto, kur galima atsipalaiduoti ir mėgautis ramybe. Senjorams ši vieta siūlo patogias ir lengvai prieinamas apgyvendinimo galimybes, leidžiančias ramiai praleisti laiką. Juodkrantėje kiekvienas gali rasti savo ramybės kampelį ir mėgautis gamtos grožiu, o „Comfy Rest“ tik užtikrina išskirtinai patogų ir ramų poilsį.

„Pas mus daug svečių sugrįžta ir ne sezono metu. Daugelis jų atvirauja, kad nors Juodkrantė vasarą nėra itin šurmuliuojanti, jie ieško tylos ir ramybės, todėl renkasi šaltąjį sezoną. Net ir žiemą, kai pasirodo pirmosios snaigės, pastebime svečių srauto padidėjimą, nes žmonėms patinka snieguoti miškai, apsnigti takai bei pajūris.

Pastebime, kad keičiasi požiūris į jūrą – dabar žmonės supranta, kad ji patraukli ne tik vasarą“, – apie besikeičiančius poilsiautojų įpročius pasakoja „Comfy Rest“ vadovė Alla Osyka. Pašnekovė atskleidžia, kad svečiams, apsistojusiems „Comfy Rest“ apartamentuose, sekančio vizito metu dovanojama papildoma nakvynė nemokamai. Šia dovana galima pasinaudoti ne vasaros laikotarpiu.

Daugiau apie apsistojimo galimybes Juodkrantėje galite rasti čia.