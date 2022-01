Kaimynei nunešusi dovaną vilnietė tokio atsako nesitikėjo: „Pasielgė kaip tikra kiaulė“

Savo name gyvenu ne taip ir seniai, apie trejus metus. Per šį laiką teko jau susipažinti su kaimynais. Žinoma, koronavirusas ilgai bičiuliautis laiptinėje neleido, tačiau per atstumą su kaimynais pora sakinių kartas nuo karto vis apsikeičiu.

Apačioje manęs gyvena viena kaimynė, su kuria mes dažnai prasilenkiame lauke. Kadangi ji yra vyresnė už mane, jeigu reikia, prigriebiu jai reikiamą prekę parduotuvėje, išnešu šiukšles, kai ji jas padeda prie durų. Smulkmenos, bet vis tiek pagalba.

Per šias Kalėdas nutariau ją simboliškai pasveikinti ir prie durų palikau maišelį. Į jį įdėjau juodą šokoladą ir žvakę.

Dovaną pamatė laiptinėje ant palangės

Žinoma, kaimynė padėkojo, buvo patenkinta. Tačiau praeitą savaitę aš ėjau laiptinėje ir visai netikėtai ant palangės pamačiau padėtą mano dovanotą žvakę.

REKLAMA

REKLAMA

Laiptinėje. Ant palangės. Tai tokia pagarba kaimynams, kurie dovanoja jums dovanas ir rūpinasi jumis? Ji pasielgė kaip tikra kiaulė.

Likau labai įžeista ir įskaudinta, tai bus man gera pamoka, kad su kaimynais ne visada verta bičiuliautis artimai...

Autorius: skaitytoja Danguolė

Turite ką papasakoti? Parašykite mums [email protected]