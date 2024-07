Kada paskutinį kartą darėte plaučių rentgeną? Moteris ištinka isterija, kai staiga randa šią ligą

Kauno klinikų filialo Romainių ligoninės Pulmonologas plaučių gydytojas Virginijus Meškinis naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pasakoja, ką naudinga žinoti apie šią klastingą ligą ir kaip dažnai reikėtų pasitikrinti profilaktiškai.

„Ši liga, vis dėlto, dar išlieka socialine, jei pakliūna į ligoninę dirbantis, keletą vaikų turintis žmogus, kurio gyvenimo sąlygos yra geros, paprastai tai būna moteris, joms būna šokas, prisipažinsiu tiesiai, pirmą dieną joms būna šokas, jos ir verkia, ir neįsivaizduoja gyvenimo toliau, bet kai žmogui paaiškini, kad ta liga yra išgydoma, tai nebus ateityje, ko gero, jokių problemų, tik reikia pradėti rimtai žiūrėti į gydymąsi ir jį pabaigti iki galo“, – pasakoja gydytojas.

Pašnekovas pastebi, kad žmonės su tuberkulioze dažniausiai į ligoninę patenka dėl to, kad jų niekada niekas nėra tikrinęs, jie gyvena nutolusiose kaimiškose vietovėse arba netinkamomis sąlygomis.

Susirgus tuberkuliozę reikia gydyti ligoninėje mažiausia 2 mėnesius, bet kartais tai užtrunka ir 4, ir 6 mėnesius. Ypatingai svarbu nepraleisti vaistų, kitaip liga gali pasidaryti vaistams atspari, o tada jau gydymas pasidaro ir ilgesnis, ir sudėtingesnis.

„Labai būna keista, kai atsigula jauni žmonės, 35 metų, sakykim, ir jiems kokių 10 metų nedaryta plaučių rentgenograma, kur jie dirba – kitas klausimas, nežinau, ten gal nereikalauja, bet šiais laikais taigi visiškai paprasta. Žmonės kartais jaudinasi, sakau, jums padaryta kompiuterinė tomograma, bet mes padarytume dar vieną apžvalginę nuotrauką, tiesiai, nes kompiurerinė rodo pjūvius, duoda daug informacijos, bet kartais reikia paprastos – bendro vaizdo. Darant kompiuterinę vienu metu padaro 200 nuotraukų, o aš noriu tik vienos, kuri labai informatyvi“, – sako V. Meškinis.

Jo nuomone, toks tyrimas turėtų būti atliekamas, jei žmogus nė karto jo nėra daręs, taip pat ir pakartojamas pasitarus su šeimos gydytoju.

Persirgus tuberkulioze rekomenduojama plaučių rentgenogramą daryti kartą per pusmetį, po to – jau kartą per metus. Profilaktiškai daryti po nuotrauką per metus ir sveikiems žmonėms, gydytojo nuomone, nėra žalinga.

Kraujo tyrimai, tuberkuliozės, deja, nerodo.

„Tuberkuliozė yra visų organų, išskyrus plaukų ir nagų“, – pastebi V. Meškinis.

Tad gali būti, kad tinstant rankoms, kojoms kartais yra įtariama ir kaulų tuberkuliozė.

Daugiau apie tuberkuliozę, kaip jos išvengti ir koks gydymas susirgus, kviečiame žiūrėti tv3.lt tinklalaidėje „Sveikatos DNR“.

