Ką daryti, kad pilvuką mažyliui pūstų kuo rečiau?

· Žindomi ir iš buteliuko maitinami vaikeliai turi būti maitinami nei per retai, nei per dažnai. Per retai maitinami kūdikiai labai išalksta ir skubėdami pasisotinti nuryja daug papildomo oro. Permaitintų vaikelių žarnyne taip pat susidaro dujų perteklius, tad reikėtų laikytis tinkamo mitybos režimo.

· Labai svarbi ir teisinga maitinimo technika. Mažylis turėtų žįsti, o ne čiulpti ir teisingai apžioti krūtinės rudąjį laukelį arba žinduko pagrindą. Čiulpiant labai didėja aerofagijos (oro nurijimo) tikimybė – tuo pačiu didėja ir pilvo pūtimo rizika. Maitinantis žmogus turėtų stengtis dėmesingai maitinti vaikelį ir neužsiimti pašalinėmis veiklomis, pavyzdžiui, nekalbėti telefonu.

· Žindanti mama turėtų atsisakyti tokių produktų (arba apriboti jų kiekį), nuo kurių mažylis galimai pasijunta blogai. Gali būti, kad didesnę mažylio pilvo pūtimo tikimybę sukelia kopūstinių ir ankštinių daržovių valgymas, fermentuotų produktų valgymas, aštrių patiekalų valgymas, rūkytų pusgaminių valgymas. Vertėtų žinoti, kad kai kurie mažyliai netoleruoja karvės pieno produktų.

· Prieš maitinimą mažylį naudinga paguldyti ant pilvuko. Tokia poza padeda pasišalinti dujų pertekliui, stiprina mažylio raumenis, padeda pažvelgti į pasaulį „kitu kampu“, spartina kūdikio raidą.

· Po maitinimo kūdikį reikia panešioti vertikaliai, kad jis atsirūgtų. Tokiu būdu iš viršutinės virškinimo trakto dalies pasišalina didžioji dalis nuryto oro. Jei šis oras nepasišalina, jis keliauja toliau žarnynu ir gali sukelti skausmingą lygiųjų raumenų įtempimą.

· Mažyliui gali netikti pieno mišinys, kuriuo jis maitinamas. Jam gali pasireikšti dažnesnis atpylimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, raugėjimas, pilvo pūtimas ir skausmas. Mažylis taip pat tampa neramus, irzlus, jis dažniau verkia. Kai kuriems tėvams tenka rimtai „paprakaituoti“, kol atrandamas tinkamas pieno mišinys. Dabar jų pasirinkimas itin didelis, todėl, tikėtina, tinkamą mišinį galiausiai pavyks atrasti kiekvienai šeimai.

· Pilvo pūtimo sukeliamą skausmą veiksmingai mažina šilumos terapija. Galima tiesiog priglausti šiltą delną prie mažylio pilvo ar pasimėgauti odos-odos kontaktu. Taip pat galima šiek tiek pašildyti vystyklą ar specialią vyšnių kauliukų, linų sėmenų ar grikių pripildytą pagalvėlę. Atsargiai – tokios pagalvėlės negali būti per karštos ir jos gali būti dedamos tik ant rūbelių, jokiais būdais ne ant nuogos odos.

· Gali būti naudingas švelnus pilvelio sienos masažas. Rankos turi būti šiltos ir švelnios – ant jų negali būti papuošalų ar žiedų. Geriau, kai nagai trumpi. Masažas atliekamas sukamaisiais judesiais pagal laikrodžio rodyklę, atkartojant link kojų krypstančius žarnyno judesius. Pilvo sienelė spaudžiama tik labai švelniai. Geriausia, kai masažo atlikimo techniką parodo vaikelio gydytojas arba kvalifikuotas kūdikių kineziterpeutas/ masažuotojas. Tokį masažą galima atlikti tik tuomet, jei mažylis leidžia tai daryti ir jam tai patinka.

· Kai kada naudingos specialios mankštelės. Tai „dviratuko mynimas“, keliukų lenkimas prie pilvelio, „lėktuvėlio“ skraidinimas, kai mažylis paguldomas pilveliu ant šilto delno ir labai švelniai supamas. Tokias mankšteles galima atlikti tik tuomet, jei mažylis leidžia tai daryti ir jam tai patinka.

· Kai kurie mažyliai nusiramina šiltoje vonelėje arba tuomet, kai jie suvystomi.

· Kai kuriems kūdikiams labai patinka baltasis triukšmas, važiavimas automobiliu, sūpavimasis ant pripūsto gimnastikos kamuolio ar minkštos lovos. Sakoma, kad kiekvienai šeimai reikia atrasti „savą būdą“, padedantį nuraminti pilvo pūtimo skausmų kamuojamą mažylį.

· Pilvo pūtimą mažina švelnūs pankolių, kmynų, ramunėlių nuovirai. Tai seniai žinomi liaudies medicinos patarimai.

