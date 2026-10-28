Jolitai gresia mirtis – greitai nebegalės valgyti ir kvėpuoti: valstybė operacijos nekompensuoja

Jolitos liga prasidėjo dar paauglystėje. Pradžioje atrodė nelabai grėsmingai – mergaitei tiesiog pradėjo skaudėti žandikaulį. Ilgainiui Jolitos būklė ėmė žaibiškai blogėti. Iš pradžių kamavo skausmai, o greitai ji jau sunkiai galėjo išsižioti. Žandikaulis atsisakė veikti.
„Gydytojas pasakė taip smarkiai nesižioti. Na, tai ir nesižiojau. Laikui bėgant pripratau prie to, užaugau. O tada prasidėjo labai dideli skausmai“, – pasakojo Jolita.
Žandikaulis priaugo prie kaukolės – greitai Jolita nebegalėtų valgyti
Įsivaizduokite, norite prasižioti, kad įsidėtumėte šaukštą sriubos į burną, tačiau negalite, nes burna paprasčiausiai neprasiveria – taip nutiko šiai moteriai. Blogiausiu etapu, jos burna prasivėrė vos apie centimetrą.
Prasidėjo ilgas, varginantis, skausmingas Jolitos kelias po ligonines. Ir daugybė operacijų, kurios, deja, buvo be rezultato. Gydytojai Jolitai diagnozavo žandikaulio artrozę. Ligai sparčiai progresuojant, artinosi tas momentas, kai jauna moteris nebegalės pati valgyti, o galiausiai – ir kvėpuoti. Nes Jolitos žandikaulis priaugo prie kaukolės.
„Kaune po kiekvieno magnetinio rezonanso gydytojas vis labiau susiimdavo už burnos, išsižiodavo. Vien iš jo reakcijos buvo galima suprasti, kad man vis blogiau ir blogiau. Bet vieną kartą nuvažiavau ir man pasakė, kad jau niekuo padėti nebegali. Tada ir nuleidau rankas, nes skausmus apmažino, bet išsižioti galėjau vis mažiau“, – apie savo ligą pasakojo Jolita.
Stiprybės suteikia globojami vaikai ir mylintis vyras
Operacijos tik laikinai atskyrė žandikaulio kaulus nuo kaukolės, tačiau dabar liga vėl atsinaujino. Jei taip ir toliau, labai greitai Jolita maistą galės gauti tik per zondą, o paskui sutriks ir kvėpavimas.
Iš kur ši moteris semiasi tvirtybės? Kaip ji nepalūžta? Septynios sudėtingos skausmingos operacijos, vėl ir vėl atsinaujinanti liga ir aiškus suvokimas, kad greit galėsi valgyti ir kvėpuoti tik pro vamzdelius, atrodytų, yra rimtas priežastis imti ir pasiduoti. Šios moteris stiprybė yra šeima ir daug vaikų.
Jolita yra laikinoji vaikų globėja. Ji priglaudžia tuos, kuriems tikrieji tėvai negalėjo užtikrinti saugumo, meilės ir šilumos. Moteris sako, kad vaikai jai suteikia daugybę jėgų kabintis visomis išgalėmis ir kovoti su liga. Pati papuolusi į didelę bėdą, Jolita dalina savo meilę ir šilumą likimo nuskriaustiems vaikams.
Liga atima jėgas, suteikia daug ir stipraus skausmo bei nerimo dėl ateities. Tačiau niekas iš Jolitos negali atimti jos vidinės šilumos ir humoro jausmo. Būna, kad Jolita priremia vyrą prie sienos ir tardo: „Ar būtum nusivedęs mane prie altoriaus, jei būtum žinojęs, kad su manimi nebus lengvas gyvenimas?“
O vyras vis atsako, kad Jolita jam pati gražiausia, geriausia ir kad nieku gyvu nenorėtų kitokios žmonos.
Lemtinga operacija kainuoja 20 tūkst. eurų
Jolita prieš kelias dienas sulaukė skambučio iš klinikos. Jai pranešė, kad yra gydymas. Tiksliau, dar būtų įmanoma viena operacija, kuri beveik šimtu procentų gali padėti Jolitai. Jolitai reikia keisti žandikaulį. Tačiau tokia operacija kainuoja 20 tūkstančių eurų. Ir jų reikia artimiausiomis dienomis, nes laiko – mažai. Valstybė šios sunkios ligos gydymo nekompensuoja.
Moteriai reikėjo sukaupti itin daug valios, reikėjo perlipti per save, kad galėtų paskambinti į labdaros ir paramos fondą „Gėrio trupinėlis“, kuriam vadovauja „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.
„Man reikia pagalbos, nes... noriu gyventi“, – paskambinusi ištarė Jolita.
Kai labdaros ir paramos fondas „Gėrio trupinėlis“ kreipėsi pagalbos į žmones, atrodo, kad visa Lietuva susivienijo į tvirtą kumštį. Ir ne tik Lietuva. Užsienyje gyvenantys tautiečiai ne tik aukojo pinigus, bet ir klausė, gal dar kuo gali padėti. Ir štai, per neįtikėtinai trumpą laiką, įvyko stebuklas. Pavyko surinkti sumą, kurios reikia operacijai.
Nors reikiama pinigų suma aukų dėka buvo surinkta, dabar liko sunkiausias etapas – žandikaulio operacija.
Keisti žmonių gyvenimus galite ir jūs!
Labdaros ir paramos fondas Gėrio trupinelis
KODAS: 304176073 SĄSKAITOS
NR. (IBAN): LT837300010145919639
BANKAS – AB Swedbank
SWIFT: Habalt22
Kaip baigėsi Jolitos istorija sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.