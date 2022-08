Jokiu būdu sėdint nekryžiuokite kojų: sau tik pakenksite

Sėdėjimas sukryžiuotomis kojomis daugeliui žmonių yra natūrali sėdėjimo padėtis, tačiau osteopatas perspėja apie galimas sveikatos problemas, kurios gali kilti, jei nepakeisite šio įpročio.

Socialiniame tinkle „Tik Tok“ osteopatas Brendonas Talbotas savo sekėjams papasakojo visas galimas sėdėjimo sukryžiavus kojas žalas. Anot jo, sėdint tokioje pozicijoje kojos patiria įtampą, dėl ko sulėtėja kraujotakos sistema ir venos patiria pažeidimus.

B. Talbotas paaiškino: „Sėdėdami venkite kryžiuoti kojas. Visas kraujas iš apatinių galūnių nuteka į šlaunikaulio veną, kuri vėliau keliauja žemiau kirkšnies srities.“

Didėja ligų rizika

Be to, kojų kryžiavimas sėdint taip pat yra tiesiogiai susijęs su padidėjusiu kraujospūdžiu. Anot gydytojo, manoma, kad tokia sėdėsena gali sukelti venų varikozę. Vis dėlto, kad būtų galima tai įrodyti, yra per mažai duomenų.

Osteopatas rekomenduoja pakeisti kai kuriuo įpročius, jog būtų galima pasirūpinti venų sveikata. Ekspertas rekomenduoja, pavyzdžiui, kuo daugiau mankštintis, rašoma thesun.co.uk.

„Reguliariai mankštinkitės, kad kraujas be trikdžių tekėtų venomis. Mankšta neturi būti sudėtinga, užteks vos tik paprasčiausiai pasivaikščioti. Viskas mūsų kūne, net nuo mažiausių ląstelių, priklauso nuo judėjimo.“

Gydytojas taip pat priduria, kad viršsvoris nepadeda venoms. Atvirkščiai, jis sukelia aukšto kraujospūdžio tikimybę ir padidina kojų venų įtampą:

„Mažesnis svoris sumažina aukšto kraujospūdžio riziką. Aukštas kraujospūdis laikui bėgant gali susilpninti kraujagyslių sieneles. Šie vidiniai riebalai taip pat gali sukelti įtampą kitoms kraujagyslėms, kuomet yra apribojama kraujotaka ir didėja spaudimas venoms.“