Jokiu būdu per šventes nevalgykite šių produktų kartu: gali baigtis blogai

Teigiama, kad reikėtų vengti tam tikrų maisto produktų derinių, nes manoma, kad jie sukelia sulėtėjusį virškinimą, dujų kaupimąsi ir pilvo pūtimą.

Maisto deriniai, kurių nerekomenduojama valgyti

Be to, priduriama, kad kai kuriais atvejais tam tikri maisto deriniai gali organizme sudaryti toksinus ir sukelti daugiau žalos nei duoti naudos, todėl svarbu žinoti, kokių produktų nederinti tarpusavyje, rašo betterme.world.

Mėsa ir krakmolingos daržovės

Mėsa yra daug baltymų turintis maistas, kurį virškinti užtrunka ilgiau nei kitų rūšių maistą. Kai ji valgoma su krakmolingomis daržovėmis, pavyzdžiui, bulvėmis ar kukurūzais, šis derinys virškinamas dar ilgiau, todėl gali pasireikšti nemalonus pilvo pūtimas ir dujų kaupimasis.

Daug riebalų ir daug angliavandenių turintys produktai

Riebus maistas virškinamas ilgiau nei kitų rūšių maistas. Riebalai gali dar labiau sulėtinti virškinimo procesą, jei yra vartojami kartu su daug angliavandenių turinčiais maisto produktais, pavyzdžiui, makaronais, ryžiais ar duona.

Tai gali sukelti pilvo pūtimą, dujų kaupimąsi ir diskomfortą, nes maistas ilgiau užsibūna virškinimo sistemoje.

Pieno produktai ir citrusiniai vaisiai

Pieno produktuose, pavyzdžiui, piene, sūryje ir jogurte, yra cukraus, vadinamo laktoze, kuris kai kuriems žmonėms gali būti sunkiai virškinamas.

Manoma, kad kartu su rūgščiais vaisiais, tokiais kaip apelsinai, citrinos ar mandarinai, dėl vaisiuose esančios rūgšties pienas skrandyje suskystėja, o tai gali sukelti pilvo pūtimą ir diskomfortą.

Makaronai su pomidorų padažu

Pomidorų padažas yra rūgštus, o makaronai yra angliavandenių, kurie greitai skyla į gliukozę, šaltinis. Dėl to gali padidėti cukraus kiekis kraujyje. Be to, makaronuose trūksta baltymų, reikalingų šiam patiekalui subalansuoti.

Tiesą sakant, valgydami makaronus su pomidorų padažu, daugiausiai gaunate angliavandenių. Tai reiškia, kad netrukus po valgio jausitės alkani, o tai gali lemti, kad vėliau užkandžiausite arba suvalgysite dar daugiau.