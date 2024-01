Jokiu būdu nedėkite šių daiktų į mikrobangų krosnelę: itin pavojinga

Mikrobangų krosnelės yra daugelyje virtuvių, tačiau daugelis britų nežino, kad yra tam tikrų daiktų, kurie gali atrodyti saugūs ir kurių niekada nereikėtų dėti į šį populiarų prietaisą.

Tiesą sakant, vien per pastarąją savaitę „Google“ paieškoje buvo klausiama „ar galima dėti maistinę plėvelę į mikrobangų krosnelę“ 5 000 procentų daugiau nei anksčiau. Be to, paieškos „ar galima įdėti foliją į mikrobangų krosnelę“ išaugo 4050 proc..

Atsižvelgiant į tai, AO mikrobangų krosnelių ekspertė Katy Roberts pasidalijo penkiais daiktais, kurių niekada negalima dėti į mikrobangų krosnelę.

Alavinė folija

Visi žino, kad į mikrobangų krosnelę negalima dėti metalo, tačiau daugelis žmonių dažnai pamiršta, kad tai apima ir alavinę foliją.

Katy perspėjo, kad dėti foliją į mikrobangų krosnelę yra „labai pavojinga“, nes kaitinama folija tampa elektros krūvio laidininku, kuris greitai įkaista.

Įkaitus metalui, folija gali pradėti kibirkščiuoti, o galiausiai kilti gaisras.

Kartonas

Katy teigė, kad popieriniai maišeliai ir kartonas yra visiškai netinkami šildymui mikrobangų krosnelėse, nes jie nėra pritaikyti karščiui ir užsidega lengviau nei folija, buvo rašoma express.co.uk.

Juose taip pat gali būti klijų, vaško ir kitų medžiagų, kurios gali kelti pavojų saugumui.

Plastikas

Visi esame dėję į mikrobangų krosnelę maisto išsinešimui skirtus indus ir plastikines pakuotes, tačiau ar tai saugu?

Katy sakė: „Kai kuriuos plastikinius indus galima naudoti mikrobangų krosnelėje, tačiau kai dalies reikėtų vengti.

Vienkartinio plastiko, pavyzdžiui, putų polistirolo, maistinės plėvelės ar net maisto išsinešimui skirtų indų, negalima dėti į mikrobangų krosnelę.

Kai šios medžiagos kaitinamos, jos gali ištirpti ir sugadinti jūsų maistą. Vietoje to dėkite šį pakuotės turinį į mikrobangų krosnelėje naudojamą lėkštę“.

Virti kiaušiniai

Daugelis žmonių mikrobangų krosnelėje gamina kiaušinienę, tačiau vienintelis kiaušinių receptas, kurio niekada nereikėtų dėti į mikrobangų krosnelę, yra virti kiaušiniai.

Katy sakė, kad mikrobangų krosnelėje šildyti visą kiaušinį yra „pavojingiau, nei galima pagalvoti“. Kai kiaušiniai su lukštu pasiekia aukštą temperatūrą ir tada išsiplečia, susidaro garai ir kiaušinis gali sprogti.

Tuščia krosnelė

Katy paaiškino, kad kai mikrobangų krosnelė įjungiama, o joje nieko nėra, tai gali pakenkti prietaisui.

„Tuščioje mikrobangų krosnelėje kaupiasi spinduliuotė, nes joje nėra maisto produktų, kurie sugertų mikrobangas, o jos siunčiamos atgal į magnetroną.

Tai kenkia prietaisui ir gali sukelti gaisrą, jei prietaisas pakankamai ilgai paliekamas be priežiūros“, – perspėjo moteris.