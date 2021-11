Jokiu būdu nedarykite to bažnyčioje: prisidarysite sau gėdos

Tam tikro bažnyčios etiketo laikymasis padės užtikrinti, kad atvykę į bažnyčią ir vykstamas mišias elgsitės atitinkamai, nesvarbu, ar lankotės kiekvieną sekmadienį, ar tik per tam tikras šventes.

Išskiriama keletas aspektų, į kuriuos turėtumėte atkreipti dėmesį, kad išlaikytumėte pagarbų elgesį ir nesukeltumėte nemalonumų tiek sau, tiek aplinkiniams.

Nenaudokite jokių įrenginių, išlaikykite tylą

Bažnyčioje yra ne laikas telefonams, fotoaparatams ar kitiems dėmesį blaškantiems įrenginiams. Visi galimi triukšmo sukėlėjai turi būti išjungti arba nutildyti.

Taip pat šioje aplinkoje reiktų būti tyliems. Jei jums reikia ką nors pasakyti per mišias, darykite tai tyliai ir diskretiškai. Žmonės ateina į bažnyčią melstis ir apmąstyti, o tam reikia ramios aplinkos.

Jei jūsų vaikas elgiasi neramiai ir pradeda triukšmauti, nuveskite jį į bažnyčios galą arba, jei yra, į verkimo kambarį. Dauguma parapijiečių gali būti supratingi, tačiau vis tiek gerbkite jų ramybės ir susikaupimo laiką. Jei turite mažą vaiką arba žinote, kad jis yra linkęs kelti triukšmą, pabandykite rasti vietą bažnyčios gale arba šalia praėjimo, kad galėtumėte lengvai išeiti.

Renkitės padoriai, nevalgykite ir neišvykite per anksti

Kaip ir visos kitos vietos, taip ir bažnyčia tapo labiau kasdieniška, todėl aprangos kodas nereikalauja tik kostiumų ir šventinių rūbų, leidžiama dėvėti ir džinsus, ir sportbačius.

Tai priimtina, nes laikai neišvengiamai pasikeitė, bet vis tiek rekomenduojama pasistengti ir rengtis pagarbiai. Tai reiškia, kad neturėtų būti permatomų ar žemo kirpimo drabužių, nieko per ankšto ar ryškaus. Nors lankantis kiekvieną sekmadienį bažnyčioje nebūtina rengtis šventiškai, tačiau apranga per šventines mišias, tokias kaip Kalėdos ar Velykos, turėtų būti apgalvota.

Valgyti ir gerti bažnyčioje yra nepagarbu. Be to, jei planuojate priimti Komuniją, reiktų tradiciškai, geriausia prieš valandą, laikytis pasninko. Visgi, išimtys gali būti taikomos dėl medicininių priežasčių arba mažų vaikų. Bažnyčioje taip pat nepagarbu yra kramtyti gumą.

Būkite dėmesingi

Kai ateina laikas pasiūlyti taikos ženklą rankos paspaudimu, įsitikinkite, kad jūsų ranka yra švari. Jei šiek tiek peršalote, naudokite rankų dezinfekavimo priemonę, o jei labai sergate ir nenorite platinti mikrobų, maloniai linktelėkite galvą ir pasiūlykite ramybę be rankos paspaudimo.

Jeigu nenorite atrodyti nemandagūs, kad nepasiūlėte rankos paspaudimo, laikykite vienoje rankoje servetėlę, kad kiti pamatytų ir suprastų, jog sergate.

REKLAMA

Taip pat mišių metų laikykitės būtinų veiksmų: jei reikia, sėdėkite, atsistokite ir atsiklaupkite. Jei dėl ​​senatvės ar medicininių priežasčių negalite šių veiksmų atlikti, tuomet prireikus sėdėkite, jei galite ar tik klūpėkite. Jei nežinote kaip tiksliai elgtis ir kada bei ką daryti, nesėdėkite pirmoje eilėje. Rinkitės tolimesnes vietas nuo altoriaus, kad galėtumėte sekti, ką daro aplinkiniai.

Be to, priėmus Komuniją neskubėkite išeiti iš bažnyčios, stenkitės to nedaryti. Kunigas dar turi pasakyti baigiamąją maldą, parapijos pranešimus ir linkėjimus savaitei. Dažnai žmonės pagalvoja, kad gavus mišių „duona“ mišios baigėsi, tačiau taip nėra ir skubėti išeiti prieš recesijos giesmę yra negarbinga, ypač tuo metu, kai ir kunigas, ir patarnautojai išeina iš bažnyčios su ja, rašo ladybeatrix.com.

Nepriimkite Komunijos, jei esate nereligingas

Kai ateina laikas priimti Komuniją, neskubėkite ir neikite jos priimti, jei nesate šios religijos atstovas. Į tai žiūrima gana rimtai ir gali būti laikoma nepagarba, jei dalyvaujate be tikrų tikriausių ketinimų ar esate netikintis.

Tačiau nereikėtų jaudintis, jeigu esate netikintys. Jei lydite draugą ar šeimos narį ir nesate religingas arba kitokios religijos atstovas, nejauskite spaudimo persižegnoti arba kartoti atsakymus ar maldas.

Žinoma, galite tai daryti laisvai, bet turėtumėte jaustis patogiai dalyvaudami ir klausydamiesi nieko neįsipareigodami. Jei nesutinkate su kuo nors ar netikite – neišreikškite to garsiai teigdami, pagarbiai klausykite. Aptarti savo nuomonę galėsite išėję iš bažnyčios.