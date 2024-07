Jaunikio poelgis vestuvėse šokiravo visus: ragina kuo greičiau jį palikti

Praėjusią savaitę Cole'as Hennessey ir jo dabartinė žmona Kristal Kim oficialiai susižadėjo Komo ežere, Italijoje. Nuo to laiko ištrintame „TikTok“ vaizdo įraše iš vestuvių, kuriuo vėliau vėl buvo pasidalinta „X“ svetainėje, matyti, kaip pora iškelia tostą, o Hennessey atidaro šampano butelį.

Kol fone esantys svečiai sveikino porą, o vienas jų liepė jiems saugotis torto, jaunikis pradėjo purtyti butelį ir purkšti šampaną į orą. Kim toliau šventė su savo partneriu, kol jis nukreipė šampaną į ją ir apipylė ją šampanu. Atsakydama į tai Kim toliau juokėsi ir apsiverkė, šampanui patekus ant jos veido ir baltos suknelės, rašo independent.co.uk.

Tačiau kai kurie fone buvę svečiai nebuvo tokie linksmi, keli jų šaukė „Ne! Ne!“, kai Hennessey nukreipė šampano butelį į Kim. Kitas fone buvęs asmuo pasakė: „Ne ant jos!“, turėdamas omenyje nuotaką.

Tada Hennessey gurkštelėjo iš butelio, o jo partnerė nusišypsojo ir pakėlė rankas. Tada jis įpylė šiek tiek šampano jai į burną, o kiti svečiai paragino ją papurkšti Hennessey, vienas iš jų net pasakė: „Grąžinkite jį atgal!“

Atsakydamas į tai jaunikis išskleidė rankas, ruošdamasis purkšti, o Kim pakratė butelį ir nukreipė jį į jį. Tačiau ištryško tik truputis putojančio šampano.

Actually love this so much. They both seem to be having a blast. Only people saying "noooo" are in the audience.



He clearly wasn't being malicious and screw social norms 💞. Love how you want. Be excited! And a wedding is for both people getting married 😘, not just "wife” https://t.co/SptYTvzRlR

REKLAMA