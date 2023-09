Išvydę žemaičių sodą praeiviai net sustoja: vaizdas pakeri

„Ateinam su žmona į savo jurginų laukus tada, kai leidžiasi saulė, jais pasigrožėti, pafotografuoti.

Kiekvieną dieną atėjus randame vis naujų žiedų, tai vienas pražydęs, tai kitas“, – džiaugiasi gėlių augintojas Vaclovas Akavickas ir sako, kad jiedu su žmona be jurginų jau neįsivaizduoja savo sodo.

Viskas prasidėjo nuo 10 sodinukų

Vaclovas pripažįsta, kad per metų metus daržą vis labiau okupuoja jurginai.

„Buvo atvažiavęs kaimynas, sako, geriau bulvių pasisodinkit, o ne jurginų, kas iš tų gėlių, o aš sakau, kad bulvių galiu ir nusipirkti, bet man reikia, kad jurginai būtų, mes su žmona be jų negalim“ ,– juokiasi vyras.

Kažkada šiuose laukuose jurginų tiek daug nebuvo, o dabar jų jau pusė hektaro. Viskas prasidėjo nuo to, kad Vaclovas namo parsinešė maždaug 10 sodinukų, senųjų lietuviškų jurginų iš savo uošvienės, kuri gyveno netoliese, pamiškėje.

„Po to radau dar daugiau žmonių, kurie augina šias gėles ir su žmona pradėjome keliauti po Lietuvą bei supirkinėti jurginus“, – prisimena vyras.

Irena ir Vaclovas važinėdavo po Rokiškį, Kauną, Marijampolę ir jau kitais metais jų darže buvo apie 100 veislių, po to skaičius išaugo iki 200, o dabar jurginų jau 600 veislių.

Gėlių augintojai tikina, kad turi draugų ir Latvijoje bei dėl naujų rūšių jurginų yra važiavę net 300 kilometrų iki Jūrmalos jų parsivežti.

Aplankyti jurginų atvažiuoja iš visos Lietuvos

„Tai mūsų hobis, iš kurio mes beveik nieko neuždirbame. Būna kartais vienas kitas žmogus atvažiavęs nuperka keletą žiedelių vestuvėms ar krikštynoms“, – pasakoja vyras ir priduria, kad vienas žiedas kainuoja pigiai, vos 30 centų.

Atvažiuoja žmonės ne tik nusipirkti jurginų žiedų, tačiau ir pasigrožėti didžiuliais jų laukais.

„Daug smalsuolių pas mus apsilanko. Pernai iš Panevėžio buvo atvažiavęs visas dviaukštis autobusas žmonių. Taip pat atvažiuoja ir vestuvių fotosesijas pasidaryti ar nėščios moterys įsiamžinti.

Kai kurie būna nustebę, kad nieko mokėti nereikia, o mums tik svarbu, kad žmonės pasidžiaugtų“, – šypsosi gėlių mylėtojas.

Jurginų lauke apsilankę žmonės teigia, kad jie ten pasisemia geros energijos, pasėdi pavėsinėje, pasivaikšto po įvairiaspalvių gėlių lauką ir pasijaučia pailsėję, ramesni. Siela atsigauna.

Jurginai – kaip maži vaikai

Jurginų rūšių vyras su žmona augina pačių įvairiausių: tuščiavidurių, pomponinių, rutuliškų, lelijažiedžių.

„Kai sodiname, mes neskirstome jų pagal rūšis, norime, kad laukas atrodytų kuo margesnis, įvairesnis, todėl pamaišome visokių veislių. Vienoje vietoje gali būti ir 10 ir 20 skirtingų veislių, taip įdomiau atrodo, nes būna skiriasi ne tik žiedai, tačiau ir gėlių lapai“, – teigia Vaclovas.

Vyras juokauja, kad jurginais reikia rūpintis kaip mažais vaikais. Per žiemą, kai jau prasideda šalnos, juos reikia išrauti, džiovinti bei sunešti į atskiras patalpas.

„Turim specialias patalpas, kuriose visada turi būti 5 laipsniai šilumos, nes kitokia temperatūra jau jiems netinka. Per visą šaltąjį sezoną ten yra padėtas termometras ir nuolatos stebime, saugojam gėles.

Patalpos neturi būti nei per drėgnos, nei per sausos. Drėgmės truputį jiems reikia, tik ne per daug“, – pasakoja vyras ir priduria, kad gėles tręšia tik su natūraliomis trąšomis – mėšlu.

Vaclovas ir Irena Akavickai teigia, kad sulaukia pagalbos besirūpinant gėlėmis. Jiems padeda tiek dukra, tiek anūkai bei 11 ir 12 klasės mokiniai iš Sedos. Vieni be pagalbos sako, kad sunkiai išsiverstų, laukas didžiulis, o jie tik dviese.

Pasiektas Lietuvos rekordas

Jurginų žiedai auginami ne veltui. Visi žiedai rudenį keliauja į Sedą – jurginų šventę, kurią organizuoja Sedos kultūros centras. Šventėje būna eksponuojamos didžiulės žiedų kompozicijos.

2015 metais Irena ir Vaclovas Akavickai netgi pasiekė Lietuvos rekordą – sudėliojo kompoziciją iš 39 tūkstančių žiedų. Per visą Sedos aikštę buvo padarytas didžiulis žiedas.

„Sunešė ir žmonės savo žiedų, tačiau apie 20 tūkstančių jų buvo vien iš mūsų sodo“, – įspūdingais skaičiais dalinasi vyras.

Ši šventė prasidėjo nuo to, kad Vaclovas pasiūlė Sedos kultūros namų direktoriui šią idėją ir jam tai labai patiko.

„Tais pačiais metais, kai pasiūliau šitą idėją, šventės dar nedarėme, nes jurginų dar neturėjome tiek daug, tačiau sekančiais metais jau buvau susodinęs apie 30 arų, tad nuvežėme maždaug 15 tūkstančių žiedų į Sedą ir nuo tada prasidėjo jurginų šventė, kuri tęsiasi ir iki šiol“, – apie šventės atsiradimą pasakoja Vaclovas.

Šių metų šventė bus rugsėjo 9 dieną. Dieną prieš Irena su Vaclovu jau skins savo jurginus ir dėlios naują gėlių kompoziciją. Iki šeštadienio dar yra laiko smalsuoliams aplankyti šiuos didžiulius laukus bei jais pasigrožėti.