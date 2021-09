Iššūkių netruks – 1 Zodiako ženklas gali įsivelti į problemas

Avinas

Jums daug kas simpatizuoja, tad nepraleiskite progos įgyti gerų sąjungininkų ir kitų padedami išspręsti asmenines problemas. Palankiausia bus pirma dienos pusė iki pietų. Šiandien galite sulaukti spontaniškų, netikėtų meilės prisipažinimų bei kitokių rimtų pasiūlymų ateičiai.

Tauras

Iki pietų vertėtų užsiimti darbo reikalų tvarkymu. Tai bus ir geras laikas vizitui pas gydytoją ar sveikatingumo procedūroms. Vėliau prasideda klaidų metas. Tiesa, tai suprasite ne iš karto. Būkite atidūs skaičiuodami, rašydami, vairuodami automobilį.

Dvyniai

Daug ką lems partneriai, jūsų santykiai su jais. Dabar pats laikas remtis sąjungininkais, o jų atsiras ir tarp kolegų, ir draugų, ir artimųjų, jų padedami galite spręsti ir finansines problemas.

Vėžys

Intriguos pavojingi dalykai, „netyčia“ įsivelsite į svetimas problemas, prašančių padėti tikrai atsiras. Visgi būkite atidūs, kad kitiems pagelbėdami nepakenktumėte sau, savo šeimai ir jūsų nuotaika liktų puiki.

Liūtas

Labiau pasikliaukite savo praktika bei nuojauta, prisiminkite praeities pamokas ir rasite visai neblogą išeitį, bent jau pirmą dienos pusę. Iki pietų tiktų tvarkyti reikalus, susijusius su dideliu turtu, stambiais pinigais.

Mergelė

Bent jau iki pietų tiks tvarkyti svarbius dalykinius reikalus, ypač jei jus parems kolektyvas, įvertins vadovas. Gautus dalykinius pasiūlymus verta priimti, tiesa, venkite įsipareigoti konkrečiam terminui.

Svarstyklės

Neplanuotos kliūtys, netikėtos problemos, galbūt dėl kieno nors pavydo, blogos akies ar dėl jūsų pačių nemokėjimo pasidžiaugti kolegų sėkme. Tačiau jei būsite nuoširdūs, bent jau pirmą dienos pusę rasite žmonių, jus suprantančių ir pasirengusių padėti, užtarti.

Skorpionas

Pasistenkite šiandien savęs nevarginti jokiais darbais, rūpesčiais. Nors jei turite svarbių neatidėliotinų reikalų, dabar gera proga juos sėkmingai sutvarkyti iki pietų, o antrą dienos pusę verta atsiriboti nuo pasaulio ir ramiai ilsėtis.

Šaulys

Nepraleiskite progos sutvarkyti jums svarbų reikalą. Nieko skubaus ar svarbaus neatidėkite: nuo rytdienos iki savaitės pabaigos bus gana nesmagios ir pavojingos dienos, kai geriau atsidėti vien poilsiui.

Ožiaragis

Iki pietų sėkmingas laikas ir gerai apskaičiuota finansinė avantiūra pavyks, tačiau vėliau tikrai niekuo neberizikuokite. Jei nuojauta draus veltis į kokį nors reikalą, geriau to nedaryti net ir sėkmingąją pirmą dienos pusę.

Vandenis

Būkite atidesni iki pietų gautai informacijai, pasiūlymams, įspėjimams. Jei per pirmą dienos pusę nepavyks priimti aiškaus sprendimo, vėliau nebeverta įsipareigoti ar ką nors planuoti: po kurio laiko keisis aplinkybės, be to, ir jūs tapsite geriau informuoti.

Žuvys

Jūsų iniciatyva bus vienaip ar kitaip apribota. Verta daugiau užsiimti namais, šeima. Iki pietų palanku tvarkyti reikalus, susijusius su namų remontu, naujos gyvenamosios vietos paieška, kraustymusi į naują gyvenamąją vietą.

Šaltinis: www.vytautus.com