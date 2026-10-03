Iššūkis: ar išspręsite šeštadienio kryžiažodį? Spalio 3 d.

Vieniems šeštadienį norisi ilgiau pamiegoti, tingiai pasivartyti lovoje, pagalvoti apie skanesnius pusryčius ar nekasdienius pietų patiekalus ir ramiai pabūti su artimaisiais. Kiti nuo pat ryto skuba į turgų, leidžiasi į kelionę, imasi darbų aplink namus ar patraukia ieškoti nuotykių. Kad ir kuriai stovyklai priklausytumėte, kiekvienas šeštadienis turi savitą ritmą.
Šįkart į savo savaitgalio planus verta įtraukti ir pasivaikščiojimą miške, parke ar prie vandens. Pasaulinė natūralios aplinkos diena primena, kad gamta ne tik atskleidžia mūsų planetos grožį, bet ir suteikia prieglobstį retoms gyvūnų bei augalų rūšims. Todėl ją saugoti svarbu ne vien minint ypatingas datas, bet ir kasdien.
O po pasivaikščiojimo, kelionės ar rytinių darbų smagu trumpam sustoti ir atsipūsti. Prie kavos ar arbatos puodelio verta skirti laiko ir naujam šeštadienio kryžiažodžiui. Jis gali tapti tiek ramaus ryto dalimi, tiek atokvėpio akimirka įsibėgėjus dienai.
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