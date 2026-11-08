Iššūkis: ar išspręsite sekmadienio kryžiažodį? Lapkričio 8 d.

Sekmadienis nuo seno laikomas poilsio ir susikaupimo diena - laiku, kai darbai nustumiami į šalį, o dėmesys skiriamas sau ir artimiesiems.
Vieni šią dieną pradeda nuo apsilankymo Šv. Mišiose, po kurių aplanko artimųjų kapus, kiti renkasi ilgus šeimos pietus ar pasivaikščiojimą rudeniniame parke. O kai kas tiesiog mėgaujasi tyla, kol mintys dar nenuklydo į artėjančią darbo savaitę.
Radus laisvesnę minutę verta ir protą pamankštinti. Kryžiažodis - puikus būdas tai padaryti be jokios įtampos: tik jūs, keli klausimai ir smagus atradimo jausmas.
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